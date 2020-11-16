Обязаны ли законодатели быть патриотами? Пекин говорит — да

Сюжеты эти из серии "так нельзя, но…", "а вдруг — можно и даже нужно?". Кстати, ответы на подобные вопросы никогда не очевидны, что всегда полезно для тренировки мозга.
Вы скажете, что это повторение грузинского сюжета. Там, напомним, саакашвилисты недавно не смогли выиграть выборы, обиделись на жизнь и сказали, что в меньшинстве в парламенте заседать не хотят. "Или Цезарь, или никто": или полный захват власти, или… Но нет, гонконгский сюжет несколько другой, там ключевые слова были произнесены офисом связи (то есть представительством центральных властей на территории): "Гонконг должен управляться патриотами".
Это на первый взгляд выглядит как новшество, и не только для Китая. Люди на своем избирательном участке большинством голосов определяют, что их в собрании должен представлять некто Деннис Куок. Этот человек, как и любой парламентарий в мире, должен иметь возможность свободно высказывать свое мнение и так же свободно голосовать. Чтобы никто не ограничивал эти его возможности, он пользуется относительной неприкосновенностью (которую может, правда, снять то же заксобрание), еще во многих странах бывшим депутатам платят неплохую пенсию — это, скорее, для того, чтобы они не продавали свой голос каким-нибудь корпорациям… Но в любом случае они должны иметь возможность свободно высказываться и действовать, так?
За что дисквалифицировали четырех гонконгских парламентариев? Например, за то, что упомянутый Деннис съездил в США, где встречался с разными деятелями (включая вице-президента Майкла Пенса) и призывал там ввести санкции против Китая и своей малой родины Гонконга. Некоторые из "четверки" передавали американцам списки — кого конкретно следует подвергнуть санкциям. Санкции, согласно спискам, и ввели. Повторим, чисто российская история.
Ну и понятно, что вся эта команда активно участвовала в уличных шествиях и погромах прошлого года. А заодно парализовала работу того самого заксобрания, в частности клином бросаясь на цепочку охранников, защищавших трибуну. Дело было в мае, паралич длился долго, в зал вызывали полицию…
Но Китай в данном случае ставит вопрос довольно узко: не создавать угрозы суверенитету, то есть быть патриотом, обязан депутат местного парламента. Местные парламенты существуют для того, чтобы поддерживать в порядке экономику, юстицию и социальную сферу города или провинции, а не для того, чтобы погружать их в хаос и разруху ради захвата власти агрессивным меньшинством. Кто-то не согласен — можно спорить и благодарить Китай за возможность такой спор оживить.
Есть масса других примеров, как Китай делал то, что делать нельзя, и помогал этим задуматься и заново осмыслить всякие полезные вещи. Вот, например, цензура интернета: Пекин был первым, кто сказал, что это необходимо. И сделал тоже. А главным мировым поборником безбрежной интернет-свободы, помнится, была госсекретарь Хиллари Клинтон, которая по всему миру проводила мысль, что даже заикаться на эту тему нельзя.
Еще раз: с этой страной, как и с любой другой, можно (и часто нужно) не соглашаться. Или считать, что ее идеи исходят из чисто местных особенностей, которые экспорту не подлежат. Но следовало бы как минимум уважать нацию, которая не спешит принимать то, что ей преподносят, как необсуждаемые истины.
Источник: РИА Новости