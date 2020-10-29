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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне

Лондон подтверждает: против России ведется грязная война

© Sputnik / Алекс Макнотон
Колумнисты
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Британия открыто призналась, что ведет информационную и кибервойну против России. Конечно, сам по себе этот факт не стал ни для кого сенсацией: уж на сей счет иллюзий никто особо и не питал.

Но признание лорда Марка Седвилла стало первым публичным подтверждением диверсий официального Лондона против нашего государства из уст британского высокопоставленного деятеля, рассуждает колумнист РИА Новости Владимир Корнилов.

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До этого они как-то стеснялись говорить такое вслух.

Причем Седвилл наверняка в курсе соответствующих операций, поскольку сам он до недавнего времени был советником премьер-министра по национальной безопасности и одновременно руководил всем бюрократическим аппаратом Уайтхолла.

А газета The Times, в интервью которой он и сделал свои громкие заявления, небезосновательно предположила, что, помимо официальной дипломатической карьеры, Седвилл служил и офицером в МI-6.

Итак, что же публично признал экс-чиновник, готовящийся до конца этого года занять место в палате лордов? Он сказал, что Британия наносит удары по России в киберпространстве. "Тот факт, что вы не видите, как мы используем это, не означает, что мы этого не делаем", — откровенно заявил Седвилл.

Кроме того, он сообщил, что "Британия провела серию секретных атак против российских лидеров и их интересов". И добавил, что Лондон охотится на собственность и счета российских олигархов.

Ну по поводу последнего Россия еще и спасибо скажет. Владимир Путин неоднократно предупреждал наших бизнесменов о таком развитии событий и призывал "держать свои капиталы там, где они заработаны". Так что подобные заявления и действия западных спецслужб только побудят российский бизнес следовать призыву своего президента. Британцы подтверждают: в России капиталы сохраняются надежнее.

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А вот что касается кибератак и подрывных кампаний против России — лорд Седвилл явно слукавил, заявляя о том, что Лондон якобы начал их лишь после громкого инцидента с отравлением Скрипалей в Солсбери, "нанося ответный удар". Ну конечно, все так и поверили, что до этого МI-6 и не смотрела в нашу сторону.

Напомним, Скрипали почувствовали себя нехорошо 4 марта 2018 года. А грязные дела британской спецслужбы в России неоднократно фиксировались задолго до этих событий. Достаточно вспомнить деятельность британской фирмы Strategic Communications Laboratory (SCL Group), специализирующейся на психологической и информационной войне.

Она никогда не скрывала, что в своих кампаниях дезинформациивыступает в роли подрядчика военных и разведывательных структур Британии, США, а также в целом НАТО. Причем занимается этим с начала 1990-х годов.

Грязные методы работы SCL вскрылись в том же марте 2018-го в связи со скандалом вокруг ее дочерней структуры Cambridge Analytica. Да и то только потому, что западный истеблишмент ополчился на фирму за ее участие в избирательной кампании в США на стороне Дональда Трампа. Так бы никто ее не тронул и по сей день.

Тогда представители данной структуры, думая, что разговаривают с потенциальными заказчиками (на самом деле это были журналисты под прикрытием), поделились, что специализируются на создании фейковых аккаунтов в соцсетях, разгоне дезинформации по Интернету, таргетировании аудитории, на которую распространяют ложь, и так далее.

То есть, собственно говоря, признались в том, что давно и на широкую ногу занимаются той самой информационной войной.

Еще в 2015 году НАТО наняла SCL для работы на "российском направлении". В своем портфолио компания не скрывала, что нанималась для обеспечения "оранжевой революции" в Киеве еще в 2004-м. Тогда победа "оранжевых" была достигнута с помощью загадочного "отравления" Виктора Ющенко. Как уже признают и в Киеве, отравления-то и не было.

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Поневоле начнешь задавать вопрос по поводу причастности этих же специалистов к не менее загадочному покушению на Скрипалей и к другим "отравлениям" некоторых российских деятелей.

SCL признавалась и в том, что была нанята Министерством обороны Британии и киевскими властями "для разрушения и ослабления Донецкой народной республики".

Подчеркнем, все это было задолго до инцидента в Солсбери. И лорд Седвилл, работавший в должности советника по безопасности еще с апреля 2017 года, безусловно, об этом знает. Просто наивно полагает, что джентльменам все еще верят на слово.

Само собой, все прекрасно понимают, что в наше время кибероружие и киберслежка используются повсеместно. Причем не только против соперников, но и в отношении союзников.

Чего стоит только скандал с многолетней прослушкой телефона канцлера Германии Ангелы Меркель, которую осуществляли американские спецслужбы. Смешно предполагать, что они не пытались гораздо более активно следить за Россией и до Скрипалей.

Некоторые западные спецслужбы даже бравируют тем, как они "слушают русских". Так, голландские СМИ радостно рассказывают о том, что хакеры тамошней спецслужбы AIVD летом 2014 года в рамках рутинной операции по взлому российских госучреждений проникли в сеть некоего московского вуза и на постоянной основе затем следили за ним, якобы вскрыв благодаря этому хакерскую сеть Cozy Bear.

Заметьте, никаких скандалов вокруг "русских хакеров" еще не было, а голландские официальные кибершпионы уже взламывали наши сети. Причем очень гордятся этим.

А теперь британские лорды пытаются нас убедить в том, что их попытка вскрыть внутреннюю сеть Кремля (а именно об этом пишет The Times, комментируя интервью Седвилла) — это всего лишь ответ на невесть кем совершенное отравление возле Портон-Дауна, в сверхсекретной химической лаборатории британского Минобороны.

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Новоиспеченный лорд хвастается, что в ответ на дело Скрипалей Лондон уничтожил "всю российскую разведывательную сеть в Соединенном Королевстве". Интересно, откуда тогда берутся свежие первополосные "сенсации" в британской прессе о том, что "шпионы Путина пытаются следить за королевой"?

Если верить газете The Sunday Express, "хакеры ГРУ" пытались получить информацию о визите Елизаветы II в ту самую секретную лабораторию "Портон-Даун". Жаль, газета не пояснила, ради чего "шпионам Путина" (чью сеть в Британии уже вроде бы изничтожили) предпринимать такие усилия и что они могут узнать из графика визита 94-летней королевы.

В каком она платье посетила лабораторию? Или они всерьез надеялись найти рецепт эликсира бессмертия, который там разрабатывают для нее? Но такими вопросами британская пресса не задается, когда речь заходит о беспочвенных обвинениях против России.

Конечно, все прекрасно знали о том, что западные спецслужбы давно уже ведут секретную и очень грязную войну против России, используя дезинформацию, кибератаки, шпионаж и откровенные диверсии, и понимали, что британцы играют в этой войне далеко не последнюю роль.

Но до сих пор прямые участники этой кампании постоянно отрицалиданный факт, утверждая, что российские обвинения против них вызваны "паранойей", которая, дескать, является "религией в России Путина".

Спасибо лорду Седвиллу за излишнюю откровенность. Теперь у Москвы есть на кого ссылаться, когда речь зайдет об очередной антироссийской провокации, и мы сможем предположить, кто стоит за очередным фейком о России или за очередным загадочным "отравлением".

Теги:
война, Россия, Великобритания



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