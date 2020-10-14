Узбекистан и русский язык

Одиннадцатого октября в столице Узбекистана совершенно незаметно произошло событие, которое без всякой натяжки тянет на титул исторического и поворотного — как минимум в масштабах бывших советских республик.

В Ташкенте между Министерством народного образования Узбекистана и Министерством просвещения Российской Федерации подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого запускается совместный образовательный проект под названием "Класс!", или "Зўр!" по-узбекски, пишет колумнист РИА Новости Сергей Савчук.

Проект родился не на ровном месте, его информационно и финансово поддерживает благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт": на реализацию первого этапа фонд уже выделил пять миллионов долларов.

По просьбе узбекской стороны в республику направлены 32 специалиста Российского государственного педагогического университета имени Герцена, которые на месте займутся преподаванием русского языка как отдельного предмета, а также расширением спектра учебных дисциплин на русском языке.

Подписанный меморандум подразумевает, что начиная со следующего года в Узбекистан отправятся уже сто преподавателей, а в дальнейшем каждый год их количество будет увеличиваться еще на сотню.

На базе ташкентского Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони российские специалисты будут готовить и проводить переподготовку местных учителей и методистов.

Подразумевается, что программа охватит порядка 30 тысяч местных педагогов, это позволит вывести обучение русскому и предметов на русском языке на новый качественный уровень.

Данное событие и стремление руководства Узбекистана "развернуть" страну обратно в сторону массового изучения русского языка смотрятся особенно выпукло и контрастно на фоне той же Украины, где текущий школьный год начался без единой школы для русскоязычных граждан и изучения языка Пушкина и Лермонтова в принципе. Той самой Украины, которая десятилетиями проходила у нас по табелю культурных, этнических и лингвистических братьев.

В разговоре об обратной переориентации Узбекистана, чтобы картина стала более полной, нужно обязательно упомянуть ряд других событий.

Не секрет, что Узбекистан исторически связан с советской атомной программой. Тот самый Учкудук, название которого на мотив популярного шлягера напевал весь бывший Союз, это не просто географическая точка — это еще и колодцы подземного выщелачивания урана.

Залежи жизненно важного для страны металла были обнаружены в конце 50-х годов прошлого столетия. В то же самое время в Ташкенте был основан Институт ядерной физики, на базе которого запускался исследовательский реактор ВВР-СМ.

Реактор, невзирая на развал Красной империи и последовавшие за этим невзгоды, верой и правдой проработал до 2016 года. Мог бы трудиться и дальше, но в дело вступила политика.

Узбекистан берет планомерный курс на возрождение собственной науки и фундаментальной модернизации энергетики. Ташкент с 2018 года настоятельно просит корпорацию "Росатом" построить в республике первую атомную электростанцию, и, судя по внешним признакам, стороны близки к заключению конкретного соглашения.

По информации из открытых источников, планируется возведение двух энергоблоков поколения III+ мощностью 1,2 гигаватта в районе озера Тузкан в Джизакской области. Если АЭС будет построена, она станет первой в истории не только Узбекистана, но всей советской Средней Азии.

Обслуживание технического объекта такого уровня сложности невозможно без наличия грамотных технических специалистов, школы по их подготовке и все того же русского языка — лингвистической матрицы, вобравшей в себя многолетние и уникальные научно-технические разработки. Год назад во все том же Ташкенте был открыт первый зарубежный филиал НИЯУ МИФИ, куда на конкурсной основе были набраны первые студенты.

А еще Россия модернизирует узбекские гидроэлектростанции. Уже в следующем году будет завершено техническое перевооружение Фархадской ГЭС, по запросу профильного министерства ведутся проектные работы относительно четырех новых ГЭС средней мощности.

Отдадим должное прозорливости руководства Узбекистана. Не самая богатая бывшая советская республика, быстро проевшая доставшееся ей инфраструктурное и техническое наследство, сориентировалась и приняла простой, но очевидный факт — страна может выкарабкаться из ямы технологической отсталости и стать ключевым энергетическим игроком региона только при помощи России. А для этого нужен русский язык, не точечно, а массово, буквально в каждой школе.

Чтобы через пару-тройку лет в государстве накопилась достаточная масса русскоговорящих узбеков, которые сформируют базис, с которого Узбекистан сможет перепрыгнуть на новую ступень истории.

Наш разговор вышел бы однобоким и ангажированным без упоминания непростой общей истории. Многие помнят или даже сами пережили девяностые, когда русских изгоняли из бывших республик-сестер: из Прибалтики, Грузии, Украины и стран Средней Азии. Вслед за этим везде, где принудительно исчезла русская речь, начинались совершенно идентичные процессы деградации.

В первую очередь, конечно, технической. Изгнавшие из своей реальности русских и их язык страны спустя три десятилетия независимости могут похвастаться разве что закрытием сталелитейных комбинатов, атомных электростанций и бывших шахт-миллионеров. Как-то так сложилось, что сложное производство и наука быстро хиреют в вакууме национальных мов и суржиков.

Россия выстраивает свои современные отношения максимально прагматично, без лирики и пустых фантазий о братстве — и делает совершенно правильно.

Возвращение русского языка в Узбекистан — это, простите за легкий пафос, восстановление исторической справедливости, доказательство безальтернативно лидирующей роли России на постсоветском пространстве.

Сегодня, чтобы прицепиться к русскому паровозу, нужно как минимум хорошо знать язык локомотивной бригады. Кто осознал этот факт, у того все будет хорошо. А остальных не жалко.