Насколько сильнее стала Узбекская армия за год

Сенат республики на прошлой неделе анализировал доклад министра обороны Баходыра Курбанова о развитии вооруженных сил в 2020 году, и резюмировал: "Благодаря проведению ускоренными темпами работ по обеспечению войск новым вооружением и техникой обновлено 27% имеющегося". Кроме того, в соответствии с современными международными требованиями реконструированы четыре военных полигона и учебно-тренировочный центр горной подготовки. Так, в начале декабря новый облик обрел полигон "Нукус", ранее на территории полигона "Чирчик" возведен учебно-полевой центр Министерства обороны по моделированию и симуляции, где уже обучены 160 командиров тактического звена.
Рост военной мощи республики предопределен турбулентностью в Центральной Азии: активностью международного терроризма, религиозного экстремизма, ростом афганского наркотрафика. Ташкент успешно реализует программу модернизации и переоснащения армии новейшим вооружением до 2020 года, отдавая предпочтение ударной авиации, средствам ПВО и бронетанковой технике российского производства.
Оперативная совместимость
Растущее военное и военно-техническое сотрудничество Узбекистана и России – закономерная реакция на общие угрозы безопасности. Борьба с международным терроризмом и религиозным экстремизмом предполагает полное переоснащение Узбекской армии новейшим вооружением. Ташкент стремится приобретать только самое лучшее оружие, а Москва на международном рынке другого и не предлагает. Неслучайно экспорт оборонной продукции РФ в 2020 году находится на отметке 12,8 млрд долларов, а весь портфель заказов "Рособоронэкспорта" оценивается в 50 млрд долларов.
В области ВТС с Россией продолжается реализация 12 контрактов, по которым Ташкент получает новые радиолокационные комплексы, истребители Су-30СМ, ударные вертолеты Ми-35М (тенденция перевооружения армейской авиации на эти машины в ближайшие годы сохранится, ведь лучшего в мире не придумали). Еще один крупный контракт регламентирует поэтапную поставку крупной партии российских бронеавтомобилей К53949 "Тайфун". Заметим, с 2016 года Узбекистан получает всю военную продукцию из РФ по внутрироссийским ценам, такую привилегию имеет единственная страна СНГ вне зоны ОДКБ и Таможенного союза. Более тесную интеграцию отражает сборочное производство российских грузовиков "Урал" с колесной формулой 4х4 и 6х6 на базе ООО "MS RemTex" в Ташкенте (структура Госкомоборонпрома).
Приобретая американское вооружение и повышая оперативную совместимость с НАТО, Узбекистан ставит свои вооруженные силы в зависимость от технологий и непредсказуемой внешней политики США в регионе. Активизация оборонного сотрудничества Узбекистана со странами НАТО, безусловно, и автоматически, ограничивает аналогичное взаимодействие с Россией и членами ОДКБ.
Единое оборонное пространство
Военная доктрина суверенного Узбекистана носит оборонительный характер. Ташкент дистанцируется от военно-политических союзов и коалиций. Закон запрещает участие Узбекской армии в военных действиях за рубежом и размещение на узбекской территории иностранных военных баз. И все же, с учетом "фланговой поддержки" российских военных баз в соседних республиках — Кыргызстане и Таджикистане — внеблоковый Узбекистан де-факто находится под "зонтиком безопасности" ОДКБ. Кроме того, Ташкент присоединился к Объединенной системе противовоздушной обороны СНГ, и договорился с Москвой о совместном использовании воздушного пространства. Подразделения Узбекской армии регулярно участвуют в маневрах российского Центрального военного округа и совместных антитеррористических учениях.
Как ни крутись, из единого оборонного пространства в Центральной Азии выйти практически невозможно, да и нужно ли.