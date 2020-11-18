Замучили капитана Воробья. Публике надоели феминистки

Произошло это после очередной серии семейно-судебной драмы на тему того, кто кого избивал: Джонни свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд, или она его.
А сейчас… В начале месяца, как только британский суд (самый, как известно, справедливый и гуманный суд в мире) постановил, что британская же газета The Sun имела право называть Деппа "избивателем жены"… И как только мгновенно после этого его лишили роли во франшизе "Фантастические твари и где они обитают" (студия Warner Bros.)… То началось следующее: сотни тысяч подписываются под петицией за возврат Деппа в "Твари", а такая же петиция за лишение Херд роли в "Аквамене-2" легко собрала миллион голосов, и счет растет. В соцсетях толпы выражают обожание Деппу, а его бывшая жена от сетей отключилась. Это сенсация.
Тут, конечно, каждый собирает толпу сторонников, в том числе по принципу "это же наш капитан Джек Воробей, а кто вообще такая эта Эмбер?" Но в том-то и дело, что в данном случае судили не только звезд и "звезд", а — неожиданно — судили суд, британский, американский и какой угодно. А также нравы Голливуда, где появилась привычка шарахаться от "избивателей" и "приставателей" мгновенно после первых же обвинений в их адрес.
Плохие люди часто заваливают свои проекты просто оттого, что чересчур стараются. Надо сказать, что история феминистского наступления начиналась не с Вайнштейна: еще в 1994-м вышел роман Майкла Крайтона "Разоблачение", в котором мужчина подал против своей начальницы встречный иск в сексуальном приставании и выиграл его. Правда, для выигрыша потребовалось не вызывающее доверия чудо… И уже тогда писатель упоминал, что большую часть дел о домогательствах суды автоматом решают в пользу женщин. И тут кто-то решил, что раз все идет хорошо, то надо еще нажать.
Это надо было догадаться — нападать на лучших людей культуры, то есть прицельно бить по главному смыслу человеческой жизни, по красоте. Но если ставишь целью уничтожить общество, подорвав внутри него отношения мужчин и женщин, то все логично. Заодно и менее сильные и знаменитые будут бояться.
В нынешней истории есть особенность — речь не об изнасиловании или домогательствах, а о домашнем насилии. То есть об избиении одного супруга другим, не зафиксированном по горячим следам естественными правоохранительными процедурами. В эпоху "до феминизма" как-то автоматически считалось, что речь исключительно о том, что мужчина бьет женщину и поэтому превращается в презренное существо.
Но если такого общества быть не должно… Если роль женщины в обществе сначала оказывается физически, финансово и в прочих смыслах равной мужчине, а потом и доминирующей… И если они — как, возможно, в случае с Деппом — сами дерутся… То, во-первых, рано или поздно суды будут применять именно к женщинам презумпцию виновности, то есть заранее подозревать их в случае любых исков о семейном насилии или домогательствах. А во-вторых, любое действие рано или поздно вызывает противодействие. Допустимо ожидать появления мощного антифеминистского движения. Женщины мужчин называют свиньями — мужчины женщин назовут в ответ гиенами и так далее. И вот сейчас массовое движение в поддержку затравленного Воробья очень похоже на прообраз такого движения.
Источник: РИА Новости