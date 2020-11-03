Германия приступает к окончательному решению "расового вопроса"

Как заявила министр юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт, в правительстве Германии все едины во мнении, что разных человеческих рас не существует. Поэтому сам термин "раса" исключат и будет найдена новая формулировка для защиты от расизма — ведь Основной закон должен защищать от расизма без упоминания расы.
"Основной закон гласит, что никто не может подвергаться дискриминации по признаку расы. <...> Однако везде, где говорят о разных расах, особенно популярны предрассудки и расистская агитация".
Да, это очередная вершина политкорректности — убрать из Конституции слово, которое не нравится. Надо отметить, что правительству и парламенту (а он будет голосовать за изменения) не стоит останавливаться на одной лишь "расе". Ведь в статье третьей Основного закона ФРГ говорится о том, что "никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных или политических взглядов". Тут все немодно, особенно этот выдуманный термин "пол" — ведь все знают, что никаких двух "полов" нет, есть множество гендеров.
Немецкие министры, конечно, не первые люди на земле, додумавшиеся до ликвидации рас. Этим уже давно занимаются многие передовые западные ученые, которые утверждают, что нет никаких рас, ненаучное понятие эти ваши европеоиды, негроиды и монглоиды. Ну и что, что масса различий — все это не принципиально. Вы что, расисты, что ли, чтобы ими интересоваться? Это вы все врете, что просто изучаете расы, что не ставите одну над другой, не приравниваете негров к обезьянам и не оправдываете геноцид. На самом деле вы разжигаете ненависть и тайно поклоняетесь нацистам-фашистам.
Предложение убрать "расу" из Конституции появилось в Германии еще летом — и тогда его поддержал один из двух чернокожих депутатов бундестага, уроженец Сенегала Карамба Диаби. Он отметил, что за последние два года обстановка радикально изменилась и многие не могут себе представить, насколько важным будет это решение для пострадавших от расизма. Тогда же Диаби предложил заменить понятие расы словосочетанием "этническая принадлежность", хотя совершенно непонятно, что это даст.
Ну и конечно, отказ от "расы" очень символичен с точки зрения борьбы за светлое будущее единого человечества, в котором не будет ни белых, ни черных, ни желтых. Готовиться к плавильному котлу нужно заранее, чтобы лишить народы возможности цепляться за устаревшие понятия. Христианство не имеет особого значения для Германии, говорили немцам, да и вообще ислам — это тоже часть немецкой культуры. Вы не немцы и не греки, вы европейцы — говорят евроинтеграторы. А на следующем этапе нужно будет говорить о чем? Да, правильно: нет ни расы, ни пола, ничего нет. Кроме потребителей.
Кстати, полностью название должности Кристины Ламбрехт звучит как "министр юстиции и защиты прав потребителей". Стоило бы добавить — "будущих потребителей". Или даже — "потребителей будущего", думающих, что в их силах отменить реальность и уничтожить прошлое.
Впрочем, перспективы окончательного решения "вопроса с расами" в Германии кажутся очень туманными. Даже в таком продвинутом в межрасовом смысле обществе, как американское, весь эксперимент с отрицанием реальности заканчивается на наших глазах острым приступом "борьбы с расизмом". И дай бог, чтобы он закончился без большого пролития крови тех же немцев — ведь именно потомки переселенцев из Германии составляют в США самую большую часть белого населения. Или не белого?
Источник: РИА Новости