Конец Белой России

РККА многократно превосходила Вооруженные силы Юга России по живой силе и технике, и после прорыва перекопской обороны положение ВСЮР стало безнадежным.
Флотилия, насчитывавшая 126 судов — от броненосцев до буксиров, — смогла эвакуировать около 150 тысяч человек. Последним 15 ноября русскую землю покинул барон. Маяковский описывал прощание для агитатора, горлана, главаря на редкость сочувственно:
"И над белым тленом,
как от пули падающий,
на оба колена
упал главнокомандующий.
Трижды землю поцеловавши,
трижды город перекрестил.
Под пули в лодку прыгнул… "Ваше
превосходительство, грести? — Грести!"
В Константинополь
"плыли завтрашние галлиполийцы,
плыли вчерашние русские",
которым никто не обещал ничего хорошего: "Правительство Юга России считает своим долгом предупредить всех о тех тяжких испытаниях, какие ожидают отъезжающих, так как ни одна из иностранных держав не дала своего согласия на принятие эвакуированных. Правительство Юга России не имеет никаких средств для оказания какой-либо помощи как в пути, так и в дальнейшем".
Ирина Кнорринг, которой тогда было 14 лет, вместе с родителями эвакуировавшаяся 13 ноября на линкоре "Генерал Алексеев" (до 1917 года — "Император Александр III"), потом писала:
"Зачем меня девочкой глупой
От страшной родимой земли,
От голода, тюрем и трупов
В двадцатом году увезли?"
Тоска по родине — чувство святое, но увезли именно от тюрем и трупов. Русская флотилия еще только шла к Стамбулу, а Ленин уже был недоволен обещаниями, данными Фрунзе побежденным: "РВС Южного фронта призывает всех бойцов Красной армии щадить сдающихся и пленных. Красноармеец страшен только для врага. Он рыцарь по отношению к побежденным".
Если Фрунзе (возможно, искренне) считал необходимым придерживаться римского принципа —
"…Всюду мира закон насаждая,
Тех, кто смирился, щади и войною круши непокорны",
тем более, что побежденные и вправду смирились, то Ленин и Дзержинский придерживались иного мнения. ЦК откомандировал в Крым триумвират — Бела Кун, Георгий Пятаков и Розалия Землячка — и под его руководством были развернуты широчайшие проскрипции. Тоже можно найти римский прототип, но куда менее похвальный — деяния Суллы и Мария. По минимальным советским оценкам, было проскрипировано порядка 60 тысяч человек. Сторонники Белого движения это число удваивали.
При этом надо учесть, что в правление Врангеля в Крыму проводилась примирительная внутренняя политика: член правительства Петр Струве называл это "левой политикой правыми руками". Расчет был на то, чтобы надолго окопаться и создать в Крыму, может быть, не великую, но приемлемую Россию. Подходы к решению аграрного вопроса, развитие образования и тому подобное. Черный барон был не таким уже черным. Возможно, московские победители учитывали и это.
Но сказка — ложь, да в ней намек. Из Тайваня же получился восточноазиатский остров Крым. И несбывшиеся проекты руководства ВСЮР были примерно на той же линии. Отгородиться и просто жить. Но геополитика, но ключ к Черному морю, но мировая революция — и ноябрь 1920-го принес сперва террор, а затем библейский голод. Какой-то умеренный роздых наступил лишь в 1922-23 годы.
…А в памяти потомства ноябрь 1920-го остался символом русского Исхода.
"Лишь холодная, злая морская вода
Била в борт корабельный: "Прощай навсегда!"
Источник: РИА Новости