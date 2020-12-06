Запад готовит Молдавию к прогулке по антироссийским граблям

Популярный афоризм утверждает, что военные всегда готовятся к прошлой войне. Чем дальше, тем отчетливее создается впечатление, что Запад в своих отношениях с нашей страной готовится скорее даже к позапрошлой войне, пишет автор.

В Молдавии продолжают развиваться бурные политические процессы — с митингами, противостоянием между парламентом и избранным президентом Майей Санду и даже обещаниями люстраций (на этот раз не коммунистов, а наоборот, олигархов и их приспешников).

Россия за последние десятилетия наблюдала такое разнообразие вариаций данной пьесы у своих соседей по постсоветскому пространству, что ее крайне сложно не то что удивить, а просто заинтересовать происходящим.

Хотя надо отдать должное Майе Санду — она очень старается это сделать.

Затруднительно иначе объяснить некоторые из ее заявлений, самым громким из которых стал недавний призыв о выводе российских миротворцев из Приднестровья и замене их гражданскими наблюдателями от ОБСЕ. Заход оказался настолько удачным, что новый молдавский президент даже удостоилась отповеди от российского министра иностранных дел.

Есть подозрение, что это и было главной целью ее заявления.

В ОБСЕ же быстренько открестились от инициативы, заверив, что не получали подобного предложения от молдавских властей, и прозрачно намекнув на его полную бесперспективность, поскольку "окончательное решение в этом деле потребует согласия всех 57 стран-членов".

Впрочем, нет сомнений, что избранный президент действовала не по собственной инициативе, поскольку буквально на следующий день после сделанного заявления Санду поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Москва "нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска, в том числе и в отдельных частях Грузии, на востоке Украины, в Молдавии (в Приднестровье)". А это, понятное дело, "нарушение территориальной целостности Молдавии и еще один пример того, как Россия часто нарушает международное право".

Популярный афоризм утверждает, что военные всегда готовятся к прошлой войне. Чем дальше, тем отчетливее создается впечатление, что Запад в своих отношениях с нашей страной готовится скорее даже к позапрошлой войне — во всяком случае в том, что касается политической составляющей. Его действия на постсоветском пространстве отличаются просто поразительной шаблонностью.

И ладно бы, если бы эти клише неоднократно доказали свою эффективность. Но нет, вот уже более десятилетия они раз за разом проваливаются. Причем Россия всегда умудряется найти новый, оригинальный способ ответить на вызов, чтобы минимизировать свои потери и обеспечить себе максимальные преимущества.

Запад же продолжает истово жать на знакомую и столь любимую им кнопку, явно рассчитывая, что уж на этот-то раз должно сработать.

В теории сама идея создания вокруг России русофобского пояса нестабильности с многочисленными горячими точками выглядит довольно впечатляющей и обладающей внушительным потенциалом в смысле выгод для западных партнеров. Да и дефицита исполнителей, которые готовы принести национальные интересы своих стран на алтарь личного благополучия (ну и бескомпромиссной борьбы с Москвой заодно), у Запада никогда не было. Где-то взращивались национальные кадры — как в Грузии, на Украине или в Армении. В иных случаях — как с Прибалтийскими республиками — была возможность едва ли не массово десантировать в политическую элиту представителей эмиграции.

Теперь вот очередь — одной из последних — дошла и до Молдавии. Со стороны Запада это можно считать прямо-таки шагом отчаяния, учитывая ее отдаленность от нашей страны, отсутствие общей границы и откровенную малозначимость бывшей советской республики для современной России в политическом и экономическом смыслах.

Фактически единственной больной точкой для Москвы в связи с Молдавией является Приднестровье — неудивительно, что на нее теперь и давят. Больше просто не на что.

Вот только рассчитывать Западу на то, что его многократно провалившийся сценарий на этот раз сработает, довольно самонадеянно.

Потому что в том, что касается непризнанной республики, ее мрачных перспектив и неизбежного сокрушительного поражения России — если в Кишиневе возьмут-таки верх антироссийские силы, — стоит напомнить, что подобные катастрофические прогнозы Москва за последние полтора десятилетия слышала много раз. С Южной Осетией, Крымом, Донбассом…

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Последний такой случай имел место менее месяца назад — с Нагорным Карабахом. Тогда тоже много говорили, что Москва находится в геополитическом тупике, безнадежной патовой ситуации и обречена на оглушительный крах. Пока внезапно все это не обернулось — снова — серьезным успехом российской внешней политики и болезненным поражением Запада, оставшимся в регионе не у дел.

Правда, вот Армении, чьи лидеры два года уверенно вели ее в Европу, от этого нелегче.

Теперь же России остается только наблюдать, сумеют ли схлестнувшиеся между собой молдавские элиты извлечь урок из горького армянского опыта. Пока же можно сказать уверенно одно: рассчитывать на здравомыслие избранного президента им явно не приходится.

Источник: РИА Новости.