Украина продемонстрировала невероятный уровень незалежности

Украинские власти продолжают штамповать "перемоги". Очередной стало первое место страны в номинации "Лучший офис по управлению государственным долгом в Центральной и Восточной Европе" от издания GlobalMarkets Awards.

Это смотрится очень забавно на фоне привлечения Украинойкоммерческих внешних кредитов под самый высокий в мире процент, а так называемых льготных — под такую торговлю суверенитетом, которая не снилась и самым отсталым странам Африки, рассуждает колумнист РИА Новости Сергей Левченко.

Но еще смешнее, что даже этот позорный бизнес все больше превращается в поток безвозмездных подарков со стороны Украины. В частности, сейчас украинская власть начала готовить общество к тому, что второй транш МВФ в текущем году так и не выделит. Руководители Национального банка Украины перешли к пространным рассуждениям о том, что никакой катастрофы подобное развитие событий не несет. А в экспертной среде Украины оно обсуждается практически как свершившийся факт.

Кстати, международные игроки стали бить тревогу по этому поводу еще в конце сентября. Например, в Morgan Stanley тогда усомнились в возможности получения Украиной второго транша кредита до конца года.

Катастрофой это и правда не станет, но сильно помешает свести концы с концами в государственных финансах, ведь вместе с деньгами МВФУкраина не получит средств и от других международных финансовых организаций.

Тем самым суммарно образуется дополнительная финансовая дыра в 3,8 миллиарда долларов, что заставит украинское правительство увеличить эмиссионное финансирование бюджета и выходить на международные рынки заимствований, на которых, как указывалось выше, "лучший офис по управлению долгом" умудряется брать в долг под рекордные проценты.

Всего до конца года Украина рассчитывала получить 1,4 миллиарда долларов от МВФ, миллиард от Всемирного банка и 1,2 миллиарда евро (примерно 1,4 миллиарда долларов) от ЕС.

И в общем-то рассчитывала не без оснований, поскольку практически все значимые условия для их получения, включая крайне унизительные, она выполнила.

Напомним только основные.

Для начала МВФ весной получил от Украины авансом:

закон о рынке земли;

передачу МВФ полного контроля над Национальным банком Украины (далее — НБУ) и даже частичный его вывод из правового поля Украины;

ряд налоговых изменений в интересах международных финансовых спекулянтов и транснациональных компаний.

Все это Украина сделала только ради выхода на финишную прямую в переговорах о предоставлении новой кредитной линии МВФ, которая первоначально должна была составить восемь миллиардов долларов, но в итоге скукожилась до пяти. По факту же страной пока получено 2,1 миллиарда в виде июньского транша, которые, по сути, и являются ценой этих масштабных уступок.

Но для получения следующих траншей от МВФ и других внешних кредитов на формально льготных условиях Украина подписалась под новым перечнем уступок и обязательств:

утвердить программу сокращения проблемных кредитов для государственных банков (утверждена);

отпустить цены на газ для населения, отказавшись от социальных цен (выполнено);

привести устав "Нафтогаза" в соответствие с нормами Организации экономического сотрудничества и развития, то есть полностью и окончательно передать его во внешнее управление (пока в процессе, но контроль над "Нафтогазом" и так у "западных партнеров");

изменить процедуру отбора членов Высшего совета правосудия — коллегиального органа, который вносит представление о назначении и освобождении судей от должности, то есть руководит судейским корпусом и контролирует всю судебную систему (в процессе — путем создания подконтрольной Западу Высшей квалификационной комиссии судей и передаче ей соответствующих полномочий);

продолжить проведение медицинской реформы "имени Супрун", а также образовательной реформы по ее образу и подобию (выполняется).

В обмен на эти обязательства был согласован график траншей:

700 миллионов долларов в конце июня;

700 миллионов долларов в конце сентября;

560 миллионов долларов в конце декабря 2020 года—январе 2021 года.

По сей день все эти планы существуют исключительно на бумаге.

Но и на этом украинские власти не остановились. Согласовывая кредит под названием "макрофинансовая помощь ЕС", Украина взяла на себя новую порцию обязательств (кстати, первый транш кредита в размере 600 миллионов евро должен был быть перечислен сразу же — по факту ратификации соглашения, но не поступил):

возврат космических зарплат членам наблюдательных советов государственных предприятий (выполнено);

государственные закупки лекарств исключительно через предприятие "Медицинские закупки Украины" с "независимым" наблюдательным советом (формально наблюдательный совет создан, формирование затягивается);

обеспечение и укрепление политической независимости и эффективной работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Именно на этом пункте стоит остановиться подробнее.

В конце августа Конституционный суд Украины признал неконституционным указ президента о назначении Артема Сытникаглавой НАБУ. Но поскольку высшим законом Украины является не Конституция, а указания посольства США, то Сытник, ранее официально признанный судом коррупционером, продолжил руководить НАБУ.

Осадочек от попыток сменить главу НАБУ у "западных партнеров", разумеется, остался. Тем более что попытки эти продолжаются — теперь уже путем возбуждения уголовных дел против Сытника за узурпацию полномочий и тому подобное.

Без главы в августе осталась и САП — с поста руководителя по собственному желанию ушел Назар Холодницкий. А состав комиссии, которую Верховная рада отобрала для назначения нового руководителя САП, Западу не понравился.

Надо понимать, что НАБУ и САП, даром что называются антикоррупционными, выполняют на Украине совсем другие функции. Собственно, ни одного коррупционера хотя бы среднего звена они за годы своей деятельности не посадили.

Зато успешно выполняют функции едва ли не главных внутренних инструментов контроля Запада над государством Украина. Соответственно, посягательства украинской власти на участие в назначении руководителей этих органов вызывает дикое разочарование Запада в… успешных результатах антикоррупционной реформы. Ну а без "успешной" борьбы с коррупцией он ни одному бантустану кредитов, как известно, не дает.

В итоге Украина получила прекрасный расклад: