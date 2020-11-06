"Нафтогаз Украины" оказался ненужной Украине убыточной компанией

Согласно документу украинское правительство практически лишает себя права менять руководство компании без согласия наблюдательного совета "Нафтогаза". Нельзя сказать, что это совсем уж неожиданность: еще в меморандуме с МВФ Украина взяла обязательство привести устав "Нафтогаза" "в соответствие с нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", что означает полностью и окончательно передать самый серьезный государственный актив в управление "западных партнеров".
Номинально государственный "Нафтогаз" уже сегодня де-факто генерирует финансовые потоки в интересах "западных партнеров" и их местных подельников. Но даже понимая это, украинское руководство наверняка утвердит передачу "Нафтогаза" под их полный контроль де-юре. Торговлю суверенитетом легко начать, но сложно остановить, тем более сидя на кредитной игле.
Основные нарушения в "Нафтогазе", согласно выводам ревизии Государственной аудиторской службы, выглядят так. Государство недополучило от "Нафтогаза" 35,3 миллиарда гривен из-за формирования резервов под сомнительные долги на 38,4 миллиарда, производившегося без утвержденного финансового плана. Претензия вроде бы чисто формальная. Но проблема реальная. Ее суть лежит в навязывании "Нафтогазом" потребителям кабальных договоров и начислении космических штрафов, которые вызывают цепную реакцию проблем на всем рынке газа. И это даже проблематичнее, чем недополучение миллиардов бюджетом.
При этом зафиксированные нарушения не учитывают переплат, которые делаются "Нафтогазом" при закупке российского газа через западные "прокладки", — на эту тему наложено жесткое табу.
Но и зафиксированного хватило для возбуждения "фактового" уголовного производства. А заодно и для увольнения из наблюдательного совета компании главного кукловода, американца Амоса Хохштайна, который по этому поводу разразился гневным заявлением о не дающих ему работать коррупционерах, подразумевая не главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, а государственных аудиторов и прокуроров.
Закреплять де-юре управление "Нафтогазом" за "западными партнерами" предлагается именно на фоне всей этой феерии.
Разумеется, принципы корпоративного управления ОЭСР, в соответствие с которыми якобы приводится устав "Нафтогаза", никоим образом не предусматривают делегирование акционерами полномочий по управлению компанией неподконтрольным лицам. Но в то же время эти принципы не описывают взаимоотношения между метрополией и колонией. Да, Украина является единственным акционером "Нафтогаза". Но ведь и сама колония, в принципе, подконтрольна метрополии (в случае с Украиной — метрополиям, поскольку свои доли в колониальном управлении Украиной имеют даже Литва с Польшей).
Для наблюдательного совета была предусмотрена исключительная роль при смене руководства компании, подотчетность руководства компании в действиях и так далее. Но в 2019-м правительство Владимира Гройсмана на фоне скандала с премиями руководству "Нафтогаза" закрепило за собой в его уставе право увольнять главу правления компании без участия наблюдательного совета. Воспользоваться, правда, оно этим правом так и не решилось: в марте 2019-го контракт с Коболевым был продлен на год. "Западные партнеры" запретили трогать Коболева и Зеленскому — в марте 2020-го контракт был продлен сразу на четыре года. Но формально право казнить или миловать главу компании остается в руках украинского правительства до сих пор.
Сомнения в утверждении новой редакции устава практически отсутствуют. Каждый новый кредитный транш от "западных партнеров" достается Украине все большими уступками и в вопросе суверенитета, и в вопросе экономической выгоды. И обратной дороги тут нет. Более того, все идет к тому, что после юридического закрепления передачи "Нафтогаза" под контроль внешних кураторов, встанет вопрос и о передаче долей акций компании. Во всяком случае, по "случайному" стечению обстоятельств именно сейчас украинское правительство утвердило новую политику собственности "Нафтогаза", предусматривающую выход с миноритарным пакетом на IPO в ближайшие несколько лет.
Источник: РИА Новости