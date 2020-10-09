Польша спасает "Северный поток-2"

Первоначально предполагалось финансировать строительство трубопровода через создание совместного предприятия. Но для этого требовалось получение разрешения от антимонопольных органов всех государств, где работают компании-участницы, пишет автор РИА Новости.

Наложенный на "Газпром" польским антимонопольным регулятором UOKiK астрономический штраф в размере 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов) не нашел понимания не только у российского энергетического гиганта. Его партнеры по проекту "Северный поток-2" также выразили несогласие с решением Варшавы. Даже Еврокомиссия заметила, что рестрикция в размере десяти процентов от годового оборота — это "много".

К тому же UOKiK данным решением вышел за рамки своей компетенции. Как отметили в немецкой Uniper (одной из пяти европейских компаний, участвующих в проекте), имеющиеся соглашения по строящемуся газопроводу не касаются совместного предприятия и тем самым не подпадают под польское законодательство о контроле за слияниями.

Первоначально действительно предполагалось финансировать строительство трубопровода через создание совместного предприятия. Но для этого требовалось получение разрешения от антимонопольных органов всех государств, где работают компании-участницы. И Польша — единственная из стран, которая тогда заблокировала данный процесс.

Так что было принято решение не бодаться с поляками, теряя время и деньги. Для финансирования "Северного потока-2" использована иная схема: европейские компании стали не совладельцами, а кредиторами проекта, тем самым выведя его из-под антимонопольного регулирования. А "Газпрому" были выданы займы под залог акций Nord Stream 2, так что при невыполнении российской корпорацией условий соглашения кредиторы автоматически становятся их владельцами.

UOKiK счел, что тем самым пять европейских фирм стали "квазиакционерами" компании — оператора Nord Stream 2. На этом основании он и выкатил "Газпрому" колоссальный штраф, а его партнеров наказал на 61 миллион долларов.

С финансовой точки зрения ни "Газпрому", ни "Северному потоку-2" в данный момент ничего не грозит. Российская компания будет оспаривать штраф. Прохождение всех инстанций затянется на годы, и закончится ли дело успехом Варшавы — мягко говоря, далеко не факт.

Польская сторона, разумеется, также прекрасно отдает себе в этом отчет. Однако ее действия связаны не столько с надеждами получить крупную сумму с "Газпрома" когда-нибудь в будущем, сколько со стремлением похоронить ненавистный проект прямо здесь и сейчас. Этим и обусловлен момент, выбранный UOKiK для оглашения своего решения.

Очевидно, что происходящее непосредственно связано с новым витком ухудшения отношений между Россией и Западом — из-за дела Алексея Навального. Франция и Германия готовят очередной пакет санкций против Москвы, принять который предложат Евросоюзу. Великобритания также заявила о намерении "призвать Россию к ответу".

Правда, автоматически возникает вопрос, насколько болезненными будут планируемые меры.

Тема санкций в отношениях России и Запада уже давно стала весьма двусмысленной.

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По-настоящему чувствительные для Москвы шаги были сделаны в 2014-2015 годах, когда вводились секторальные ограничения. Но даже тогда Штаты и Европа не рискнули пойти на радикальные меры вроде отказа от российских энергоносителей или отключения SWIFT. Понятно, что переживали они за себя, слишком уж суровой была бы отдача в подобном случае для них самих.

В дальнейшем же санкции превратились в откровенную профанацию, в рамках которой Запад в основном пополняет черные списки физических и юридических лиц. То есть формальности соблюдены, но при этом никакого реального ущерба ни России, ни себе не наносится. Подобным пшиком в свое время, кстати, закончился и скандал с отравлением Скрипалей.

Нынешняя история с Навальным интересна тем, что впервые за несколько лет возникла вероятность того, что может быть разыгран иной сценарий. Речь, разумеется, об отказе от "Северного потока-2", поскольку на Западе хватает политических сил, заинтересованных именно в таком исходе, и прямо сейчас они прилагают огромные усилия в данном направлении. Польша находится тут на первых ролях, а принятое UOKiK решение о штрафе является еще одним способом подтолкнуть Европу к желаемому решению о прекращении проекта.

Вот только Варшава слишком уж старается и суетится. И в своих усилиях давит даже не столько на Москву, сколько на западноевропейские столицы, у которых свое, отличное от польского, видение ситуации.

Судя по обнародованному французско-германскому коммюнике, планируется идти по привычному пути малочувствительных санкций: готовятся предложения в отношении людей, которые считаются ответственными "за это преступление и нарушение международных норм ввиду их официальных функций, а также лиц, задействованных в программе "Новичок".

Таким образом, Западная Европа вновь выводит из-под удара стратегически значимый для нее энергетический проект.

Зато противодействующая активность Польши, которая и без того доставляет немало хлопот Евросоюзу, способна вызвать только дополнительное раздражение в адрес Варшавы и желание дать ей по носу за то, что лезет не в свое дело.

К тому же если претензии в адрес "Газпрома" — это проблема России, то польская попытка заодно наказать ведущие энергетические корпорации Германии, Австрии, Нидерландов и Великобритании (Engie, Uniper, Wintershall, OMV и Shell) вряд ли вызовет благодушное понимание соответствующих государств.

В общем, усилия Польши по содействию краху "Северного потока-2" проходят скорее по разряду медвежьей услуги противникам газопровода и способны вызвать обратный эффект.

Источник: РИА Новости.