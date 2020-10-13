Содержание и предпосылки маневров ОДКБ "Нерушимое братство"

Плановые командно-штабные учения "Нерушимое братство" войсковых подразделений четырех стран из шести Организации Договора о коллективной безопасности (Беларусь, Россия, Казахстан, Таджикистан) на белорусской земле демонстрируют готовность миротворческих сил объединения эффективно защищать национальные и коллективные интересы, вопреки растущему военно-политическому давлению Запада.

На белорусском полигоне "Лосвидо" в Витебской области 12-16 октября проходят командно-штабные учения "Нерушимое братство-2020" миротворческих сил ОДКБ в составе 700 военнослужащих, свыше 100 единиц военной и специальной техники, включая вертолеты и беспилотники. Привлечены также подразделения МВД, МЧС.

Учения ОДКБ могут быть перенесены из-за коронавируса

На полигоне 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады решаются две главные задачи: подготовка командирами и штабами всех степеней миротворческой операции по поддержанию мира и практические действия войск. Важно подчеркнуть: задействованы менее 20 процентов потенциала коллективных миротворческих сил ОДКБ, общая численность которых — около 3 600 человек.

Непосредственное руководство учениями осуществляют начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Плановые маневры ОДКБ в Беларуси вызывают интерес на фоне активизации деятельности НАТО у границ Союзного государства. Миротворческие учения обретают особую значимость, когда в отдельных странах ОДКБ при участии западных "партнеров" искусственно обостряются и подогреваются внутриполитические проблемы.

Миротворческая операция

Проведение "Нерушимого братства" на белорусской земле свидетельствует о политической решимости и технологической готовности государств ОДКБ силой оружия защищать свои национальные и коллективные интересы. Ограниченный контингент участников (700 человек) не должен вызывать сомнений относительно эффективности боевого применения войск (коллективных сил).

Миротворческая операция в Витебской области — не имитация боевых действий на картах, и включает отработку применения всех видов вооружения Сухопутных и специальных войск, ударной авиации в полигонных условиях.

В сложившейся у границ Беларуси и России военно-политической конфигурации учебные элементы "повышения практических умений и навыков командиров и штабов", "совершенствования боевой слаженности миротворческих контингентов государств ОДКБ" носят предельно конкретный, прикладной характер.

Миротворцы отработают меры контроля за прекращением огня и действиями населения в зоне ответственности, задачи содействия восстановлению мирной жизни на пострадавших от боестолкновений территориях.

Во взаимодействии с милицейским (полицейским) персоналом подразделения КМС ОДКБ отработают и задачи противодействия массовым беспорядкам, но эти элементы учения имеют отнюдь не пожарно-полицейский смысл. Доминируют внешние военные (гибридные) угрозы.

Генсек ОДКБ: угрозы странам Организации — это реальность

Как известно, результаты очередных выборов президента Республики Беларусь 9 августа не устроили белорусских оппозиционеров и руководство стран НАТО. Совершенно синхронно стартовали внутриполитические волнения и учения альянса вблизи границ Союзного государства. Так, 11 августа в Польше начались маневры с участием 500 американских военнослужащих (на штатной бронетехнике).

Аналогичные учения на территории Латвии организовали британские войска. В Литве с 3 сентября по 20 октября проходят учения подразделения 2-й танковой бригады 3-й пехотной дивизии США, а ранее в республике состоялись международные учения Tobruq Legacy 2020 (завершены 25 сентября) с привлечением около 950 военнослужащих Литвы, Эстонии, Италии, США, Латвии, Польши, Франции, Словакии и Венгрии.

Причем союзники приехали на маневры со своими системами ПВО, которые предназначались для организации бесполетной зоны. США и НАТО откровенно пытаются запугать действующее руководство Беларуси, направить события в республике по "цветному" сценарию.

Крепнущее взаимодействие

Маневры "Нерушимое братство" проводятся в девятый раз и годом ранее состоялись на территории Таджикистана. В ОДКБ входят шесть государств — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, — и можно заметить, что состав участников в октябре 2020 года оказался неполным.

Подразделения Армении не приехали из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Внутриполитическая турбулентность в Кыргызстане также не способствовала плановой отправке войск в Беларусь.

Кроме того, перенесены ранее запланированные на конец октября на территории Армении учения коллективных сил ОДКБ "Взаимодействие-2020" и маневры разведывательных подразделений Вооруженных сил ОДКБ "Поиск-2020". Сегодня с государствами-членами ОДКБ обсуждаются новые географические точки и сроки проведения упомянутых учений. Взаимодействие войск и сил Организации крепнет вопреки враждебным планам и действиям Запада.

Так, специалисты подразделений ПВО и курсанты факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси 11 октября прибыли на российский полигон "Ашулук" для участия в оперативно-тактическом учении ВВС и ПВО с боевой стрельбой из ЗРК С-300.

Ранее, 14-25 сентября, на Брестском полигоне состоялись российско-белорусские учения контртеррористической тематики "Славянское братство-2020" с участием 600 белорусских военнослужащих и 900 военнослужащих десантно-штурмовой дивизии ВДВ России с привлечением свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

МИД Таджикистана призвал усилить меры защиты южных границ ОДКБ

Разумеется, на Западе раскритиковали "Славянское братство". Особую обеспокоенность выразила Литва — главнокомандующий ВС республики Вальдемарас Рупшис обнаружил "наступательный характер" мероприятия. Интересно, что в Литве практически непрерывно проводятся совместные учения Североатлантического альянса.

В Минобороны РФ ответили, что маневры не были направлены против других стран. Президент РБ Александр Лукашенко заявил: "Они с нами не считаются, они не смотрят на наши настороженности. Они проводят учения тогда, когда хотят. Поэтому мы также, не напрягая обстановку вокруг, будем готовить свои армии".

Ранее, в специальном учении коллективных сил ОДКБ "Эшелон-2020" в Астраханской области 17-20 августа участвовали около 1 000 военнослужащих государств-членов Организации и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Были задействованы 250 единиц техники.

География оборонного взаимодействия членов расширяется, боевая мощь войсковых группировок растет. Слухи о том, что НАТО — исключительно эффективная структура, а ОДКБ — исключительно "бюрократическая организация," сильно преувеличены.