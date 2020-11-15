Украина придумала маневр для победы над COVID-19

Весной Зеленский говорил о невиданных 300-процентных надбавках к зарплате медиков, то по факту они были утверждены с существенным опозданием и в гораздо меньшем размере: 25%, 50%, 75% от минимальной зарплаты.

К первым числам ноября Украина потратила почти 60 процентов годового объема Фонда борьбы с COVID-19, специально созданного в рамках государственного бюджета на текущий год. В абсолютном выражении это 39 из запланированных на год 66 миллиардов гривен. Такие цифры привело Министерство финансов Украины.

Не сказать, что это много на фоне других стран. Но именно на Украине уникальным является распределение этих средств по направлениям расходования.

Выяснилось, что из потраченных средств Фонда на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом было направлено 0,6 миллиарда гривен, на обеспечение лабораторий — 0,7 миллиарда, на строительство, ремонт и обеспечение оборудованием приемных отделений опорных больниц — 1,9 миллиарда, а на выплату надбавок и доплат медицинским работникам — 3,2 миллиарда гривен. Совокупно по направлению здравоохранения все расходы Фонда составили 6,6 миллиарда гривен.

Однако львиная доля из 39 потраченных миллиардов пришлась на… строительство дорог.

Уникальная страна должна быть уникальна во всем: это не ошибка, больше половины средств Фонда борьбы с COVID-19 Украина и правда тратит на дорожное строительство. И ситуация эта в обозримом будущем не изменится: по итогам года украинская власть рассчитывает потратить 33,7 миллиарда гривен из 66 в коронавирусном Фонде именно на дорожное строительство, как бы нелепо это ни выглядело.

Думается, в Офисе президента Зеленского посчитали, что на дорожном строительстве можно иметь неплохой PR, работающий на рейтинг партии власти, а заодно неплохо на этой теме зарабатывать. Правда, идею повышения рейтинга таким путем большому сомнению подвергли результаты недавних местных выборов. Даже несмотря на то, что к моменту их проведения ситуация с распространением коронавируса на Украине не была совсем уж плачевной. Сейчас же она всерьез грозит выйти из-под контроля и этот самый рейтинг похоронить.

Фонд борьбы с COVID-19 был создан в рамках государственного бюджета Украины на 2020 год при его радикальной перекройке в апреле текущего года — именно в связи с начавшейся пандемией, объявленным локдауном и стартовавшим экономическим кризисом.

Изначально планировалось, что через Фонд пройдут 124 миллиарда гривен. Однако в ходе рассмотрения изменений в бюджет объем Фонда сократили до 66 миллиардов.

Изначально в соответствии с законом средства Фонда должны были направляться на:

— меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения, на локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19;

— дополнительные выплаты медицинским и иным работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации COVID-19;

— предоставление денежной помощи гражданам в связи с негативными последствиями распространения COVID-19;

— предоставление одноразовой помощи членам семей медицинских и иных работников учреждений здравоохранения, погибших (умерших) от COVID-19;

— предоставление трансферта Пенсионному фонду Украины;

— предоставление финансовой помощи фондам социального страхования;

— пополнение резервного фонда;

— возобновление расходов государственного бюджета по бюджетным программам, сокращенным в связи с COVID-19.

То есть направления расходования средств Фонда борьбы с COVID-19 изначально были вполне разумными и дорожное строительство среди них никак не просматривалось.

Однако уже в мае ситуация изменилась. Первая волна пандемии пошла на спад. К тому же следует признать, что на Украине, как и во многих других странах, она не имела столь уж серьезных масштабов, а первоначальная паника во многом была раздута СМИ. Именно в этот момент в Офисе президента и среди самых продвинутых "слуг народа", имеющих отношение к Бюджетному комитету Верховной рады, возникла прекрасная идея "попилить" Фонд, убив двух зайцев: создать PR-повод для президента и правящей партии, а заодно неплохо заработать. Доплаты медикам, предоставление помощи конкретным лицам или даже подготовка страны ко второй волне пандемии, видимо, были отсеяны за бесперспективностью.

Зато под соусом борьбы с безработицей, "увеличение уровня которой является последствием COVID-19", и необходимости "улучшения транспортного сообщения для своевременного предоставления медицинской помощи населению" в перечень расходов, предусмотренных для Фонда борьбы с COVID-19, были включены расходы на дорожное строительство! Путем принятия Верховной радой соответствующих изменений к Закону о государственном бюджете.

Ну а дальше все просто. Закон средства Фонда по направлениям не распределяет — это прерогатива Кабинета министров и Министерства финансов. А уж они собственными решениями (разумеется, не без совета с товарищами из Офиса президента) нарезали больше 50% всех средств Фонда именно на дорожное строительство.

Кого волнует тот факт, что до осени медики практически не получали обещанные надбавки. Да и по итогам девяти месяцев бюджетные расходы на эти надбавки составили лишь 624 миллиона гривен, что заставляет усомниться в заявленных Министерством финансов 3,2 миллиарда гривен по состоянию на начало ноября. К слову, надбавки, выплаченные в связи с COVID-19 по итогам девяти месяцев военным и полицейским, почему-то были в разы больше доставшихся медикам.

И если весной Зеленский говорил о невиданных 300-процентных надбавках к зарплате медиков, то по факту они были утверждены с существенным опозданием и в гораздо меньшем размере: 25%, 50%, 75% от минимальной зарплаты.

Разумеется, вне зоны внимания власти остался и факт тотальной неготовности ко второй волне пандемии: от нехватки средств защиты для самих медицинских работников до нехватки лекарств и койко-мест для больных и так далее. Ко второй волне пандемии Украина вообще не готовилась.

Зато на ремонт и строительство дорог средства из коронавирусного Фонда отпускались исправно. При этом подрядчиками по самым жирным контрактам, а значит, и по основной части выделяемых сумм, является очень узкий круг дорожно-строительных компаний. А лидером среди них (с учетом контракта на достройку моста через Днепр в Запорожье) с солидным отрывом идет турецкая группа "Онур". С руководством и собственниками которой по случайному стечению обстоятельств неплохо знаком сам Владимир Зеленский. К слову, он даже упомянул эту компанию во время переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом, поставив ее в пример.

В первую очередь именно расходы коронавирусного Фонда позволили Владимиру Зеленскому летом-осенью разъезжать по стране под знаменем якобы своей программы "Большое строительство". Хотя де-юре такой программы нет. Да вроде как и не может быть в парламентско-президентской республике, в которой за экономику отвечает правительство…

По факту, как уже указывалось выше, сильно поддержать рейтинг "слуг народа" "Большое строительство" не смогло. Падает и рейтинг самого Зеленского. Однако деньги успешно освоены. Безусловно, не все украдены. Но открытые данные, согласно которым метр пешеходного моста в Киеве примерно равен по стоимости метру циклопического по масштабам Крымского моста, дают неплохое понимание об удельном весе полезного следа в их освоении. Ну и немаловажно, что строительство дорог никак не поспособствовало подготовке Украины ко второй волне пандемии: к ней не готово ни здравоохранение, ни страна в целом.

Источник: РИА Новости.