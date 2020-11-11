Коронавирус все-таки победил американского президента

Если смотреть с политической точки зрения, то самым главным пострадавшим от появления первой американо-европейской вакцины против коронавируса стал лично (все еще) президент США Дональд Трамп, который жалуется в Twitter на грязные политические игры со стороны компании Pfizer и американских чиновников из медицинско-фармакологической сферы. Если отбросить стилистические претензии (в конце концов, есть десятки миллионов американских избирателей, которым стиль Трампа очень нравится), то можно заметить, что доля истины в его твит-тираде все-таки есть.
"Как я уже давно говорил, Pfizer и другие объявят вакцину только после выборов, потому что у них не хватило смелости сделать это раньше. Точно так же Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) должно было объявить об этом раньше, не в политических целях, а для спасения жизней!
Если бы Джо Байден был президентом, у вас не было бы вакцины еще четыре года, да и FDA никогда бы ее так быстро не одобрило. Бюрократия уничтожила бы миллионы жизней!
Управление и демократы не хотели, чтобы я выигрывал от вакцины до выборов, поэтому вместо этого она была объявлена пятью днями позже — как я уже говорил!"
В сложившейся ситуации президент Соединенных Штатов может винить исключительно себя: в условиях эпидемии ведущими специалистами по формулированию государственной политики в сфере борьбы с коронавирусом были назначены эксперты, которые ненавидели самого Трампа самым искренним образом и не просто саботировали его стратегию, а бравировали этим, купаясь в лучах славы и обожания со стороны мейнстримных американских СМИ. То, что бизнесмен-Трамп считал логичным назначением на конкретные должности экспертов с большим количеством регалий и без учета вполне очевидной политической ориентации, могло сработать в предпринимательской среде, но не сработало в условиях руководства государством, ибо чиновники от американской медицины решительно поставили интересы своего политического лагеря выше интересов пациентов, экономики или страны в целом.
В октябре отраслевое издание Fiercepharma с определенным удивлением сообщало о том, что решение Pfizer публиковать результаты исследования вакцины в конце ноября является серьезным изменением позиции:
Наиболее вероятное (и довольно логичное) объяснение заключается в том, что на фармацевтов надавили по неформальным и политическим каналам — и международные фармакологические компании решили, что отложить публикацию позитивных данных ради обеспечения стабильности политической системы и победы "глубинного государства" — правильное решение. Стоит заметить, что публикация данных по вакцине совпала с массовым признанием Джо Байдена победителем на выборах, и вполне логично, что в этих условиях откладывать позитивные новости до конца ноября не было никакого смысла. При этом американские чиновники от медицины, которые до этого периодически высказывали скепсис по поводу столь быстрых разработок, внезапно прониклись восторгом от полученных данных, а также одобрили экспериментальный метод лечения коронавируса, чего от них нельзя было дождаться до выборов.
Страшно себе представить, каким политическим образом Вашингтон, независимо от конкретной фамилии президента, использовал бы вакцину в том случае, если бы у него была глобальная монополия на ее производство. Если американские чиновники готовы держать в заложниках собственных сограждан, то уж с остальным миром они бы поступили как самые последние шантажисты. К счастью для планеты, сейчас есть российская и китайская вакцины, а единственные, кто может пострадать от "вакцинного национализма", — жители США и Евросоюза, и в этом можно увидеть символ планетарного постковидного будущего.
Источник: РИА Новости