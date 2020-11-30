Дипломатический протокол времен ковида

Тогда, по минимальным оценкам, чума выкосила четверть населения Европы, многие селения и даже города просто перестали существовать, сейчас этого, слава Богу, нет, рассуждает колумнист РИА Новости Максим Соколов.

Опять же уровень гигиены и санитарии, а равно медицинской науки сейчас немного другой.

Однако в одном отношении разница между нынешними жителями Москвы, Парижа и Нью-Йорка и тогдашними жителями Флоренции и Страсбурга невелика. Что те, что эти в равной степени не понимают, когда все это кончится. Как говорил Сократ, "я знаю, что ничего не знаю".

Конечно, есть и штатные оптимисты. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что жизнь в королевстве к Пасхе 2021 года вернется в нормальное русло. Хорошо бы так, а еще лучше к Масленице, но, вообще-то, все это напоминает старинную песенку про Мальбрука: "Он вернется к Пасхе или на Троицу, Троица проходит, Мальбрука все нет".

В этом отношении в речи Кремля "нет понимания, как долго продлится эпидемия. Есть понимание, что сейчас прикладываются максимально энергичные усилия для производства вакцин и начала массовой вакцинации, которая может замедлить, а в перспективе и предотвратить дальнейшее распространение инфекции", то есть будем делать что должно, а там как Бог даст представляется более реалистическим.

Конечно, на все воля Божья, в том числе и на сроки эпидемии, но посмотрим на то, как моровое поветрие влияет на вроде бы не имеющий к нему прямого отношения дипломатический протокол.

Съезд G7 последний раз прошел в августе 2019 года в Биаррице, и с тех пор про мероприятие начали забывать.

Трамп сперва хотел провести его летом, считая, что видеоконференции державцев, прошедшей 10-12 июня, недостаточно, потом перенес планы на осень, потом на декабрь, после выборов, но теперь неясно, что с Трампом, а со съездом и подавно.

При этом подтвердилась правота пословицы "На мак седьмой год неурожай, а голода нет".

То есть, конечно, проблем и даже прямых бедствий выше крыши, но с наличием или отсутствием встречи державцев полумира это никак не связано. И прежде (причем уже довольно давно) было понятно, что мероприятие пустое, но сейчас это доказано экспериментальным образом.

Встреча G20 тоже прошла в онлайн-режиме, и тоже нельзя сказать, чтобы она кого-то сильно впечатлила. Очевидно, что личное общение державцев, производящее, так сказать, синергию, все-таки бывает необходимо.

"Балы, любовные интриги, козни и препирательства Венского конгресса", то есть вещи факультативные, "на полях", как теперь говорят, тоже оказываются для чего-то нужны. Наверное, такова природа дипломатии.

Разумеется, во всем надо знать меру. Преувеличенное значение личных контактов, начавшееся еще во времена Хрущева — Брежнева, но сделавшееся совсем чрезмерным при Горбачеве — Ельцине, когда считалось, что надо распоясавшись, без галстуков вместе посидеть и все сладится, — это ведь тоже чересчур, тем более когда партнер мягко стелет, да жестко спать.

А ведь партнеры по преимуществу именно таковы.

Теперь благодаря COVID-19 и прекращению всяких удовольствий и сношений международная политика поневоле вернулась к прежним временам. Конечно, на другой материально-технической базе.

Тогда были гусиные перья, сургуч, которым запечатывали послания "Державный брат мой!", курьеры, загонявшие лошадей, — сегодня всякая электроника и криптография, но суть осталась прежней.

Как пелось в солдатской песне XVIII века,

"Пишет, пишет король прусский

Государыне французской

Мекленбургское письмо".

В XXI веке то же самое, только с помощью Zoom.

И даже нет уверенности, что грандов мировой политики это особенно огорчает. Путин, Си Цзиньпин, Макрон, Меркель не первый год держат бразды, знают своих партнеров как облупленных и вполне могут ограничить средства общения мекленбургскими письмами.

Беспрестанно летать по свету ради личных встреч с давними партнерами необязательно.

Есть только одно но.

Гранды со стажем в совместных балах и увеселениях действительно не сильно нуждаются. Хоть при ковиде, хоть без ковида. Но все не вечно, на смену им идут другие.

И новым лидерам, занявшим их место, личное общение будет необходимо хотя бы для того, чтобы познакомиться и притереться друг к другу.

По Zoom это будет затруднительно.

И здесь интересно, что настанет раньше. Восстановление бытовой нормальности с прекращением заразы или смена политических поколений. Уравнение с двумя неизвестными, а ведь решение немаловажно.