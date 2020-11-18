16:29 18 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск
Джонни Депп

Замучили капитана Воробья. Публике надоели феминистки

AFP / ANDER GILLENEA
Колумнисты
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/12/15425947.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/columnists/20201118/15425897/Zamuchili-kapitana-Vorobya-Publike-nadoeli-feministki.html

Публика — причем не только российская, но и британо-американская и прочая — массово встала на сторону великого актера Джонни Деппа (посмотрите, например, не столько на это видео, сколько на комментарии к нему).

Произошло это после очередной серии семейно-судебной драмы на тему того, кто кого избивал: Джонни свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд, или она его.

Эмбер Херд и Джонни Депп
© REUTERS / Suzanne Plunkett
Супруга Джонни Деппа заявила, что была жертвой домашнего насилия
Это очень крупное событие как минимум для западной цивилизации: суд признает, что это муж избивал жену, а не наоборот, но публика этого мужчину поддерживает. Вроде бы совсем недавно все было наоборот: в похожих историях, допустим, самой известной из них — в деле голливудского продюсера Харви Вайнштейна, никто не выходил на улицу со значком "Я — Харви". Любой, кому навешивали ярлыки "насильник", "обидчик женщин" и прочее, тихо шел ко дну.

А сейчас… В начале месяца, как только британский суд (самый, как известно, справедливый и гуманный суд в мире) постановил, что британская же газета The Sun имела право называть Деппа "избивателем жены"… И как только мгновенно после этого его лишили роли во франшизе "Фантастические твари и где они обитают" (студия Warner Bros.)… То началось следующее: сотни тысяч подписываются под петицией за возврат Деппа в "Твари", а такая же петиция за лишение Херд роли в "Аквамене-2" легко собрала миллион голосов, и счет растет. В соцсетях толпы выражают обожание Деппу, а его бывшая жена от сетей отключилась. Это сенсация.

Эмбер Херд и Джонни Депп
© AFP 2018 / TIZIANA FABI
"Серьезные повреждения": Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в насилии
Давайте разбираться, что произошло. Разбираться по части того, кто кого бил, сложно. История эта тянется не первый год, и понятно из нее только то, что мы уже знаем. А именно: что актеры и актрисы — несчастные люди с нервами, натянутыми как струна, и что они очень часто злоупотребляют всякими напитками и веществами "для снятия напряжения". И, возможно, обижают при этом друг друга. Еще у них много жен (мужей), браки их чаще всего недолговечны, и на этой почве возникают какие угодно склоки. Не верите — смотрите уныло-однообразную "светскую" и прочую скандальную хронику уже на нашем телевидении.

Тут, конечно, каждый собирает толпу сторонников, в том числе по принципу "это же наш капитан Джек Воробей, а кто вообще такая эта Эмбер?" Но в том-то и дело, что в данном случае судили не только звезд и "звезд", а — неожиданно — судили суд, британский, американский и какой угодно. А также нравы Голливуда, где появилась привычка шарахаться от "избивателей" и "приставателей" мгновенно после первых же обвинений в их адрес.

Подкасты РИА Не верю
© Sputnik
Не верю! Чему верить, а чему не стоит — как узнать где правда, а где ложь
И в лондонском, и во всех прочих процессах ситуация была одинаковая. Одна сторона выдвигала обвинение в каком-то эпизоде, якобы случившемся месяцы или годы назад, другая делала то же самое. "Доказательства" — это в обоих случаях слова, максимум — показания друзей и подруг, и еще какие-то фотки с якобы синяками под глазом. Так вот, несмотря на незыблемость основ римского права, почему-то судьи в таких случаях привыкли верить на слово женщине, но не мужчине. И вот сейчас — вдруг — какой-то части публики это надоело.

Плохие люди часто заваливают свои проекты просто оттого, что чересчур стараются. Надо сказать, что история феминистского наступления начиналась не с Вайнштейна: еще в 1994-м вышел роман Майкла Крайтона "Разоблачение", в котором мужчина подал против своей начальницы встречный иск в сексуальном приставании и выиграл его. Правда, для выигрыша потребовалось не вызывающее доверия чудо… И уже тогда писатель упоминал, что большую часть дел о домогательствах суды автоматом решают в пользу женщин. И тут кто-то решил, что раз все идет хорошо, то надо еще нажать.

Харви Вайнштейн
© AFP 2018 / JOHANNES EISELE
Правосудие по-американски: Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Феминистки — они разные, с разными требованиями и программами, грызутся и друг с другом, но их радикальное крыло, движение MeToo, разом поставило вообще любых феминисток в позицию весьма уязвимую. Дело было в избранной радикалками тактике — нападать на могущественных и знаменитых. Это знакомый рецепт эсеров-бомбистов: выбирать ритуальными жертвами не кого-то, а личностей, что-то собой олицетворяющих: власть, успех, заслуги. А сейчас это тот же Вайнштейн, который спродюсировал "Братство кольца" и "Влюбленного Шекспира", великий тенор Пласидо Доминго (в прошлом месяце выступил в Большом театре), не последний актер мира Джонни Депп…

Это надо было догадаться — нападать на лучших людей культуры, то есть прицельно бить по главному смыслу человеческой жизни, по красоте. Но если ставишь целью уничтожить общество, подорвав внутри него отношения мужчин и женщин, то все логично. Заодно и менее сильные и знаменитые будут бояться.

В нынешней истории есть особенность — речь не об изнасиловании или домогательствах, а о домашнем насилии. То есть об избиении одного супруга другим, не зафиксированном по горячим следам естественными правоохранительными процедурами. В эпоху "до феминизма" как-то автоматически считалось, что речь исключительно о том, что мужчина бьет женщину и поэтому превращается в презренное существо.

Феминизм
© AFP 2018 / YASUYOSHI CHIBA
Зачем нас призывают "устранить главный источник неравенства"
Кстати: откуда взялась сама идея, что бить женщину полностью неприемлемо? А из самого устройства "патриархального" общества, столь ненавистного радикальным и не очень радикальным феминисткам. Дело в том, что в таком обществе женщина по большей части физически слабее и вдобавок зависит от мужчины во всяких прочих смыслах. Именно поэтому такое общество презирает здоровых мужиков, поднимающих руку на слабых.

Но если такого общества быть не должно… Если роль женщины в обществе сначала оказывается физически, финансово и в прочих смыслах равной мужчине, а потом и доминирующей… И если они — как, возможно, в случае с Деппом — сами дерутся… То, во-первых, рано или поздно суды будут применять именно к женщинам презумпцию виновности, то есть заранее подозревать их в случае любых исков о семейном насилии или домогательствах. А во-вторых, любое действие рано или поздно вызывает противодействие. Допустимо ожидать появления мощного антифеминистского движения. Женщины мужчин называют свиньями — мужчины женщин назовут в ответ гиенами и так далее. И вот сейчас массовое движение в поддержку затравленного Воробья очень похоже на прообраз такого движения.

Источник: РИА Новости

Теги:
феминизм, отношения, насилие в семье, насилие, США, актеры, актер, Джонни Депп



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Виндсерфинг по-русски: как это делают в Новосибирске - фотолента
Российская вакцина: Азия выступает за нее, а ЕС категорически против — почему?
Порядок получения госуслуг при рождении младенца
Сервис с пеленок: как зарегистрировать новорожденного — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться