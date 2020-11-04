Трамп побеждает. Америка проиграла

Процесс подсчета голосов во Флориде, Северной Каролине, Огайо и некоторых других важнейших для исхода президентских выборов штатах стал квинтэссенцией не только подошедшей к финалу избирательной кампании, но и в целом положения, в котором ныне находятся США.

Невероятно напряженная гонка, неоднократная смена лидера и идущие к финишу с минимальным разрывом кандидаты — красноречивый символ страны, расколотой пополам, пишет колумнист РИА Новости Ирина Алкснис.

Губернатор Вермонта, республиканец Фил Скотт заявил, что отдал свой голос кандидату от Демократической партии. Он обосновал свой выбор тем, что у Трампа "было четыре года на то, чтобы объединить эту страну, но у него это не получилось".

Однако политик верит, что Джо Байденспособен это сделать: "Я думаю, он может объединить нас", — добавил он.

Руководитель Вермонта поставил своей стране тот же диагноз — раскол. Вот только если в чем и можно быть уверенным, так это в бесплодности его надежд вне зависимости от исхода выборов. И тщательно заколоченные фанерой — для защиты от погромщиков — витрины самых шикарных магазинов Пятой Авеню супердемократического Нью-Йорка служат тому порукой.

Звучит абсурдно, но события последних лет обнажили, что у страны, давным-давно служащей для мира образцом демократии, на самом деле весьма печально обстоит дело с умением искать и находить внутренний общественно-политический консенсус.

Вернее, все прекрасно работало, пока американское общество стояло на общих для преобладающего большинства его членов представлениях о должном, правильном и прекрасном.

Сто лет назад американская мечта с ее принципом "сделай себя сам", опорой на капитализм и традиционные ценности вдохновляла не только объективно привилегированных в тот момент "белых цисгендерных мужчин", но и подвергавшееся официальной дискриминации чернокожее население.

Не говоря уже о стремившихся за океан в поисках лучшей жизни людях со всех уголков планеты.

Процесс постепенного отхода от исконно-посконных американских принципов в сторону либерализации шел несколько десятилетий — и в изображении медийно-политического мейнстрима даже казался относительно гладким.

Все изменила шокирующая победа Трампа на прошлых президентских выборах, которая вскрыла, что нет никакой естественной трансформации из одного в другое: на самом деле в США созрело противостояние двух принципиально разных идеологических платформ.

Главным общественно-политическим итогом четырех лет президентства Трампа стало ожесточение этого конфликта, превращение его в фактически непримиримый — вплоть до перехода к "неконвенциональным" методам борьбы в виде многомесячных уличных протестов-беспорядков и даже убийств представителей другой стороны. Ну а новые выборы подтвердили, что американская система просто не умеет справляться с подобным общественным расколом.

Наверное, в чем-то это даже логично, поскольку Соединенные Штаты — страна триумфаторов, которые традиционно "получают все". Система выборщиков, когда голоса штата делятся не пропорционально между кандидатами в соответствии с полученной ими поддержкой избирателей, а целиком уходят победителю, стоит именно на этом.

Идея компромисса и уступок — не в мелочах, а по самым важным и принципиальным вопросам глубоко чужда американской общественно-политической машине.

Все было бы не так плохо, если бы нынешний раскол делил Америку на выраженно неравные части.

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Меньшинство — будь то консервативное или либеральное — было бы просто подавлено и вынуждено смириться со своим поражением в силу невозможности изменить ситуацию. Это, кстати, давало бы шанс на то, что доминирующее большинство пойдет ему на какие-то, пусть и незначительные, уступки.

Но ситуация, когда общество разделено практически пополам, содействует радикализации сторон, каждая из которых верит, что стоит еще чуток поднажать — и удастся взять окончательно и бесповоротно вверх.

Ну а если не получается добиться своего законными методами, крайне соблазнительными становятся нелегальные и просто насильственные, что, собственно, уже и происходит в исполнении демократов. Более того, предварительные итоги выборов, которые на момент написания текста укладываются в формулу "Байден пока впереди, но шансов у него практически нет", делают неизбежной дальнейшую эскалацию.

Полтора века назад яростный конфликт двух частей американского общества, которые были принципиально не готовы договариваться, обернулся для США кровавой гражданской войной.

И совсем не случайно осмысление текущих процессов заставляет задаваться вопросом, удастся ли на этот раз Америке увернуться от повторения мрачного сценария.