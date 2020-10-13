Содержание и предпосылки маневров ОДКБ "Нерушимое братство"

Плановые командно-штабные учения "Нерушимое братство" войсковых подразделений четырех стран из шести Организации Договора о коллективной безопасности (Беларусь, Россия, Казахстан, Таджикистан) на белорусской земле демонстрируют готовность миротворческих сил объединения эффективно защищать национальные и коллективные интересы, вопреки растущему военно-политическому давлению Запада.
На белорусском полигоне "Лосвидо" в Витебской области 12-16 октября проходят командно-штабные учения "Нерушимое братство-2020" миротворческих сил ОДКБ в составе 700 военнослужащих, свыше 100 единиц военной и специальной техники, включая вертолеты и беспилотники. Привлечены также подразделения МВД, МЧС.
Учения ОДКБ могут быть перенесены из-за коронавируса
На полигоне 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады решаются две главные задачи: подготовка командирами и штабами всех степеней миротворческой операции по поддержанию мира и практические действия войск. Важно подчеркнуть: задействованы менее 20 процентов потенциала коллективных миротворческих сил ОДКБ, общая численность которых — около 3 600 человек.
Плановые маневры ОДКБ в Беларуси вызывают интерес на фоне активизации деятельности НАТО у границ Союзного государства. Миротворческие учения обретают особую значимость, когда в отдельных странах ОДКБ при участии западных "партнеров" искусственно обостряются и подогреваются внутриполитические проблемы.
Миротворческая операция
Проведение "Нерушимого братства" на белорусской земле свидетельствует о политической решимости и технологической готовности государств ОДКБ силой оружия защищать свои национальные и коллективные интересы. Ограниченный контингент участников (700 человек) не должен вызывать сомнений относительно эффективности боевого применения войск (коллективных сил).
В сложившейся у границ Беларуси и России военно-политической конфигурации учебные элементы "повышения практических умений и навыков командиров и штабов", "совершенствования боевой слаженности миротворческих контингентов государств ОДКБ" носят предельно конкретный, прикладной характер.
Во взаимодействии с милицейским (полицейским) персоналом подразделения КМС ОДКБ отработают и задачи противодействия массовым беспорядкам, но эти элементы учения имеют отнюдь не пожарно-полицейский смысл. Доминируют внешние военные (гибридные) угрозы.
Генсек ОДКБ: угрозы странам Организации — это реальность
Как известно, результаты очередных выборов президента Республики Беларусь 9 августа не устроили белорусских оппозиционеров и руководство стран НАТО. Совершенно синхронно стартовали внутриполитические волнения и учения альянса вблизи границ Союзного государства. Так, 11 августа в Польше начались маневры с участием 500 американских военнослужащих (на штатной бронетехнике).
Причем союзники приехали на маневры со своими системами ПВО, которые предназначались для организации бесполетной зоны. США и НАТО откровенно пытаются запугать действующее руководство Беларуси, направить события в республике по "цветному" сценарию.
Крепнущее взаимодействие
Маневры "Нерушимое братство" проводятся в девятый раз и годом ранее состоялись на территории Таджикистана. В ОДКБ входят шесть государств — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, — и можно заметить, что состав участников в октябре 2020 года оказался неполным.
Подразделения Армении не приехали из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Внутриполитическая турбулентность в Кыргызстане также не способствовала плановой отправке войск в Беларусь.
Так, специалисты подразделений ПВО и курсанты факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси 11 октября прибыли на российский полигон "Ашулук" для участия в оперативно-тактическом учении ВВС и ПВО с боевой стрельбой из ЗРК С-300.
Ранее, 14-25 сентября, на Брестском полигоне состоялись российско-белорусские учения контртеррористической тематики "Славянское братство-2020" с участием 600 белорусских военнослужащих и 900 военнослужащих десантно-штурмовой дивизии ВДВ России с привлечением свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.
МИД Таджикистана призвал усилить меры защиты южных границ ОДКБ
Разумеется, на Западе раскритиковали "Славянское братство". Особую обеспокоенность выразила Литва — главнокомандующий ВС республики Вальдемарас Рупшис обнаружил "наступательный характер" мероприятия. Интересно, что в Литве практически непрерывно проводятся совместные учения Североатлантического альянса.
В Минобороны РФ ответили, что маневры не были направлены против других стран. Президент РБ Александр Лукашенко заявил: "Они с нами не считаются, они не смотрят на наши настороженности. Они проводят учения тогда, когда хотят. Поэтому мы также, не напрягая обстановку вокруг, будем готовить свои армии".
География оборонного взаимодействия членов расширяется, боевая мощь войсковых группировок растет. Слухи о том, что НАТО — исключительно эффективная структура, а ОДКБ — исключительно "бюрократическая организация," сильно преувеличены.