Русское оружие: предварительные итоги 2020 года

Не втягиваясь в гонку вооружений, на переоснащение армии и флота Россия с 2019 года тратит более 1,5 трлн рублей, причем 70% этих средств – на современные серийные образцы.

Оборонно-промышленный комплекс России и программа перевооружения Минобороны РФ в уходящем году продемонстрировали высокую устойчивость в условиях экономической турбулентности, на фоне глобальных вызовов и угроз.

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Связанный с пандемией коронавируса мировой экономический кризис в 2020 году не поколебал российскую государственную программу развития вооружений (ГПВ-2020) и позиции РФ на международном рынке оружия. Поставки для российских войск выросли на 11% в сравнении с прошлым годом. Зарубежным заказчикам "Рособоронэкспорт" поставил продукции военного назначения на 10 млрд долларов, сохранил портфель заказов на уровне около 50 млрд долларов и заключил новые контракты на 9 млрд долларов.

Не втягиваясь в гонку вооружений, на переоснащение армии и флота Россия с 2019 года тратит более 1,5 трлн рублей, причем 70% этих средств – на современные серийные образцы. За год войска получили свыше 2 300 единиц новых вооружений.

Российский флот пополнился 35 субмаринами, надводными кораблями – только Балтийский флот получил шесть новых ракетных кораблей. Прибавка ПВО – четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и шесть дивизионных комплектов зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".

В ходе выполнения ГПВ-2020 уровень современных вооружений в армии и на флоте достиг 70%, в стратегических ядерных силах – 83%, в Воздушно-космических силах – 75%. И в целом Госпрограмма развития вооружений РФ на 2011–2020 годы стала первой полностью реализуемой, обеспечила массовые поставки в войска новых и современных образцов вооружения и техники. Ускорение продолжается, в новом году войска получат более 3 400 единиц новой боевой техники – оснащенность частей постоянной готовности новейшими образцами вооружений к началу 2022-го превысит 71%.

В кольце проблем

Вместе с антироссийскими санкциями и недобросовестной конкуренцией западных "партнеров" большой проблемой оружейного экспорта РФ стала пандемия. Заметим, общее "ковидное" снижение показателей мировой торговли оружием в 2020 году прогнозируется на уровне 10%, но Россия сохранила лидерство. Русское оружие занимает около трети мирового рынка вооружений (второе место после США).

Информация о военно-техническом сотрудничестве носит преимущественно закрытый характер, и все же известно, что Россия и Турция подписали второй контракт на поставку ЗРС С-400, Египет заказал 500 танков Т-90МС, заключено соглашение на поставку иностранному заказчику многоцелевых вертолетов Ми-38Т. Индия готова потратить 2 млрд долларов на российские истребители Миг-29 и Су-30. Высокий экспортный потенциал имеют истребители пятого поколения Су-57Э, модернизированные вертолеты Ми-28НЭ и вертолеты корабельного базирования Ка-52К. Не меньшим спросом пользуются зенитный ракетный комплекс С-300В4 "Антей-4000", бронемашины линейки "Армата". Для понимания цены российского лидерства на перспективу, около 45% российского оружейного экспорта – это авиация. А объем мирового экспорта многоцелевых истребителей в 2020–2023 годах оценивается в 110,7 миллиарда долларов, боевых вертолетов – в 65,3 миллиарда долларов.

Высокие технологии в боевом строю

Уходящий год знаменателен количественным (серийное производство) и качественным (боевое применение) прорывом русского оружия. Несколько ярких штрихов – в хронологическом порядке.

Современный и универсальный разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" проверен в боевых условиях в Сирии, способен нести на борту арсенал весом 2,8 тонны и сегодня "примеряет" крылатые ракеты дальностью до 100 километров (аналогов в мире нет). В боевом строю ВКС России – около 140 таких машин.

ЗРПК "Панцирь" в 2020 году впервые "шагнул" на палубу боевого корабля по требованию времени. Скоростные и поражающие возможности воздушных целей постоянно растут, их размер и заметность уменьшаются. Нерационально тратить на дешевые беспилотники противника дорогие ракеты С-300 или С-400. Компактная система в морском воплощении оптимально устраняет все виды воздушных целей, начиная с рубежа 20 км и до борта корабля.

Воздушно-космические силы России начали боевую эксплуатацию первой новейшей зенитной ракетной системы С-350 "Витязь" в Ленинградской области, и это оружие позволяет совершить качественный скачок в укреплении ПВО на Западном стратегическом направлении. В дивизионе 12 установок, на каждой из которых по 12 ракет. Всего 1 728 ракет, готовых быстро и точно в автоматическом режиме поразить воздушные цели на дальностях более 120 километров и на высотах до 30 километров. Завершаются испытания зенитной ракетной системы С-500 "Прометей", в ходе которых ракета поразила цель на рекордной дальности 553 км. На Черноморском направлении системы С-500 из Крыма смогут, чисто гипотетически, сбивать истребители и стратегические бомбардировщики агрессора над Бухарестом, Анкарой или Киевом (во всех этих случаях дистанция до цели будет менее 550 км).

ВМФ России в 2020 году впервые за 28 лет принимает сразу шесть подводных лодок: четыре атомные – проектов 955А и 885М и две дизель-электрические проектов 636.3 и 677. Десять стратегических подводных крейсеров четвертого поколения (три "Борея" и семь "Бореев-А") станут морской основой российской ядерной триады на ближайшие десятилетия и будут нести не менее 160 ракет "Булава" (это 1 600 разделяющихся боеголовок по 100-150 килотонн) с максимальным радиусом действия 8 000 километров. Россия стремительно создает новый подводный флот, способный защищать интересы страны в любой точке Мирового океана.

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Началось серийное производство истребителей пятого поколения Су-57. Новейший истребитель способен обнаруживать воздушные и наземные цели на дальности до 400 километров, сопровождать до 62 объектов (и передавать целеуказания другим самолетам (ударным беспилотникам). В первой партии – 76 истребителей для Минобороны РФ, в перспективе три авиаполка Су-57 обеспечат устойчивый рост боевых возможностей ВКС России.

Прошла финальные испытания перед поступлением на вооружение РВСН новая тяжелая межконтинентальная баллистической ракета "Сармат", способная летать через оба полюса планеты. Принципиальное отличие - возможность использовать новую МБР с гиперзвуковыми блоками типа Ю-71 в качестве высокоточного неядерного оружия. При скорости в атмосфере около 15 Max (7 км/сек.) кинетическая энергия блока гарантирует разрушения, характерные для ядерного удара, без радиоактивного заражения местности. Существенное преимущество гиперзвуковых маневрирующих боеголовок – способность очень точно корректировать траекторию и попадать в "колышек" за тысячи километров от точки старта.

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Испытания глубоководного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой подтвердили уникальные характеристики и практически неограниченную дальность беспилотного плавания. Это стратегический межконтинентальный глубоководный аппарат, способный перемещаться на 1000-метровой глубине на расстояние до 10 тысяч километров, со скоростью 100 узлов (185 км/час). Аппарат длиной 24 метра может быть оснащен обычными или мегатонными термоядерными боеприпасами и предназначен для уничтожения авианосных группировок, баз стратегических подводных лодок, береговой инфраструктуры противника.

Россия успешно завершает испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", эффективного высокоточного оружия, аналогов которого нет ни в одной стране мира. Запущенный в октябре с борта фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в Белом море "Циркон" за четыре с половиной минуты поразил цель в Баренцевом море на удалении 450 км и подтвердил надежность обороны арктических рубежей РФ и Северного морского пути. Скорость превысила 8 Махов, максимальная высота полета достигала 28 километров. Проектом предусмотрены скорость ракет до 9 Махов (свыше 10 789 км/час) и дальность полета более 1 000 километров.

В Минобороны России принято решение о поставке в войска роботов разминирования "Уран-6". Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования предназначен для проделывания проходов в минных заграждениях и для разминирования значительных территорий (ранее испытан в Сирии).