Российские миротворцы в Карабахе прервали полет украинских "ястребов"

С началом же военных действий в Нагорном Карабахе и с появлением первых кадров уничтожения армянской бронетехники возбуждение украинской "военной партии" не просто вернулось, но и достигло пиковых значений.

На протяжении полутора месяцев украинская блогосфера с необычайным воодушевлением повторяла в одной связке слова "Карабах", "Байрактар", "Донбасс". Возбудились буквально все — от ультранационалистических блогеров до президента Владимира Зеленского. Последний даже в срочном порядке поехал в Стамбул и поучаствовал в подписании военного меморандума между Турцией и Украиной. В первую очередь — о производстве для украинской армии тех самых беспилотников "Байрактар". Зеленский посчитал это столь важным событием, что даже упомянул о нем в своем ежегодном послании Верховной раде.

Этими дронами Украина бредит уже давно, связывая с ними надежды на военное решение конфликта в Донбассе. Еще при Порошенко были приобретены шесть турецких БПЛА, а с весны прошлого года их уже начали периодически применять — правда, вдали от боевых действий, на полигоне в Житомирской области. Появлялись слухи о том, что их уже даже задействовали и в Донбассе, однако эти сведения пока не были подтверждены.

Украинские эксперты разного калибра и не скрывали своих надежд. "Давайте лучше посмотрим работу таких БПЛА по очистке планеты от московитской заразы", — радостно писал весной этого года "герой АТО", украинский актер Мирослав Гай. Тогда же эксперт Кирилл Сазонов заявлял: "В Сирии войска Асада и России объявили настоящую охоту на турецкие БПЛА. Потому что беспилотники стали для них кошмаром. Полезный опыт, нужно перенимать. Правда, представители мятежных республик Донбасса тут же показали, чем будут сбивать турецкие дроны в случае появления их в небе. И ажиотаж вокруг "Байрактаров" на Украине как-то начал спадать.

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С началом же военных действий в Нагорном Карабахе и с появлением первых кадров уничтожения армянской бронетехники возбуждение украинской "военной партии" не просто вернулось, но и достигло пиковых значений. Только ленивый на тамошних ток-шоу и круглых столах не заговорил о "карабахском сценарии" для Донбасса — о возвращении этих территорий в состав Украины военной силой.

"Подобные конфликты можно решить только по результатам ведения войны. Только боевым путем", — заявлял директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица. "Полтора месяца эффективных боевых действий могут коренным образом изменить ситуацию, которую не сдвинули с места 25 лет переговоров. И для многих украинцев этот пример, безусловно, не просто впечатляющий, но и вдохновляющий", — вторил коллеге политолог Вячеслав Лихачев.

Но дальше всех пошли радикальные националисты, которые давно уже призывают к военному решению конфликта в Донбассе. Лидер украинских ура-патриотов Андрей Билецкий заявил, что "пример Баку — есть свидетельство того, что вопрос возврата украинских территорий необходимо решать только силовым путем".

А бывший снайпер "Правого сектора"* Елена Белозерская записала прочувственный видеоблог, в котором сравнила Горловку с карабахским городом Шуша: "Посмотрите, как правильно сейчас делает Алиев, — он говорит, что обещает армянам полную безопасность и сохранение их прав. Армяне его внимательно слушают и убегают. Как вы думаете, через трое суток после того, как украинская армия возьмет Горловку (это наша украинская Шуша), сколько "ваты" еще останется в Донецке, а сколько сбежит? 50 на 50, 30 на 70, 20 на 80? Это все решается просто и элементарно, нужно только иметь других союзников — тех, кто обеспечивает "Байрактарами", а не хвалит нас за миролюбие". То есть такой откровенный призыв к тотальной этнической зачистке Донбасса из уст кадрового офицера Вооруженных сил Украины.

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Можно было бы назвать заявления националистов бредом, не имеющим отношения к реальным планам киевской власти. Однако параллельно с ними появился и скандальный законопроект о создании на Украине лагерей для интернирования российских граждан. Причем внес этот проект не какой-нибудь безумный лидер праворадикальной структуры, а лично премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Нет сомнений в том, что этот закон, откровенно отдающий геноцидом, призван запугать жителей Донбасса, продолжающих массово получать российские паспорта. Однако появление его одновременно с активизацией "ястребов", воодушевленных событиями в Карабахе, тоже неслучайно.

Видеозапись Белозерской была сделана поздним вечером 8 ноября, а уже через сутки лидерами России, Азербайджана и Армении было подписано совместное заявление о прекращении огня, согласно которому в Карабах были введены наши военнослужащие. И вот тут тон украинских комментаторов вдруг резко изменился. Еще бы, они так возбужденно призывали следовать примеру Азербайджана и уж точно не рассчитывали, что на выходе получат российских миротворцев. То есть в случае повторения этого примера финалом попытки военного захвата Донбасса и "украинской Шуши" тоже должно стать появление в регионе российского воинского контингента. Праворадикальные националисты уж точно не обрадуются такому исходу (в отличие от жителей самих ДНР и ЛНР).

И, как по мановению волшебной палочки, почти исчезли разговоры о необходимости двигаться по "карабахскому сценарию". Наоборот, украинские эксперты стали делать прямо противоположные заявления. "Первым делом, НИКОГДА (выделено в оригинале. — Прим. ред.) не сравнивайте войну в Карабахе с возможным сценарием военного урегулирования ситуации в ОРДЛО. Это два абсолютно разных сценария", — заявил военный эксперт Украинского института будущего Ираклий Джанашия.

"Для меня важно, есть ли здесь аналогия с нашим Донбассом. По моему мнению, прямой аналогии быть не может", — провозгласил в эфире телешоу бывший президент Украины Леонид Кравчук, ныне возглавляющий украинскую делегацию в Минских переговорах. Вот так и улетучились все аналогии и параллели, которые украинским "патриотам" казались такими очевидными вплоть до ночи с 9 на 10 ноября текущего года. Появление всего-то 1960 российских военных в зоне конфликта прекратило войну и разбило в пух и прах надежды киевских "ястребов" на то, что "байрактары нам помогут".

А тут еще "партия войны" в Киеве получила очень болезненный удар по рукам от влиятельного германского дипломата, занимающегося в том числе посредничеством в разрешении конфликта в Донбассе, — председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера. Когда он услышал вопрос украинского журналиста о возможности применить "карабахский сценарий", то трижды повторил одну и ту же фразу: "Даже не думайте!" Немец указал на "сумасшедшее отличие" между двумя конфликтами и предупредил об "ужасных последствиях" для Украины в случае, если она вздумает разрешить проблему военным путем.

Само собой, после столь сильного возбуждения украинских политиков и экспертов относительно событий в Закавказье слова Ишингера стали для них настоящим холодным душем. А то ведь после военных контрактов с Британией и Турцией в Киеве снова родилась опасная иллюзия того, что НАТО в едином порыве пойдет воевать за Украину. Именно такие иллюзии и толкнули в 2008 году Михаила Саакашвили на осетинскую авантюру.

Поэтому и полезно иногда опускать "ястребов" на землю, не доводя дело до очередных войн и кровопролития. Будем надеяться, слова германского дипломата и, что еще более ценно, итог карабахского конфликта на какое-то время отрезвят украинских сторонников войны до победного конца в Донбассе. Они смогли убедиться: "Байрактары" тоже падают, НАТО на помощь не придет, российские миротворцы всегда готовы защитить жизнь мирного населения.

*- террористическая организация, запрещенная в России.

Источник: РИА Новости.