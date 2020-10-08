У России нет выбора на постсоветском пространстве

Постсоветское пространство, оно же ближнее зарубежье, все сильнее трясет — к шестилетнему и пока что замороженному конфликту в Донбассе за последние пару месяцев добавились кризис в Белоруссии, потом война между Арменией и Азербайджаном в Карабахе, а теперь вот и послевыборная смута в Киргизии.
Нет недостатка в критике и даже панике: все проиграли, все потеряли, на нас давят по всем направлениям и вытесняют отовсюду, лезут американцы, европейцы, турки, китайцы... Доколе мы будем жить без стратегических планов, только обороняясь? Бездарный МИД, бездарный Кремль, бездарные элиты трусят, думают только о своих шкурных интересах, несут какую-то чушь о невмешательстве, вместо того чтобы давить по всем фронтам и выращивать пророссийские элиты в бывших советских республиках!
В следующем году будет 30 лет распада СССР, и до сих пор многие считают произошедшее благом. Появилась самостоятельная Россия — без протухшей коммунистической иделогии, с различными свободами (веры, слова, предпринимательства, путешествий по миру). Да, в 90-е годы было тяжело. Зато потом страна постепенно вылезла из ямы, теперь у нас сильное российское государство, а что окраины разбежались, так оно и к лучшему. Украину, конечно, жалко, но с остальными никаких сантиментов быть не должно, только баш на баш, ничего личного. Подобные представления о Российской Федерации как о "настоящей" России довольно распространены, но глубоко ошибочны.
"Настоящая" Россия распалась в 1991 году — и все последующие проблемы как в России, так и на постсоветском пространстве это лишь следствие этого распада. Да, в 1991-м Россия называлась СССР и в ней было немало не очень справедливого по отношению к русскому народу, но это было построенное русскими государство. Построенное за тысячу лет исторического пути, в ходе которого русские расселились на тысячи километров на восток, север и юг.
"Все колониальные империи распадаются", — утешали нас либералы-западники, пришедшие к власти в 90-х, сознательно или по невежеству сравнивая Россию — СССР с обладавшими заморскими территориями Британской или Французской империями, а не с Китаем, многонациональным и растущим, как и Россия, вширь. Развивайте свою Российскую Федерацию — и успокойтесь уже, говорили нам. И это было бессовестной ложью.
Потому что Российская Федерация не может развиваться сама по себе — она лишь часть исторической России. Можно, конечно, отказаться от своей истории, но тогда нет ответа на вопрос, почему Украина, то есть то, откуда и началась Русь, может быть независимым государством, а Дагестан или Дальний Восток не могут. У нынешней России в виде Российской Федерации просто нет выбора: она может быть или полноценным продолжением исторической России — СССР, или не быть вообще.
И это никакой не реваншизм, а просто понимание законов русской истории. Это наш долг перед предками и потомками, это нужно нам самим — тем, кто ощущает свою принадлежность к русской цивилизации, русской истории, русскому народу. Да и всем тем народам, которые связали свою судьбу с русскими и их государством вне зависимости от того, где они оказались сейчас, в составе России или в виде независимых государств.
Закавказье с его многонациональным составом и территориальными спорами живет в ситуации отложенного конфликта и жажды реванша. И, как мы видим сейчас в Карабахе, замороженный конфликт в любой момент может разгореться в полноценную войну. Выпихнутая из СССР Средняя Азия дает примеры стран, замкнутых на единоличного лидера (чаще всего отца-основателя государства), или эфемерных неустойчивых образований вроде Киргизии.
Конкретные причины неуспешности бывших советских республик во многом различны, но едины в главном. Отсутствие опыта государственного строительства, который не приобретается просто так, а является естественным качеством и следствием исторического пути того или иного народа. Даже успешные государства вроде Белоруссии или Казахстана не застрахованы от серьезнейших кризисов — причем внешние происки тут играют меньшую роль, чем внутренние проблемы (усталость от отца-основателя или его смерть). Национальные элиты могут быть сколько угодно замкнуты в себе, ориентированы на Россию или, наоборот, на бегство от России, но по большому счету все держится на единоличном авторитетном лидере, после ухода которого государства становятся уязвимыми.
А у России, по сути, нет выбора: нам нужно собирать, восстанавливать свое пространство, возвращаться на столбовую дорогу русской истории. Именно этим и занимается уже долгие годы Владимир Путин и его соратники — без излишнего пиара и шума. Евразийский экономический союз и ОДКБ являются инструментами подобного собирания утраченного — не случайно как раз предполагаемый разворот Украины от ЕС к Евразийскому союзу в конце 2013 года вызвал такую жесткую реакцию Запада и евроориентированных украинских элит.
Русские не для того тысячу лет строили свое государство, чтобы не суметь — не в первый раз — воссоздать, собрать его из того, что нашим противникам казалось осколками. И не одного такого противника Россия уже пережила — нет сомнений, что переживет и нынешних. Выправив вывих русской истории.
Источник: РИА Новости