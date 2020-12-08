Германия предлагает России альтернативу Меркель и Навальному

Прошлый разговор был еще до истории с Навальным, который после загадочного отравления оказался в Германии, откуда пока что явно не торопится возвращаться. Ухудшение российско-германских отношений происходило и без всякого Навального, история с ним лишь усугубила существовавшую тенденцию и привела к ужесточению позиции Москвы.

В сентябре сорвался визит в Берлин Сергея Лаврова, после того как его коллега Хайко Маас отказался участвовать в запланированных совместных мероприятиях, предложив ограничиться лишь короткими переговорами. Позже Лавров предупреждал об угрозе дальнейшего ухудшения двусторонних отношений, а в российском МИД и вовсе говорили о том, что "возникла угроза их обрушения". Немецкие власти тоже признают кризис: посол в России говорит о самом большом испытании для российско-германских отношений с 1990 года.

Хотя Германия не откажется от "Северного потока-2", исправить двусторонние отношения сейчас невозможно: страна стоит на пороге смены власти, ведь уже через девять месяцев состоятся парламентские выборы, по итогам которых появится новый канцлер. На отношениях с Меркель уже можно ставить крест, но даже при полной неопределенности с фамилией ее преемника Москва хочет показать будущей немецкой власти новые правила игры. Теперь внимание к внутриполитическим делам партнера станет уделом не только немецкой стороны, Россия тоже будет этим заниматься. Да, не с теми целями и не так, как Германия, но все равно лёд тронулся.

Именно об этом говорит встреча, которая состоится в российском МИД во вторник: Сергей Лавров примет делегацию партии "Альтернатива для Германии" во главе с одним из двух сопредседателей партии Тино Хрупаллой. Да, делегация прибыла в Москву по приглашению Госдумы: Хрупалла — один из заместителей лидера фракции АдГ в бундестаге. Да, это не первая поездка руководителей главной германской оппозиционной партии в Россию (а их региональные депутаты посетили даже Крым), но подобных встреч раньше не было. Более того, когда пресс-секретаря президента спросили, не собирается ли и Путин встретиться с "альтернативщиками", Песков сообщил, что такой беседы не планируется, но назвал поездку "очень важным визитом".

Демонстративный характер встречи Лаврова с Хрупаллой не вызывает сомнений, тем более что именно так он будет воспринят немецкими властями, но нет смысла сводить ее к простому ответу, например, на встречу Меркель с Навальным. Нет, конечно, Москва не против таким образом продемонстрировать официальному Берлину зеркальный подход, но у Москвы нет цели отыграться за Навального. Да и немецкая игра с Навальным, как и его берлинские заявления, лишь превращает его из антисистемного в антинационального политика, то есть ставит крест на его и так воображаемой "карьере". А "Альтернатива" не призывает Россию давить на Германию, не просит у Путина покарать Меркель — у нее совсем другие цели и ценности. Поэтому очень важно то, что московские встречи с "Альтернативой" показывают самим немцам.

"Альтернативе для Германии" нет и восьми лет, но после выборов в бундестаг три года назад она официально стала главной оппозиционной партией страны. Потому что две партии, набравшие больше нее голосов, ХДС и СДПГ, образуют правящую коалицию. Более того, "Альтернатива" — это по-настоящему оппозиционная, даже антисистемная партия, причем партия, созданная снизу и бросившая вызов всей немецкой политической элите.

Именно поэтому ее обзывают даже не ультраправой, а ксенофобской, экстремистской и протофашистской. Германские власти с удовольствием бы запретили АдГ — и такие призывы звучат постоянно, — но вынуждены ограничиваться тотальным бойкотом этой партии и яростной кампанией по ее дискредитации и демонизации. Вынуждены, как потому, что "Альтернатива", конечно же, не имеет к экстремизму никакого отношения (даже в расширенной немецкой трактовке), так и потому, что в самом немецком обществе партия пользуется растущей поддержкой.

Да, в этом году ее рейтинги просели: на фоне раскола и шатания в партийных рядах, но в прошлом году "Альтернатива" периодически по социологическим опросам выходила на второе место в стране после ХДС (ее рейтинг поднимался почти до 20 процентов). Образованная в 2013 году партия уже в 2017-м набрала 12,6 процента голосов на выборах в бундестаг — к ужасу всех системных партий, и даже если на выборах 2021 года она не улучшит свой результат, то, несомненно, останется главной альтернативой политической элите. Есть еще, конечно, "Левые" (наследница СЕПГ, бывшей правящей партии ГДР), но их всеми силами стараются вписать в систему, а вот "Альтернативу" не удается ни приручить, ни уничтожить.

Какое дело до этого России? Во-первых, нам важно понимать, куда движется Германия, а "Альтернатива" отражает взгляды большого числа немцев (в реальности даже большего, чем голосует за нее), и отстаиваемые ей взгляды вполне могут со временем стать преобладающими, а потом и быть взяты на вооружение правящей элитой. Да, созданная после образования ФРГ партийная система, в которой ХДС была единственной условно правой партией, уже не работает, потому что еще до того, как АдГ появилась в бундестаге, ХДС встала на путь измены консервативным ценностям. Собственно говоря, это и стало поводом для возникновения "альтернативщиков" — немецких интеллектуалов, разочаровавшихся как в кадровом составе системных партий (особенно ХДС), так и их политике. "Альтернатива" по своей сути — это германские патриоты-националисты, но оба эти термина в Германии считаются едва ли не ругательствами. В чем проявляется патриотизм "Альтернативы"? Евроскептицизм (но без разрушения Евросоюза), требование ограничения миграции, отказ от навязываемого комплекса неполноценности (требования от новых поколений немцев постоянно каяться за нацистское прошлое), защита семейных и традиционных ценностей, скептическое отношение к атлантической солидарности и НАТО — разве у нас есть гарантии того, что все это рано или поздно не станет официальной политикой Германии? Более того, разве нам не выгодна именно такая Германия, самостоятельная и национальная, не сидящая на коротком интеллектуальном и военно-политическом поводке у англосаксов?

Отсюда и вторая причина интереса к "Альтернативе" — ее внешнеполитические взгляды. Партия в целом выступает против конфронтации с Россией (и войны санкций, и поддержки атлантизации Украины), за взаимовыгодные и равноправные отношения двух держав. И причина тут не в том, что большая часть электората АдГ — это восточные немцы (тот же Тина Хрупалла из Саксонии, в которой его партия выиграла последние и местные, и федеральные выборы), более дружелюбно настроенные в отношении России, сколько в том, что без нормальных отношений с Россией невозможно "сделать Германию великой снова", то есть вернуть ей полноценную самостоятельность. А в этом и состоит цель как "Альтернативы", так и национально мыслящих немцев — и Россия должна и общаться с ними, и знать их взгляды, и, если нужно, поддерживать их. Не так, как Запад поддерживает Навального, в расчете на то, что он создаст проблемы Путину, ослабит его, а со временем и вовсе придет к власти в качестве нового "друга Европы" и продолжателя политики Горбачева — Ельцина (эти расчеты смешны, но реально влияют на западную политику). Нет, у России нет цели ослабить ни Меркель, ни Германию, наоборот, мы как раз заинтересованы в ее укреплении, правда, в укреплении самостоятельной Германии.

Поэтому, поддерживая "Альтернативу", Россия не будет примитивно делать на них быструю ставку (понятно, что германские элиты пока еще способны сдерживать антисистемные силы), России нет нужды играть на внутригерманских проблемах — нам важно улавливать идущие в Германии процессы, понимать течение немецкой истории. Не только потому, что мы заинтересованы именно в такой будущей Германии, но и потому, что вопрос, когда "альтернативные" взгляды станут мейнстримом, — это только вопрос времени. По историческим меркам — очень близкого.

Источник: РИА Новости.