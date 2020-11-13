Эстонские русофобы оказались агентами Кремля

Официальная причина — чисто техническая. Согласно нововведениям в законодательстве, к тому времени в республике должен быть внедрен электронный список избирателей, чтобы гражданин мог проголосовать на любом удобном ему участке, но не имел шанса сделать это многократно.
Впрочем, есть подозрение, что за формальными техническими сложностями скрываются куда более существенные политические мотивы, поскольку с предстоящим плебисцитом власти страны оказались в весьма неприятной для себя ситуации.
На международной арене три Прибалтийские республики безукоризненно исполняют предопределенную для них роль первой линии обороны от страшной России и луча самых прогрессивных идей в темном царстве замшелого консерватизма восточного соседа. За это им прощаются маленькие слабости в виде национализма как государственной политики.
Но внезапно обнаружилось, что в самом сердце эстонского государства проросли и набрали силу просто недопустимые идеи, а конкретно — гомофобия.
Еще в 2014 году в стране был принят "Закон о сожительстве", который позволил однополым парам вступать в так называемые гражданские партнерства. Спустя пару лет произошло первое гомосексуальное усыновление. Уже в этом году президент страны Керсти Кальюлайд получила награду "Радужный герой" от местного ЛГБТ-объединения. А в августе государственной премии за предотвращение насилия был удостоен писатель Микк Пярнитс. Последнее событие получило немалый резонанс даже в России, поскольку лауреат пришел на церемонию в очаровательном розовом платье, туфлях на шпильке и изящных серьгах-обручах. А в своей речи он высказал наимоднейшую в либеральных кругах идею, что "традиционная семья — самое опасное место для ребенка".
Но внезапно ретрограды, которых оказалось довольно много в высших структурах власти, перешли в контрнаступление.
Главной движущей силой стала Консервативная народная партия (EKRE). Организация известна своим скандальным популизмом, радикальным национализмом и русофобией. В частности, она ставит своей целью возвращение "аннексированных" Россией Ивангорода и Печор. Как бы то ни было, партия входит в правящую коалицию — и именно она стала инициатором проведения референдума, на котором граждане республики должны решить, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины или более широким образованием.
Кстати, несмотря на поднявшуюся шумиху, министерский пост он тогда за собой сохранил. Оставил он его на днях из-за другого скандала, когда прямо заявил, что "вообще нет сомнений, что выборы в США сфальсифицированы", да еще и назвал Джо Байдена коррупционером. Такого оскорбления заокеанского сюзерена ему уже не простили.
Однако проблем с референдумом для эстонских властей это не уменьшает.
Социология недвусмысленно свидетельствует о возмутительном доминировании в эстонском обществе нетолерантных ретроградов, из-за чего "тщательно выстраиваемый с начала 90-х имидж (страны. — Прим. ред.) разрушается".
Ныне в республике организована мобилизация всех либеральных сил — политиков и общественных деятелей, ученых и просто местных знаменитостей, которые совместными усилиями в ходе развернутой агитационной кампании должны убедить отсталое население перейти на сторону света.
Что касается Консервативной народной партии и лично Марта Хельме, то в их адрес уже высказываются подозрения, что патентованные русофобы, на самом деле, выражают интересы русскоязычного населения, которое известно особо гомофобными настроениями. Ну а отсюда уже рукой подать до обвинений в прямой работе на Москву. Тем более что бывший глава МВД, помимо наезда на геев, умудрился "похвалить" Владимира Путина, назвав того, страшно сказать, "прагматиком".
Хотя ищущим виноватых в происходящем и в неполиткорректном ренегатстве EKRE стоило бы смотреть не на восток, а в другую сторону: туда, где последовательно гнут свою линию — чрезвычайно далекую от либеральных стандартов — власти Польши и Венгрии. Куда более вероятно, что Март Хельме с соратниками вдохновляются именно ими.
В то же время для Европы и США это, пожалуй, даже худший вариант, нежели попытки все списать на руку Кремля. Потому что, если даже в Прибалтике усиливаются настроения "раз Варшаве и Будапешту можно, то и нам тоже", это значит, что перспективы коллективного Запада выглядят мрачно даже оттуда.
Источник: РИА Новости