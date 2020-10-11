Зачем Путин напомнил американцам о своем коммунистическом прошлом

Дональд Трамп в четверг назвал Камалу Харрис, кандидата в вице-президенты США от демократов, коммунисткой. А буквально накануне этого Владимир Путин напомнил, что был хотя и рядовым, но идейным членом КПСС, и многие ценности левого характера нравятся ему до сих пор — поэтому он считает, что есть "какая-то идеологическая база для налаживания контактов с представителем Демократической партии". Совпадение?
Но почему молчит Америка? Вот только Трамп отреагировал — да и то косвенно, не упоминая Путина. А ведь Путин обращался не только к зрителям телеканала "Россия" — но и к американцам, понимая, что там тщательно анализируют все, что он говорит про их выборы. Сами сделали из Путина главную угрозу американской демократии, а теперь молчат? Непорядок — то есть неспроста эта тишина.
И объясняется она тем, что в Штатах не понимают, как реагировать на путинские высказывания. Нет, не на все — а именно на те, что касаются коммунистической идеологии. Потому что, кроме этого, Путин, когда его спросили о том, позиции кого из кандидатов нам ближе, подробно рассказал и о своем отношении к Трампу — и тут как раз все четко и однозначно:
"Мы знаем, что действующий президент Трамп неоднократно высказывался в пользу развития российско-американских отношений. И мы, безусловно, это очень ценим. Мы с самого начала, когда в первой итерации, в борьбе за Белый дом он говорил об этом, мы, конечно, обращали на это внимание.
Товарооборот вырос за время президентства Трампа. И вырос заметно, несмотря на все ограничения, даже несмотря на пандемию. Может, с пандемией там какие-то корректировки были, но в целом такой тренд — на рост товарооборота. И это хорошо, поскольку за этим рабочие места стоят, за этим деловая активность и так далее.
У нас неплохо сложилась совместная работа по стабилизации мирового энергетического рынка. Потому что Соединенные Штаты заинтересованы, конечно, в поддержании определенной стабильности, в обеспечении работы своих нефтедобывающих компаний и так далее. И нам удалось добиться реально хорошего совместного результата. То есть, понимаете, есть и плюсы, есть и минусы".
Действительно, так оно и есть, не говоря уже об атмосфере сознательного нагнетания истерии вокруг "русского вмешательства", в которой Трамп часто был вынужден или просто выполнять антироссийские резолюции конгресса, или играть на перехват инициативы, вводя санкции. Ну и в самой администрации Трампа всегда было немало персонажей, настроенных резко антироссийски и не останавливавшихся даже перед тем, чтобы вводить его в заблуждение (как это было с историей с высылкой наших дипломатов после дела Скрипалей — когда Трампа банально обманули насчет количества высылаемых).
"Сорок шесть раз были приняты решения по новым санкциям либо по расширению действующих. Администрация действующего президента вышла из Договора по ракетам малой и средней дальности. Это серьезный шаг очень. После 2002 года, когда администрация президента Буша вышла из Договора по противоракетной обороне, — это вот второй такой крупный шаг. И на мой взгляд, это очень опасно для поддержания международной стабильности и безопасности в мире.
Теперь администрация объявила о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Тоже нас это не может не беспокоить. Не реализован ряд наших проектов совместных — скромных, но тем не менее — по созданию делового совета, экспертного совета и так далее".
То есть Путин дал абсолютно объективную оценку последних четырех лет американо-российских отношений: благие намерения президента, двухпартийный консенсус элит по сдерживанию России, выход из договоров, обеспечивающих безопасность. При этом Путин ни разу не упомянул о продолжающейся все эти годы "охоте на ведьм", то есть поиске русских связей Трампа — притом что Джо Байден назвал президента США "щенком Путина". Хотя эту фразу президент России все же прокомментировал — отметив, что "когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, <...> так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи. В известной степени это льет, как у нас в народе говорят, воду на нашу мельницу".
"Демократическая партия традиционно ближе к так называемым либеральным ценностям, она ближе к идеям социал-демократии, если сравнивать с Европой. А из социал-демократической среды когда-то выросла и коммунистическая партия.
Я все-таки почти двадцать лет, восемнадцать лет был членом Коммунистической партии Советского Союза. Был там, честно говоря, рядовым, но в общем, можно сказать, идейным членом партии. Многие из этих ценностей левого характера мне нравятся до сих пор. Равенство, братство — чего ж здесь плохого? Это сродни христианству на самом деле. Труднореализуемые в реальной жизни, но тем не менее они очень привлекательными являются. Поэтому в этом смысле есть даже какая-то идеологическая база для налаживания контактов с представителем Демократической партии".
"Как известно, афроамериканское население США составляет устойчивую электоральную базу, одну из электоральных баз Демпартии в США. Это тоже хорошо известно, здесь я не открываю ничего нового. Но и Советский Союз постоянно поддерживал движение афроамериканцев к реализации обеспечения своих прав законных. Еще Коминтерн писал в 30-е годы, что у негритянских представителей рабочего класса и у белых рабочих один враг — это империализм и капитализм. И писали о том, что этот отряд может быть самым эффективным в будущей революционной борьбе.
Так что вот и здесь есть нечто такое, что в известной степени, ну, если нас не объединяет и не роднит, то является общими ценностями. Я не побоюсь этого слова, так оно и есть.
... Люди моего поколения помнят, что у нас был момент, когда по всему Советскому Союзу висели огромные портреты члена Компартии США и активного борца за права афроамериканцев Анджелы Дэвис. Поэтому нам это кажется тем, о чем мы можем говорить и что представляет хотя бы какую-то базу для взаимопонимания".
Но сами демократы предпочтут вообще не замечать высказываний Путина — а ведь он еще и похвалил Байдена:
"Что касается кандидата от Демократической партии. Ну что можно сказать? Мы тоже видим достаточно острую антироссийскую риторику. К сожалению, мы к этому уже привыкли. Но есть и вещи, на которые тоже стоит обратить внимание. Например, кандидат Байден публично сказал о том, что он готов к продлению СНВ или к заключению нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. А это уже очень серьезный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем".
Демократам не нужна никакая похвала от Путина. Они столько лет доказывали, что Трамп это проект Кремля, а теперь — и "общие ценности", и борьба с капитализмом... Не иначе как Путин специально помогает Трампу!
Нынешних американских (да и в целом западных) левых упорно толкают в сторону абсолютно антигуманистического мировоззрения, объявляющего врагом прогресса уже любую традицию как таковую: не только христианство или государство, но и семью, и нацию, и даже разделение на мужчин и женщин. Подобная "левизна" не имеет ничего общего с ценностным кодом русской цивилизации — ее даже невозможно цинично использовать для борьбы с общим врагом, атлантическим империализмом (подрывая Запад изнутри). Потому что она является его детищем — замаскированным под левую идеологию проектом глобальной экспансии наднациональных сил, чья победа противоречит интересам в том числе и "пролетариев всех стран".
Поэтому привет Путина американской Демократической партии можно рассматривать как своеобразный троллинг и, по сути, как подыгрывание Трампу — дающее ему аргументы для агитации против "коммунистов Байдена — Харрис" (зря, что ли, американские элиты несколько десятилетий пугали своих граждан "красной угрозой"). Он, конечно, и без нашей помощи переизберется — но за такое "вмешательство" Путину будут благодарны все настоящие американские патриоты. Да и все человечество, с нетерпением ждущее времен, когда американцы займутся проблемами собственной страны — и оставят попытки строительства "мира по-американски".
Источник: РИА Новости