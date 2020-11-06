Байден проиграл. Но сумеет ли победить Трамп?

То, что выборы 3 ноября закончатся для США внутриполитическим кризисом, было понятно уже давно. Но в ближайшие несколько дней выяснится, с какой скоростью этот кризис будет набирать обороты.

Чуда не произошло: Байден не смог выиграть президентские выборы в США.

Казалось бы, почему чудо, ведь опросы на протяжении всей предвыборной кампании показывали его внушительное преимущество (периодически даже в десять процентов) над президентом Трампом, причем не только по голосам избирателей в целом по стране, но и в ключевых (так называемых колеблющихся) штатах?

Ответ прост: потому что эти опросы были такой же частью политической борьбы, как и раскачивание маховика ненависти к Трампу все годы его президентства. Глобалистски настроенное большинство американского истеблишмента в борьбе с Трампом не гнушалось ничем: ни надуманными обвинениями в "русских связях", ни навешиванием ярлыков "расист" и "фашист", ни внушением избирателю, что поражение "сумасшедшего Дональда" предопределено. Но итоги 3 ноября вскрыли лживость пропаганды — никакого разгрома Трампа не произошло. Действующий президент переизбрался на новый срок, хотя до признания этого факта ему предстоит еще пройти несколько кругов ада.

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Да, пока что окончательных результатов выборов нет, более того, оба кандидата уже объявили, что выигрывают. Подсчет голосов еще не закончен в нескольких штатах, но все зависит, по сути, от трех штатов северо-востока страны: Пенсильвании, Мичигана и Висконсина. Они дают в сумме 46 выборщиков, склоняя чашу весов в пользу одного из двух претендентов. Трамп лидировал во всех трех штатах, но продолжающийся подсчет ранее присланных по почте бюллетеней способен изменить расклад сил. То есть сделать президентом Байдена, и именно о такой опасности манипуляции голосами избирателей и предупреждал Трамп.

В сложившейся ситуации непонятна как подлинность этих бюллетеней, так и правомерность их учета уже после окончания голосования. Понятно лишь, что итоги голосования в этих штатах будут оспаривать или юристы Байдена, или юристы Трампа. А пока будет идти разбирательство, могут быть оспорены итоги голосования и еще в нескольких штатах (особенно в Неваде и Аризоне, где проиграл Трамп). То есть судебная тяжба будет идти несколько недель, и есть все шансы, что разбирательство не закончится к середине декабря, когда по закону должны быть определены выборщики от всех штатов. В судах будут требовать и пересчета голосов, и неучета поздно поступивших бюллетеней.

В итоге Трамп будет стараться, чтобы это произошло по возможности быстрее: в дело может вмешаться Верховный суд. И тогда именно от его решения, по сути, будет зависеть исход выборов. Тут у Трампа есть хороший задел в виде консервативного большинства среди судей.

Теоретически дело может дойти даже до выборов президента через голосование в конгрессе, но для этого должна сложиться патовая ситуация, когда Байден и Трамп наберут по одинаковому числу выборщиков. Впрочем, и в конгрессе у Трампа будет преимущество благодаря тому, что республиканцы контролируют большинство делегаций штатов (а голосуют не палата представителей и сенат по отдельности).

Но это все юридические круги ада, а главными будут политические. То есть то, что параллельно судебным разбирательствам будет происходить на улицах и в медиа. Начнется невероятный шум: Трамп должен уже сейчас, не дожидаясь вердикта судов и пересчета, признать поражение; он — диктатор, который не хочет уходить. Массовые демонстрации, истерика в прессе: у нас украли победу, демократию и страну. Трампу устроят невиданный психологический и политический террор, но четыре года жизни под постоянным обстрелом помогут ему выдержать даже такую атаку.

Будут ли миллионные марши на Вашингтон? Начнется ли в американской столице свой Майдан? Вполне вероятно: чем упрямей будет Трамп, тем сильнее будет накат на него. Но президент не одинок — наоборот, в отличие от Байдена, он способен собирать стотысячные митинги своих сторонников. И хотя соблазн вывести их на улицу будет велик, скорее всего, Трамп удержится от этого шага, демонстрируя тем самым свое нежелание переходить грань, переводить политическое противостояние в гражданскую войну. Его противники легко перейдут к массовым беспорядкам, но Трамп пойдет на мобилизацию своих сторонников только в крайнем случае — если политический кризис затянется и его будут "принуждать к отречению".

При этом чем дольше будет продолжаться неопределенность с итогами выборов, тем сильнее будет идти низовая, то есть самостоятельная мобилизация сторонников Трампа — они начнут выходить на улицы без команды своего кумира. Пока летом бушевало движение "Жизни черных важны", трамписты в основном стояли в стороне, с нехорошим чувством наблюдая за происходящим. Сейчас же, увидев на улицах толпы радикалов, настроенных на свержение их президента (а именно так это будет воспринято), трамписты выйдут из тени сначала просто в поддержку президента, а потом и со всем своим оружейным арсеналом. Стрелять они не будут, но сильно уравновесят телевизионную картинку "страны, недовольной Трампом".

То, что выборы 3 ноября закончатся для США внутриполитическим кризисом, было понятно уже давно. Но в ближайшие несколько дней выяснится, с какой скоростью этот кризис будет набирать обороты. И до какого накала он способен будет дойти уже до конца этого года.

У Трампа есть очень хорошие шансы удержать победу, вопрос только в том, какой ценой ему удастся это сделать. Ответ на этот вопрос не знает никто, потому что в стремлении не допустить второго срока Трампа его противники не остановятся ни перед чем.

Но если действующий президент доживет до инаугурации, мы увидим нового, освобожденного Трампа. В этом смысле у США действительно появится новый президент. Вот только в каком состоянии будет находиться к 20 января 2021 года сама Америка?

Источник: РИА Новости.