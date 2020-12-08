Насколько сильнее стала Узбекская армия за год

Сенат республики на прошлой неделе анализировал доклад министра обороны Баходыра Курбанова о развитии вооруженных сил в 2020 году, и резюмировал: "Благодаря проведению ускоренными темпами работ по обеспечению войск новым вооружением и техникой обновлено 27% имеющегося". Кроме того, в соответствии с современными международными требованиями реконструированы четыре военных полигона и учебно-тренировочный центр горной подготовки. Так, в начале декабря новый облик обрел полигон "Нукус", ранее на территории полигона "Чирчик" возведен учебно-полевой центр Министерства обороны по моделированию и симуляции, где уже обучены 160 командиров тактического звена.

Рост военной мощи республики предопределен турбулентностью в Центральной Азии: активностью международного терроризма, религиозного экстремизма, ростом афганского наркотрафика. Ташкент успешно реализует программу модернизации и переоснащения армии новейшим вооружением до 2020 года, отдавая предпочтение ударной авиации, средствам ПВО и бронетанковой технике российского производства.

В непростой геополитической и экономической ситуации Узбекистан создал современную, мобильную, эффективную 50-тысячную армию. Оставаясь признанным региональным лидером в области оборонного строительства, в мировом рейтинге военной мощи занимает достойное 52 место, опережая Беларусь, Казахстан и Азербайджан. По данным Global Firepower, сегодня Узбекская армия имеет на вооружении 185 летательных аппаратов (в том числе более 90 ударных самолетов и вертолетов), 420 танков и свыше 1 210 единиц иной бронетехники, 98 ракетных комплексов и 137 самоходных артиллерийских установок.

Оперативная совместимость

В докладе консалтинговой фирмы Strategic Defense Intelligence ранее отмечалось, что расходы Узбекистана на оборону в 2020 году составят 3,4 млрд долларов. Глава государства Шавкат Мирзиёев в январе 2018 года подписал закон "Об оборонной доктрине Республики Узбекистан", который определил параметры переоснащения войск современными видами вооружения и военной техники, создания собственного оборонно-промышленного комплекса. Ранее указом президента (в ноябре 2017 года) учрежден Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана, в сферу ответственности которого вошли формирование гособоронзаказа и военно-промышленного комплекса. Приоритетами военного строительства стали кадровое и структурное совершенствование, перевооружение войск.

Растущее военное и военно-техническое сотрудничество Узбекистана и России – закономерная реакция на общие угрозы безопасности. Борьба с международным терроризмом и религиозным экстремизмом предполагает полное переоснащение Узбекской армии новейшим вооружением. Ташкент стремится приобретать только самое лучшее оружие, а Москва на международном рынке другого и не предлагает. Неслучайно экспорт оборонной продукции РФ в 2020 году находится на отметке 12,8 млрд долларов, а весь портфель заказов "Рособоронэкспорта" оценивается в 50 млрд долларов.

В области ВТС с Россией продолжается реализация 12 контрактов, по которым Ташкент получает новые радиолокационные комплексы, истребители Су-30СМ, ударные вертолеты Ми-35М (тенденция перевооружения армейской авиации на эти машины в ближайшие годы сохранится, ведь лучшего в мире не придумали). Еще один крупный контракт регламентирует поэтапную поставку крупной партии российских бронеавтомобилей К53949 "Тайфун". Заметим, с 2016 года Узбекистан получает всю военную продукцию из РФ по внутрироссийским ценам, такую привилегию имеет единственная страна СНГ вне зоны ОДКБ и Таможенного союза. Более тесную интеграцию отражает сборочное производство российских грузовиков "Урал" с колесной формулой 4х4 и 6х6 на базе ООО "MS RemTex" в Ташкенте (структура Госкомоборонпрома).

Военно-техническое сотрудничество Узбекистана с Россией не исключает аналогичных контактов с Западом и Китаем. Так, Соединенные Штаты поставили небольшую партию легких беспилотников (БПЛА) RQ-11B Raven. По соглашению с Турцией в Узбекистане производятся лицензионные бронемашины Ejder Yalçınпо. Китай поставил зенитный ракетный комплекс большой дальности FD-2000 (модификация ЗРК С-300) и БПЛА Yilong-1. На этом участке Ташкенту предстоит сделать сложный концептуальный выбор.

Приобретая американское вооружение и повышая оперативную совместимость с НАТО, Узбекистан ставит свои вооруженные силы в зависимость от технологий и непредсказуемой внешней политики США в регионе. Активизация оборонного сотрудничества Узбекистана со странами НАТО, безусловно, и автоматически, ограничивает аналогичное взаимодействие с Россией и членами ОДКБ.

Единое оборонное пространство

Кроме того, переобучение узбекских военных специалистов инструкторами из Пентагона диктует использование американских вооружений и стандартов боевого применения, сопряжение оружия с дружественными средствами связи, стандартами передачи информации, и ограничивает возможности использования российских вооружений. Система подготовки специалистов, оружейный арсенал, стратегия и тактика – отдельные части единого технологического процесса, нацеленного на боеготовность войск и в конечном итоге на победу в бою. Замена одного из технологических звеньев неизбежно трансформирует (или калечит) весь армейский организм.

Военная доктрина суверенного Узбекистана носит оборонительный характер. Ташкент дистанцируется от военно-политических союзов и коалиций. Закон запрещает участие Узбекской армии в военных действиях за рубежом и размещение на узбекской территории иностранных военных баз. И все же, с учетом "фланговой поддержки" российских военных баз в соседних республиках — Кыргызстане и Таджикистане — внеблоковый Узбекистан де-факто находится под "зонтиком безопасности" ОДКБ. Кроме того, Ташкент присоединился к Объединенной системе противовоздушной обороны СНГ, и договорился с Москвой о совместном использовании воздушного пространства. Подразделения Узбекской армии регулярно участвуют в маневрах российского Центрального военного округа и совместных антитеррористических учениях.

Так, российские военнослужащие на одном из полигонов Республики Узбекистан отработали противодействие современным террористам (с разведывательными и ударными беспилотниками) в ходе совместного тактико-специального учения групп специального назначения. Спецназовцы двух стран в течение нескольких дней отрабатывали скрытное выдвижение в районы дислокации противника, корректировали огонь артиллерии и авиации, "ликвидировали" остатки бандформирований. Ранее войска противовоздушной обороны и Военно-воздушные силы Узбекистана участвовали в совместном (многонациональном) учении "Боевое содружество" Объединенной системы ПВО СНГ на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Как ни крутись, из единого оборонного пространства в Центральной Азии выйти практически невозможно, да и нужно ли.