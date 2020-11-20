Рейтинг миротворческой операции в Нагорном Карабахе

ФСБ России будет осуществлять контроль за обеспечением Арменией транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой (беспрепятственное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях).

Присутствие российских военнослужащих в Нагорном Карабахе снижает вероятность военного разрешения конфликта практически до нуля, позволяет руководству Азербайджана и Армении вернуться за стол переговоров, а местным жителям – в свои дома. Это демонстрация эффективности российской внешней политики, безупречной организации и высокого уровня боеготовности Вооруженных сил РФ.

Миротворческие силы в зоне конфликта своими действиями исключают вооруженное противостояние противников. Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России продолжают перебрасывать подразделения и технику 15-й мотострелковой бригады, которая становится новым надежным гарантом стабильности на Южном Кавказе. После начала операции в Степанакерт и другие населенные пункты Нагорного Карабаха вернулись с территории Республики Армения свыше четырех тысяч беженцев. Только 19 ноября на 27 автобусах, под охраной миротворцев приехали более 1200 человек.

Как российские миротворцы помогают беженцам в Нагорном Карабахе — видео >>

Для решения сложнейшего комплекса гуманитарных задач в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра реагирования действуют сводный отряд МЧС России, и пять специализированных структур – гуманитарного разминирования, медицинского, транспортного и торгово-бытового обеспечения, примирения враждующих сторон.

Посты наблюдения, патрулирование и полицейские функции в зонах безопасности "Север" и "Юг" заметны невооруженным глазом. Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору, досматривают автомобили для предотвращения провоза оружия. Многие задачи, структуры, механизмы и алгоритмы российской операции в Карабахе не столь очевидны. Карабахская ситуация аналогов в истории не имеет и предъявляет жесткие требования к военнослужащим 15-й мотострелковой бригады.

ФСБ России будет осуществлять контроль за обеспечением Арменией транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой (беспрепятственное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях). Правительство РФ покроет финансирование расходов, связанных с деятельностью миротворцев. Цена такой операции – сотни миллионов долларов в год (содержание личного состава, эксплуатация техники, расход горючего), но безопасность Южного Кавказа деньгами не измерить.

Значение операции – огромное, рейтинг – высочайший. Пусть, российская миссия в Карабахе – не самая многочисленная (по меркам ООН), но крайне важная для поддержания стабильности на Южном Кавказе и в Прикаспийском регионе.

Ближнее зарубежье

Российские миротворцы многое сделали для укрепления безопасности на постсоветском пространстве. – в Абхазии, Южной Осетии, Таджикистане, Приднестровье. И все же недавние трагические события в Нагорном Карабахе свидетельствует о сохранении потенциала вооруженных конфликтов между странами СНГ. За примерами уязвимости мира далеко ходить не надо.

Сегодня вновь избранный президент Молдовы Майя Санду сделала программное (или дежурное) заявление о необходимости вывода российских военнослужащих из Приднестровья. Возможно, она забыла, что это единственный регион на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента – в 1992 году, на основании соответствующего соглашения – военные действия прекратились и не возобновлялись на протяжении 28 лет.

В Приднестровье находится Оперативная группа российских войск. Одна из ее главных задач – охрана огромного и крайне опасного арсенала старых боеприпасов (свыше 20 тысяч тонн) близ населенного пункта Колбасна (в начале 1990-х сюда свозили боеприпасы советских войск из Германии, Венгрии, Польши). Уничтожить на месте арсенал невозможно, вывезти тоже проблематично – потребуется примерно 2500 вагонов, однако 57% боеприпасов уже нетранспортабельны. Если уйдут россияне, обстановка в Молдове окажется взрывоопасной – в самом прямом смысле. Будем надеяться на прагматизм.

Жители районов Карабаха, перешедших Азербайджану, сжигают свои дома — видео >>

Хочется привести пример эффективности миротворцев на Центрально-Азиатском направлении. Напомню, Россия, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан в 1993 году подписали решение о создании Коллективных миротворческих сил (КМС), которые стали основой региональной стабильности. Тогда состав КМС вошли 201-я мотострелковая дивизия Вооруженных сил России и подразделения Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Коллективными усилиями миротворцев в том же году удалось погасить вооруженный конфликт в Таджикистане. В республике осталась оперативная группа пограничной службы ФСБ России, а в 2005 году на базе 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане была создана 201-я российская военная база, по сути - миротворческая.

Российская Федерация, как постоянный член Совбеза ООН, вместе с другими членами международного сообщества несет ответственность за мир на всей планете. Предотвращает и ликвидирует межнациональные и междоусобные конфликты на постсоветском пространстве и в странах дальнего зарубежья – в составе отдельных (автономных) миссий, сил ООН и контингента ОДКБ.

От Югославии до Анголы

Российские миротворцы располагают значительным опытом, и неслучайно по количеству военных наблюдателей в Организации Объединенных Наций РФ входит в первую десятку.

Подобные миссии условно делят на два типа – поддержание мира и силовое принуждение к миру. В зависимости от обстановки в зоне конфликта, приоритетные задачи и действия миротворческих сил, статус операции могут корректироваться. Так, в августе 2008 года операция поддержания мира в зоне грузино-осетинского конфликта превратилась в операцию по принуждению Грузии к миру (после начала боевых действий грузинской стороной и атаки на пост миротворцев РФ).

Российские военнослужащие начинали приобретать непростой международный опыт с 1992 года, в операциях ООН по поддержанию мира в Югославии (1992 – 2003 годы), там российский контингент достигал 1600 человек. Аналогичные задачи позднее решались в Анголе, Либерии, Мозамбике, Кот-д’Ивуаре, Руанде, Бурунди, Эфиопии, Судане, Республике Чад и Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

Каждая миссия имеет характерные особенности, определяемые ожесточенностью конфликта, риском боевого противодействием в зоне безопасности, количеством привлекаемых войск и сил, особенностями логистики и ротации, менталитетом местного населения и природно-климатическими условиями. Военнослужащим необходимо быстро адаптироваться к обстановке «неустойчивого мира» в незнакомой стране, и находиться в постоянной боевой готовности весь срок командировки. Обычный цикл ротации – каждые полгода, и это суровое испытание силы духа и физической выносливости военных миротворцев. Миссии наблюдателей практически безоружны, операции с участием миротворческих сил имеют преимущественно легкое вооружение.

Российские миротворцы текущем году служат в девяти миссиях ООН: в Западной Сахаре (MINURSO), ЦАР (MINUSCA), в Демократической Республике Конго (MONUSCO), на Кипре (UNFICYP), в Судане (UNISFA), в Косово (UNMIK), в Южном Судане (UNMISS), на Ближнем Востоке (UNTSO), в Колумбии (UNVMC). Крупнейшей считается миротворческая операция ООН и Африканского союза, развернутая в Судане (свыше 20 тысяч военнослужащих). Несмотря на экзотическую географию, это тяжелая работа с постоянным риском для жизни. Ежегодно на планете гибнут около 100 миротворцев, и в большинстве случаев – в ходе целенаправленных нападений.