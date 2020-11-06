"Нафтогаз Украины" оказался ненужной Украине убыточной компанией

Согласно документу украинское правительство практически лишает себя права менять руководство компании без согласия наблюдательного совета "Нафтогаза". Нельзя сказать, что это совсем уж неожиданность: еще в меморандуме с МВФ Украина взяла обязательство привести устав "Нафтогаза" "в соответствие с нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", что означает полностью и окончательно передать самый серьезный государственный актив в управление "западных партнеров".

Однако выход на финишную прямую колониальных изменений в устав крупнейшего актива Украины забавно совпал со скандалом, связанным со слитыми в СМИ результатами ревизии "Нафтогаза" за период с октября 2018 года по декабрь 2019-го, проведенной Государственной аудиторской службой. Согласно выводам аудиторов, "Нафтогаз" управлялся в этот период так прекрасно, что государственный бюджет недополучил 75,5 миллиарда гривен.

Номинально государственный "Нафтогаз" уже сегодня де-факто генерирует финансовые потоки в интересах "западных партнеров" и их местных подельников. Но даже понимая это, украинское руководство наверняка утвердит передачу "Нафтогаза" под их полный контроль де-юре. Торговлю суверенитетом легко начать, но сложно остановить, тем более сидя на кредитной игле.

Основные нарушения в "Нафтогазе", согласно выводам ревизии Государственной аудиторской службы, выглядят так. Государство недополучило от "Нафтогаза" 35,3 миллиарда гривен из-за формирования резервов под сомнительные долги на 38,4 миллиарда, производившегося без утвержденного финансового плана. Претензия вроде бы чисто формальная. Но проблема реальная. Ее суть лежит в навязывании "Нафтогазом" потребителям кабальных договоров и начислении космических штрафов, которые вызывают цепную реакцию проблем на всем рынке газа. И это даже проблематичнее, чем недополучение миллиардов бюджетом.

Совсем уж безупречна претензия аудиторов по поводу недополучения государственным бюджетом доходов на 22,8 миллиарда гривен из-за падения добычи газа на фоне того, что инвестиции в повышение его добычи составили порядка двух миллиардов долларов. Авансовая оплата при закупке газа (разумеется, российского) у европейских газотрейдеров, которая привела к потерям сотен миллионов гривен, безосновательная выплата членам правления премий на десятки миллионов гривен и так далее — это все приятные довески к более значимым нарушениям.

При этом зафиксированные нарушения не учитывают переплат, которые делаются "Нафтогазом" при закупке российского газа через западные "прокладки", — на эту тему наложено жесткое табу.

Но и зафиксированного хватило для возбуждения "фактового" уголовного производства. А заодно и для увольнения из наблюдательного совета компании главного кукловода, американца Амоса Хохштайна, который по этому поводу разразился гневным заявлением о не дающих ему работать коррупционерах, подразумевая не главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, а государственных аудиторов и прокуроров.

Вишенками на тортике, символизирующем качество управления "Нафтогазом", являются убытки в размере 11,5 миллиарда гривен по итогам первого полугодия — и это у абсолютного монополиста, диктующего цену на газ, которая в разы превышает себестоимость газа собственной добычи и одновременно является более высокой, чем в Западной Европе и большинстве сопредельных стран. А заодно и намерения компании разместить евробонды под фантастические сегодня 8,95 процента. В связи со скандалом, правда, размещение в последний момент пришлось отложить.

Закреплять де-юре управление "Нафтогазом" за "западными партнерами" предлагается именно на фоне всей этой феерии.

Разумеется, принципы корпоративного управления ОЭСР, в соответствие с которыми якобы приводится устав "Нафтогаза", никоим образом не предусматривают делегирование акционерами полномочий по управлению компанией неподконтрольным лицам. Но в то же время эти принципы не описывают взаимоотношения между метрополией и колонией. Да, Украина является единственным акционером "Нафтогаза". Но ведь и сама колония, в принципе, подконтрольна метрополии (в случае с Украиной — метрополиям, поскольку свои доли в колониальном управлении Украиной имеют даже Литва с Польшей).

Еще в уставе, принятом в 2016 году, когда Украина уже пребывала в фактически колониальном статусе, было закреплено, что в состав наблюдательного совета включаются независимые члены (в смысле граждане других государств), которые должны составить его большинство. Стоит добавить, что и меньшинство с украинскими паспортами при этом является 100-процентными "соросятами", то есть тоже представляет интересы Запада.

Для наблюдательного совета была предусмотрена исключительная роль при смене руководства компании, подотчетность руководства компании в действиях и так далее. Но в 2019-м правительство Владимира Гройсмана на фоне скандала с премиями руководству "Нафтогаза" закрепило за собой в его уставе право увольнять главу правления компании без участия наблюдательного совета. Воспользоваться, правда, оно этим правом так и не решилось: в марте 2019-го контракт с Коболевым был продлен на год. "Западные партнеры" запретили трогать Коболева и Зеленскому — в марте 2020-го контракт был продлен сразу на четыре года. Но формально право казнить или миловать главу компании остается в руках украинского правительства до сих пор.

В новой редакции увеличивается количество членов наблюдательного совета с пяти до семи — синекур ведь много не бывает. Но главное - усиливается его роль даже по сравнению с редакцией 2016 года. Если она будет принята, уволить Коболева без соответствующего предложения наблюдательного совета украинское правительство (единственный акционер!) теперь просто не сможет. Без согласования с наблюдательным советом нельзя будет утверждать даже ключевые показатели эффективности работы самого наблюдательного совета. Но и это далеко не все: полный перечень исключительных полномочий наблюдательного совета составляет 35 пунктов, он фактически не оставляет шансов номинальному собственнику компании хоть как-то влиять на ее деятельность.

Сомнения в утверждении новой редакции устава практически отсутствуют. Каждый новый кредитный транш от "западных партнеров" достается Украине все большими уступками и в вопросе суверенитета, и в вопросе экономической выгоды. И обратной дороги тут нет. Более того, все идет к тому, что после юридического закрепления передачи "Нафтогаза" под контроль внешних кураторов, встанет вопрос и о передаче долей акций компании. Во всяком случае, по "случайному" стечению обстоятельств именно сейчас украинское правительство утвердило новую политику собственности "Нафтогаза", предусматривающую выход с миноритарным пакетом на IPO в ближайшие несколько лет.

Источник: РИА Новости