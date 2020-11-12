Ради атлантического единства Германии придется пожертвовать Евросоюзом

Нет, Берлин предупреждают не о том, что все еще не определено и Трамп может и победить, хотя и это возможно. Немецкому руководству указывают на неоправданные надежды на Америку, которые могут подставить не одну лишь Германию, а Евросоюз в целом. Причем делает это не оппозиция, а главный соратник по строительству единой Европы — Франция. Действительно, немецкие власти в последнее время говорят то, что прямо противоречит идее о европейском суверенитете. А ведь именно его укрепление в Париже называли главной стратегической целью — и Берлин, пусть и сдержанно, но соглашался с этим. А что мы слышим теперь?

Началось все с опубликованной в Politico накануне американских выборов статье "Европа по-прежнему нуждается в Америке — кто бы ни пришел в Белый дом, мы должны быть вместе". Подписала ее министр обороны и формальный лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК) — несостоявшаяся преемница Меркель (она почти год назад подала в отставку с поста лидера правящей партии, но из-за пандемии ХДС никак не может собраться на съезд и выбрать ей замену). Пафос статьи в том, что в Германии и Европе в целом растут антиамериканские настроения (про антиевропейскую политику Трампа не говорится — это и так все понимают), но "существует неизбывная стратегическая потребность в сильных трансатлантических отношениях как на нашей стороне, в Европе, так и, я твердо в этом уверена, в Вашингтоне". И накануне выборов в США Европа должна показать Америке, что, кто бы ни победил, европейцы "готовы крепить и защищать наше общее атлантическое наследие". Такая клятва верности — но с перечислением трех важнейших направлений этой общей борьбы США и Европы за свое единство. Все три очень показательны.

Первое — это наращивание военного потенциала Германии и всей Европы, несмотря на ковид и возражения, потому что "новая глобальная стратегическая обстановка потребует от европейцев решать гораздо больше проблем безопасности, чем прежде, особенно необходимо разобраться с любыми вызовами нашей власти в непосредственной близости от Европы". АКК даже перечисляет их — "европейцы в состоянии усилить свое присутствие и при необходимости продемонстрировать силу в Балтийском и Северном морях, в Центральной и Восточной Европе, на Балканах, на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и в странах Африки южнее Сахары".

То есть Европа как бы берет на себя больше ответственности за свою безопасность? Если уж она собирается сильнее заниматься Ближним Востоком и Центральной Африкой, то собственную безопасность-то она точно обеспечит сама, пусть и в рамках НАТО? Нет, торопиться с выводами не надо — АКК ведет совсем в другую сторону.

Потому что второй шаг — это призыв еще теснее сплотить Запад и заключить то самое Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, которое безуспешно пытались создать в годы второго срока Обамы. Это соглашение, "торгово-финансовое НАТО", окончательно зацементировало бы единый Запад, поскольку стало бы огромным шагом в сторону создания единого рынка всего и вся, причем рынок, который регулировали бы в большей степени глобальные корпорации, чем национальные правительства. Переговоры провалились еще при Обаме, потому что европейские правительства не хотели уступать слишком много власти транснациональным силам.

Но сейчас АКК предлагает "проявить амбициозность при заключении торгового соглашения", ведь нужно "вооружить Запад совместными экономическими рычагами, которые ему необходимы в условиях нынешней глобальной конкуренции и борьбы за рынки, правила, ценности, нормы и влияние". И вообще, "никакая другая политика не даст более мощный толчок росту и не подаст более четкий сигнал Пекину и всему миру о том, что мы готовы защищать свои ценности и свои правила ведения бизнеса". Понятно, что речь тут вообще не о бизнесе, а о геополитическом противостоянии, о попытке собрать расползающийся Запад воедино, причем собрать самым радикальным способом. Единый рынок в нынешнюю эпоху — это практически полный аналог единого государства, то есть Евросоюзу предлагают лишить себя собственного (еще не достроенного ни снизу, со стороны национальных государств, ни сверху, со стороны военно-политического альянса с США) суверенитета в пользу единого трансатлантического сверхгосударства.

AP Photo / Greek Defense Ministry Иван Данилов Иван Д Союзники по НАТО готовят войну Германии и США

И чтобы снять все мечты о европейском суверенитете, АКК говорит о третьем направлении: "Иллюзиям о стратегической самостоятельности Европы надо положить конец. Европейцы не смогут заменить Америку в ее важнейшей роли страны, обеспечивающей нам безопасность. <...> Америка и Европа должны в полной мере признать реалии, состоящие в том, что США обязаны осуществлять политику ядерного сдерживания на Европейском континенте".

Да, все предельно просто — "для США это означает, что им надо и дальше прикрывать Европу своим ядерным зонтиком. Германия, со своей стороны, должна в срочном порядке принять решение о том, чтобы остаться в ядерной программе НАТО и далее быть надежным ядерным партнером, выделяя для этого необходимые бюджетные и военные средства".

Неважно, что четыре пятых немцев выступают за вывод американского ядерного оружия с территории Германии — атлантическая элита ФРГ намерена и дальше игнорировать мнение собственного населения.

Не нужно думать, что это просто позиция Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Нет, это и позиция Ангелы Меркель, и вообще консолидированная позиция всей системной немецкой элиты (которой противостоят слева и справа контрэлиты в виде "Левых" и "Альтернативы для Германии"). Поздравляя Байдена, Меркель говорила о том же самом — "трансатлантическую дружбу ничем не заменить, если мы хотим справиться с вызовами времени", "это наша общая ценность; мы должны и далее работать вместе, постоянно сводить вместе новые поколения немцев и американцев, европейцев и американцев".

Да, Меркель упоминает и о большей европейской ответственности: "мы должны взять на себя больше ответственности в этом партнерстве, <...> Америка была и остается нашим важнейшим союзником, однако от нас ждут — и справедливо — более активных собственных действий по обеспечению своей безопасности и защите своих принципов в мире". Но это ответственность в рамках атлантического союза, причем даже более тесного, учитывая призывы Берлина к большей торгово-финансовой интеграции двух частей Атлантики.

Американцы недаром 75 лет выращивали немецкую элиту — сейчас она демонстрирует свою готовность быть даже большими атлантистами, чем американцы, радуется уходу Трампа. Рано радуется? Конечно, потому что трампизм, точнее американский национализм, видящий в Европе конкурента и желающий ослабить транснациональные структуры, никуда не денется и еще возьмет реванш. Но даже сейчас в Европе многие недовольны немецким желанием "крепить атлантическое братство" — например, та же Франция, настаивающая на необходимости двигаться в сторону европейского суверенитета.

Эммануэль Макрон пока что не отвечал АКК, но в Le Figaro появилась статья "Опасная иллюзия Германии", в которой критикуется призыв немецкого министра развеять "иллюзии европейской стратегической автономии":

"Речь идет о сильнейшем ударе по французской доктрине, которая всегда выступала за стратегическую независимость Европы. Эммануэль Макрон неоднократно подчеркивал, что Евросоюз "больше не может перекладывать свою безопасность на одни лишь США".

АКК открыто не упоминает Францию и ее президента, но пытается подорвать французские инициативы по формированию "европейского суверенитета". Во время выступления в военном училище в феврале 2020 года Макрон предложил "стратегический диалог" европейским партнерам Франции для обсуждения "сдерживающей роли французского ядерного арсенала в нашей коллективной безопасности".

Министр обороны Германии готова поделить французский авианосец и место Парижа в Совбезе ООН, но в глубине души ее не интересует галльский петух, который продолжает красоваться, несмотря на редеющие перья. Она верит только в великую Америку с ее ядерным щитом. Она не понимает, что в один прекрасный день американцы могут просто бросить ее, как сделали это с Францией в межвоенный период. Она не хочет самостоятельно укреплять оборону при содействии ближайших соседей.

Совершенно справедливые выводы — потому что даже нынешняя французская политическая элита, также воспитанная в духе верности "атлантической солидарности", сохраняет остатки самостоятельного геополитического мышления и исторической памяти. В Берлине же большая часть политического класса напрочь лишена этого, что, кстати, заставляет сильно сомневаться в способности нынешней германской элиты успешно руководить процессом евроинтеграции. Ведь если ты строишь и не "Четвертый рейх", и не "европейский общий дом", а заднее крыло вавилонской башни трансатлантической империи, то кто пойдет за тобой?

Источник: РИА Новости