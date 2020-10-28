Атомный капкан для России

Анализ и трезвый расчет говорят о том, что для получения первой в истории страны АЭС Польше следовало бы обратиться к кому угодно, только не к США, но у большой политики свои правила, где логика играет далеко не ведущую роль.

Польша, верная выбранному геополитическому курсу и своим обязанностям "главного друга США в Европе", продолжает планомерную работу по разрыву отношений с Россией и максимальному противодействию российской энергетической экспансии, пишет автор РИА Новости.

В начале октября польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) наложило на "Газпром" рекордный штраф в размере 7,6 миллиарда долларов, а компании — участники проекта — Engie, Uniper, Wintershall и OMV, — по мнению Варшавы, должны ей еще 61 миллион. Также UOKiK обязала данные корпорации расторгнуть все контракты, предусматривающие финансирование "Северного потока-2". Польша обиделась на то, что немцы, французы и австрийцы решили строить жизненно важный для них газопровод, не спросив разрешения у нее.

Это далеко не первое подобное решение Варшавы. Правда, на текущий момент "Газпром" и его партнеры по всем аналогичным требованиям выплатили ровно ноль долларов, но поляки упорно гнут свою линию.

Тем временем информационное агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты и Польша заключили судьбоносное соглашение, которое позволит восточноевропейской стране раз и навсегда избавиться от зависимости от российского газа, а также отказаться от угля в качестве энергетического базиса и начать новую, экологически чистую главу собственной истории.

По словам министра энергетики США Дэна Бруйетта, Штаты обязуются в течение ближайших полутора лет разработать план строительства шести атомных реакторов на территории Польши совокупной мощностью до девяти гигаватт. Также известно, что покупка американских атомных технологий обойдется польскому бюджету в 18 миллиардов долларов, а всего на реализацию плана перевооружения энергетического комплекса может понадобиться порядка 40 миллиардов. За эту сумму Вашингтон обещает запустить первый реактор не позднее 2033-го, а к 2040 году в Польше будет три рабочих АЭС, при помощи которых удастся отказаться от сжигания угля и еще через десять лет выйти на нулевой показатель выброса парниковых газов.

Соглашение более чем странное, если знать ключевые факты о финансово-технических способностях подписантов.

Начать нужно с того, что сорок миллиардов долларов для Варшавы сумма неподъемная сугубо физически. Польша уже много лет один из главных получателей финансовой помощи со стороны Евросоюза. Каждый год в польский бюджет в среднем безвозмездно вливается порядка 20-23 миллиардов евро, потратить которые она может на решение внутренних экономических проблем. Прямую передачу денег американцам Брюссель просто заблокирует хотя бы потому, что главными донорами европейского бюджета выступают Германия, Австрия и Франция. Те самые, которым поляки изо всех сил мешают строить "Северный поток-2".

Кстати, относительно недавно Вашингтон и Варшава уже анонсировали проект, который должен был окончательно похоронить планы Москвы привязать Европу к себе при помощи газопроводов. Речь шла о поставках американского СПГ. Осенью 2018 года регазификационный терминал в порту Свиноуйсьце заключил соглашение с американской Cheniere Marketing International LLP на поставку 0,52 миллиона тонн СПГ (0,7 миллиарда кубометров) в год. Тогдашний глава PGNiG — главной нефтегазовой компании Польши — Петр Возняк заявлял, что цена на американский сжиженный газ "совершенно конкурентоспособна" и очень скоро Польша слезет с русской газовой иглы.

Примечательно, что на все прямые вопросы о стоимости газа господин Возняк тогда уклонился от ответа. На дворе конец 2020-го, он уже почти год как уволен с должности руководителя, а цена все еще является абсолютной тайной.

С американской же стороной все еще интереснее.

С 1954 года и по настоящий момент все внешнее сотрудничество в сфере атомной энергетики в США регулируется положениями так называемого Atomic Energy Act. Документ весьма объемный, но основные условия в нем прописаны максимально четко. Соединенные Штаты, продавая собственные атомные технологии, сохраняют за собой все права физической и интеллектуальной собственности. Покупатель не имеет права ни передавать какие-либо данные, ни самостоятельно обогащать уран, ни искать других поставщиков топлива. Более того, все технические и научные разработки, полученные в результате эксплуатации американских реакторов, автоматически переходят в собственность США. На текущий момент на такие кабальные условия согласились сорок девять стран и Тайвань.

Впрочем, подписание межгосударственных соглашений с Америкой вовсе не значит, что вторая сторона действительно получит атомный "горшок".

Самый яркий и наглядный пример последних лет — это строительство американских АЭС в Китае, который, модернизируя собственную энергетику, попросил американцев в лице Westinghouse и General Electric построить сразу шесть атомных электростанций. В результате было построено две — "Хайян" и "Саньмынь", при этом сроки строительства с четырех лет выросли до двенадцати, а проектная смета утроилась. Проанализировав ход строительства, Пекин расторг соглашение и от дальнейшего сотрудничества отказался.

Американцы пытались делать хорошую мину при плохой игре, заявив, что, обладая самыми передовыми техническими наработками, они прекрасно чувствуют себя и на внутреннем рынке, где, к слову сказать, средний возраст АЭС уже вплотную приблизился к пятидесяти годам. Однако на практике все опять вышло иначе.

Westinghouse продавала за рубеж реакторы АР1000 поколения III+ установленной мощностью 1,1 гигаватта. В 2011 году, понимая, что контракт с Китаем безнадежно срывается, для АР1000 организовали срочное лицензирование в Комиссии по ядерному регулированию (Nuclear Regulatory Commission), и она получила все необходимые разрешения для применения внутри США. Спустя девять лет в собственной стране таких реакторов построено ровно ноль. Последняя попытка внедрить АР1000 на внутренний рынок состоялась в 2013 году, когда было начато строительство сразу двух АЭС — Vogtle и Virgil C. Summer, однако по целому ряду причин ни одна из них так и не была завершена.

Пока Westinghouse металась по миру, пытаясь продать свой реактор хоть кому-нибудь, китайская государственная State Power Investment Corp (SPIC) заявила, что начинает разработку собственного реактора нового поколения CAP1400, или "Гуохэ-1". Как несложно догадаться из аббревиатуры, в основе китайского реактора лежит американский AP1000, однако китайская сторона сразу отмела все возможные посягательства на авторские права. Главный инженер SPIC утверждает, что компания "полностью переработала конструкцию главных насосов, запорной арматуры, корпуса реактора, парогенератора, внутриреакторных устройств, приводов управляющих стержней, поковок роторов турбин, сварочных материалов, U-образных труб и других ключевых компонентов". То есть, по сути, это совершенно новое техническое решение.

Анализ и трезвый расчет говорят о том, что для получения первой в истории страны АЭС Польше следовало бы обратиться к кому угодно, только не к США, но у большой политики свои правила, где логика играет далеко не ведущую роль.

В связи с польскими планами нами умышленно ни разу не упомянуты Россия и корпорация "Росатом". Американо-польский тандем направлен именно против нашей страны и флагмана ее атомной энергетики. Правда, поскольку полякам нечем платить, а американцам нечего строить, все это очень напоминает очковтирательство и имитацию бурной деятельности.