Украина решила использовать "Газпром" как вечного спонсора

Сам "Газпром" создал условия для своего поражения, попав в юридические силки Стокгольмского арбитража по договору транзита через Украину и не успев достроить "Северный поток-2".

На днях на сайте ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" появилось интервью генерального директора этой компании Сергея Макогона, в котором он рассказал о сегодняшнем состоянии и перспективах украинской газотранспортной системы.

Несмотря на признание факта избыточности существующей мощности украинской ГТС, господин Макогон будущее своей компании видит в довольно радужных тонах. И не в последнюю очередь благодаря грядущим "перемогам" над "Газпромом", которые он рассчитывает одержать при помощи Евросоюза.

Любопытно, что четко озвученное намерение главы "Оператора ГТС" "продолжать борьбу с "Газпромом" отлично уживается в его голове с непониманием сомнений "Газпрома" в своем украинском партнере, а расчет на помощь Евросоюза в противостоянии с "Газпромом" — с продолжением критики "Северного потока-2", в значительной степени профинансированного европейскими компаниями.

Но дело, конечно, не в высказываниях лично Сергея Макогона — они полностью соответствуют политике украинской власти в газовом вопросе. А вот получится ли реализовать заявленные планы, пока большой вопрос. Две тысячи девятнадцатый год показал, что даже при слабой и непоследовательной позиции украинская сторона может "перемогать" "Газпром" — благодаря инструментам давления Запада, выходящим далеко за рамки экономической конкуренции. В то же время и сам "Газпром" создал условия для своего поражения, попав в юридические силки Стокгольмского арбитража по договору транзита через Украину и не успев достроить "Северный поток-2".

"Оператор ГТС Украины" — естественная монополия, с 1 января 2020 года обеспечивающая транспортировку природного газа потребителям Украины и стран Европы. ООО было создано в 2019 году, когда был произведен анбандлинг "Нафтогаза Украины" в рамках выполнения обязательств Украины перед Энергетическим сообществом по обеспечению независимости "Оператора ГТС Украины". Владельцем "Оператора ГТС Украины" является государство Украина в лице Министерства финансов. "Оператор ГТС" управляет 33 тысячами километров трубопроводов с 57 компрессорными станциями, 33 газоизмерительными станциями и 1 389 газораспределительными станциями.

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Кстати, именно из-за выделения "Оператора ГТС" из "дочки" "Нафтогаза" "Укртрансгаза" последний в текущем году потерял более 90 процентов своих прежних доходов. "Укртрансгаз" теперь управляет только подземными хранилищами газа и за девять месяцев получил доход 4,5 миллиарда гривен.

"Оператор ГТС" за тот же срок получил от "Газпрома" более 1,25 миллиарда долларов — при 40-процентном сокращении объемов транзита его оплата сократилась в чуть меньшей степени.

Интервью глава украинского "Оператора ГТС" давал S&P Global Platts — одной из ведущих компаний, публикующей информацию, эталонные цены и аналитические материалы для рынков энергоносителей и сырьевых товаров. То есть рассчитано оно было прежде всего не на внутреннего потребителя.

Основное внимание СМИ привлек ответ Сергея Макогона на вопрос о будущем украинской ГТС после окончания действия контракта с "Газпромом". Начало ответа ознаменовалось нелепым заявлением о том, что Украина, "как и раньше, возможно, является крупнейшим рынком газа во всей Европе" и "наращивает потребление". Лет 25 назад Украина и правда была крупнейшим потребителем газа, а 15 лет назад входила в число крупнейших потребителей, но сегодня утилизировала большую часть своей промышленности и потребляет его в три раза меньше, чем Германия, в 2,5 — чем Великобритания и так далее. Что же касается потребления, то оно на Украине стабильно падает последние десять лет.

Но спустя несколько вопросов правда из интервьюируемого все же полилась. Попугав потерей гибкости в обеспечении Европы газом в случае ввода в эксплуатацию "Северного потока-2", Макогон проговорился: "Нам не нужна имеющаяся сейчас компрессорная мощность. Нам придется поэтапно отказаться от 60-70 процентов мощностей... Наша ГТС способна транспортировать 145 миллиардов кубометров газа в год из России в Европу, но в следующем году транзит составит всего 40 миллиардов кубометров. Нам нужно будет уменьшить наши мощности для сокращения расходов. Мы имеем детальный план и уже определили компрессорные станции, которые будут сокращены".

Но при таком радикальном сокращении мощностей планируется освоить около 1,5 миллиарда долларов на "критические инвестиции в ГТС". Другими словами, Украина смирилась с утратой как минимум основной части российского транзита после 2024 года.

Основания для смирения есть уже сейчас. Транзит в южном направлении в связи с вводом в действие "Турецкого потока" сократился в 20 раз — по сути, остался только в Молдавию. Тогда как Болгария полностью перешла на поставки по "Турецкому потоку", то же самое делает и Румыния. В будущем Украина разве что может импортировать газ по этому маршруту, хотя его цена и не является привлекательной, даже по словам Макогона. Да и Румыния, в принципе, не реагирует на попытки украинской стороны подписать соглашения о взаимодействии операторов.

Не менее показательным был ответ на вопрос о возможности получения "Газпромом" лицензии для работы на украинском рынке, который остался практически незамеченным. Сергей Макогон заявил, что лицензия для транзита не нужна. И даже участие третьего лица в договоре ("Нафтогаза Украины") было излишним, поскольку родившееся прямо в ходе российско-украинских переговоров ООО "Оператор ГТС Украины" — надежный партнер. После чего перешел к обсуждению вопроса торговли российским газом на восточной границе Украины, куда, по его мнению, должна быть перенесена точка передачи газа для всех европейских потребителей.

То есть, с одной стороны, не обсуждается даже гипотетическая вероятность допуска "Газпрома" на украинский рынок. С другой — от России требуют перенести точку передачи газа и декларируют — "будем продолжать борьбу с "Газпромом" и добиваться поддержки Евросоюза, чтобы открыть свободный транзит газа из Центральной Азии в Европу". Последний тезис был повторен несколько раз. Россия, напомним, не является участником Энергетической хартии, которая выписана в интересах стран-потребителей и предписывает участникам давать доступ к своим транзитным мощностям. Но этот факт никого не смущает.

Резюмируя, можно сформулировать основные направления газовой политики Украины на обозримую перспективу:

1) существенно сократить мощности ГТС, смирившись с утратой большей части транзита;

2) продолжить конфронтацию с "Газпромом" и пытаться обеспечить максимально безбедное существование остатков ГТС за счет "Газпрома";

3) ни в коем случае не препятствовать проникновению европейских компаний на украинский газовый рынок.

По факту с большой долей вероятности безбедное существование остатков ГТС будут обеспечивать местные потребители за счет опережающего роста цен в сравнении с потребителями европейскими. Что на Украине и так наблюдается в последние шесть лет, даже невзирая на действительно имевшую место "перемогу" над "Газпромом".

Источник: РИА Новости.