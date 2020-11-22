Ошибка президента: саммиты надо посещать

Трамп всегда скептически относился к различным саммитам, куда ежегодно приглашают лидеров ведущих стран. Возможно, это и стало его главной ошибкой.

"Он ненавидел встречи на высшем уровне в Азии, их не посещал, и поэтому его попытки создать антикитайскую коалицию — провал".

Эта эпитафия к президентству Дональда Трампа, с одной стороны, типична для The Washington Post — газета только тем и занята, что гнобит и хоронит Трампа, — а с другой, в данном случае тут почти все правда.

Трампизм может вызывать восхищение как внутренняя политика для американцев и стать ценным идеологическим уроком всем прочим, но что касается политики внешней — тут картина печальная, рассуждает Дмитрий Косырев для РИА Новости.

Газета напоминает, что Трамп всегда с ненавистью относился к Восточноазиатским саммитам, куда ежегодно приглашают лидеров ведущих стран — партнеров группировки АСЕАН.

Однажды он находился там, где такая встреча должна была произойти, — во Вьетнаме, причем в те самые дни. Но на саммит все равно не пришел, оставив за себя тогдашнего госсекретаря.

Вот и сейчас, на этих днях, на таком же саммите в Куала-Лумпуре (Малайзия), Трамп не нарисовался.

Подождите, но речь идет о появлении виртуальном, на экране? Не совсем, хотя часть гостей там так и выступала. Но не Трамп.

За него отдувалась экранная голова советника по нацбезопасности Роберта О’Брайена, который формально даже не входит в состав кабинета.

Можно очень многое сказать о том, чем отличается зум-дипломатия от нормальной и какие глобальные последствия несет нынешний перерыв нормальности. Но, как минимум, саммиты этой осени, проходившие на удаленке, старались поддерживать какой-то уровень международного общения в ожидании лучших времен.

Так прошли — раз уж речь об азиатском направлении — встречи ШОС и БРИКС, таков форум и саммит АТЭС, а дальше предстоит заседание G20, которое тоже будет не заседанием, а телеконференцией.

Итоговые документы их подробно обсуждались, и какие-то реальности или намерения эти декларации зафиксировали или зафиксируют.

А вот то, что случилось в отсутствие Трампа в Куала-Лумпуре, — это, конечно, результат нескольких лет вполне "живых" переговоров, но в итоге-то оно произошло: в Азии создали громадную зону свободной торговли из 15 стран, или Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП).

Это китайский проект, к которому, однако, присоединились не только страны АСЕАН, но и американские союзники и партнеры типа Японии или Австралии.

Если цель дипломатии Трампа в Азии и в глобальном масштабе — создать альянс против Китая, задавить его экономически и политически (а цель именно такая, она провозглашается открыто), то ВРЭП — полный провал США, которых в это объединение не звали. Провал имиджевый, политический, дипломатический, а об экономике разговор особый.

Понятно, что все региональные СМИ, и прежде всего деловые издания, подробно обсудили этот вопрос — кому сделка выгодна. Речь, напомним, не о политическом альянсе, а о более свободном и не сильно облагаемом налогами движении товаров.

Получается, что Китай в чисто экономическом плане немного выиграл, хотя ничего не потерял (там и без соглашений давно и поэтапно освобождают торговлю и инвестиции от налоговых нагрузок). Главными же выигравшими оказались упомянутые Австралия и Япония.

Это так согласно оценкам будущего роста их торговли во всем регионе (не только с Китаем). Но это так и в политическом плане.

Дело в том, что эти две страны очень охотно поддавались давлению администрации Трампа в направлении создания антикитайского альянса.

Вплоть до военно-морских, совместных с США, демонстраций в морях, омывающих Китай. Не говоря о проблеме того, кто поставит им технологии 5G, или о злобных (в случае с Австралией) наскоках на Китай по части ценностей и прочей демократии.

Но они, в том числе путем подписания ВРЭП, объяснили Америке, что торговля и прочий бизнес — это отдельно. Кстати, примерно то же происходит с Европой. На днях в Париже побывал люто антикитайский госсекретарь Майк Помпео, говорил там не столько о Европе, сколько о Китае.

Но и там идеология или безопасность — вопрос, отдельный от бизнеса. Это, видимо, общая позиция союзников США.

Заметим, что так же трудно было японцам или австралийцам отстоять тот же принцип перед Пекином, но они это смогли сделать. Прежде всего потому, что сама концепция "бизнес — отдельно" официально Пекином принята на вооружение, хотя и у нее, наверное, есть границы.

Итог подвел премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун (в одном из интервью): "немногие страны хотели бы присоединиться к коалиции против тех, кого вытесняют, прежде всего против Китая". И добавил, что Джозефу Байдену было бы неплохо выстроить "общие конструктивные отношения" с Китаем.

Речь идет, повторим, об очень конкретном и чисто экономическом документе, который вдобавок четко следует общей тенденции в Азии (и в мире в целом). Тенденция касается не только торговли (готовыми продуктами).

Тут полезно вспомнить, что США пошли в поход на Пекин не только из-за торговли или ухода в Азию производств из Америки — еще важнее был наметившийся технологический обгон, выход Китая на позиции мирового лидера в этой ключевой отрасли.

И поэтому главной сенсацией, всплывшей по ходу обсуждения всех нынешних азиатских саммитов, следовало бы назвать две цифры: 6,4% и 18,3%.

Первая цифра о том, насколько выросли все прямые иностранные инвестиции в Китай за десять месяцев года (еще только в ожидании подписания ВРЭП). Прямые инвестиции — то есть не на финансовый рынок, а в заново создающиеся производства. Это несмотря на уханьские карантины и прочие несчастья.

А вот 18,3% — это прямые инвестиции в высокотехнологичный сектор. В том числе в исследовательские работы — больше на 27,8%, компьютерный дизайн — на 82,1%, электронную торговлю — на 44,3%. Инвестиции идут и из США, с ростом таковых на 6%.

Итак, во всем мире происходит известно что, а Китай совершил новый рывок к технологическому лидерству после трех лет попыток США сделать из этой страны изгоя и сколотить против него коалицию.

Наверное, Дональду Трампу и правда не следовало показывать лицо участникам очередного азиатского саммита — сказать было бы нечего.