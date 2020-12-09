"Жизни черных" имеют миллионы. Но миллионам черных за это не заплатили

Если на активистов BLM где-нибудь в Висконсине заведут дело за погромы, руководство моментально скажет, что не имеет к ним никакого отношения. Потребовать выплаты обещанных грантов активисты тоже не могут — их не связывают с руководством никакие официальные отношения.

Среди деятелей печально знаменитого американского движения "Жизни черных имеют значение" разгорелся скандал. Как ни удивительно, "тренированных марксистов" — именно так они себя называют — испортил денежный вопрос.

Сетевая организация Black Lives Matter возникла еще в 2013 году. Сперва ультралевые борцы за права чернокожих тренировались на сносе памятников и драках с полицией. Но подлинный бизнес-успех пришел к ним только летом этого года.

"Таймлайн" этой истории читается как сценарий голливудского боевика. Двадцать пятого мая погиб при задержании чернокожий Джордж Флойд. В считанные дни протесты его черных собратьев охватили все крупные города США.

Демонстрации перерастали в потасовки, митинги оборачивались массовым грабежом. Горели полицейские участки, разбивались витрины, мародеры обчищали магазины. Люди стреляли, дрались, убивали друг друга. Возглавляли и организовывали все эти массовые мероприятия активисты BLM.

Еще в начале года это была скромная некоммерческая организация, чьи активы насчитывали около трех миллионов долларов. Но уже к 18 июня на их счету BLM оказалось больше 36 миллионов.

Откуда деньги, заинтересовалась общественность. Оказалось, что "Черные жизни" спонсируются НКО "Тысяча течений". Возглавляет ее радикальный эколог Сьюзан Розенберг, в свое время отсидевшая срок за хранение взрывчатки и участие в ограблении, при котором были убиты двое полицейских и охранник.

"Тысяча течений", в свою очередь, являлась "прокладкой", через которую проходили спонсорские деньги из НКО ActBlue. Эта организация уже полвека собирает деньги в поддержку кандидатов от Демпартии США.

Это разоблачение было не очень приятным для истеблишмента Демпартии. Получалось, что их НКО спонсирует погромы "Черных жизней". Но еще больше оказались расстроены активисты BLM на местах.

Дело в том, что все эти миллионы стекались в специальный Фонд Всемирной сети "Черные жизни имеют значение". Фондом руководили три прекрасные чернокожие женщины, собственно, и создавшие BLM — Пэтрис Каллорс, Алисия Гарза и Опал Томети. Все пожертвования оседали в Фонде, а до филиалов не доходило ни цента.

Схема "фискального спонсорства" сделала все транзакции в Фонде полностью непрозрачными. Активисты на местах не имели ни малейшего представления о том, кто, сколько и на что жертвует и куда все эти миллионы идут.

В июне руководство BLM выпустило специальное заявление, пообещав выделить отделениям в штатах гранты до полумиллиона долларов. Однако обещание свое выполнять не торопилось.

А в июле финансированием BLM занялась очень серьезная контора. Расположенный в Сан-Франциско центр "Приливы" (Tides) является известным инкубатором всех левацких групп в США и практически официально окормляется Джорджем Соросом. Масштабы его впечатляют. Только в 2018 году группировки, патронируемые "Приливом", получили на карман 636 миллионов долларов.

В августе активисты BLM продолжили бузить, разнося по кирпичику американские города. В Фонд тем временем поступали миллионы долларов от сотен богатейших корпораций мира. Среди них были Amazon, Microsoft, Unilever, Tinder, Intel и даже Pokemon. Однако на места деньги так и не дошли — ни грантов, ни стипендий, ни выплат пострадавшим активистам, словом, ничего.

У руководства BLM нет никаких обязательств перед аффилированными структурами, потому что они заявляют себя как сетевая организация. Это также полностью выводит из-под контроля все их финансовые транзакции. Движение пользуется теми же дырами в законодательстве, что и сетевые интернет-платформы, ловко избегающие административной и уголовной ответственности по всему миру.

Сетевая структура для радикальных политиков просто идеальна. Если на активистов BLM где-нибудь в Висконсине заведут дело за погромы, руководство моментально скажет, что не имеет к ним никакого отношения. Потребовать выплаты обещанных грантов активисты тоже не могут — их не связывают с руководством никакие официальные отношения.

В политическом плане это удобно, потому что позволяет не заморачиваться такими устаревшими глупостями, как партийная программа, партийная дисциплина, объединение, размежевание. Всем этим пусть увлекаются олдскульные марксисты. Сегодняшние леваки свели все содержание своей борьбы к набору бессмысленных лозунгов и силовым акциям на улицах.

Сила BLM в том, что никакой программы у них нет. Политическим противникам просто не о чем с ними спорить. Все, что BLM может предложить, — это отмена полиции, отмена семьи, общественные столовые с бесплатной вегетарианской едой и общественные пункты по раздаче наркотиков. Интеллектуальный минимализм позволяет, не отвлекаясь на частности, сосредоточиться на акциях устрашения.

Осенью BLM успешно отработало все джин-шарповские методички на американском Майдане, поспособствовав техничному перехвату власти у Трампа и передаче ее Байдену.

Смело дравшиеся на баррикадах активисты ожидали, что революция даст им пресловутые "сто тысяч вакансий". Но "цветные революции" так не работают. Вакансий оказалось ровно три. Их заняли создательницы BLM. Пэтрис Каллорс — 37-летняя темнокожая квир-женщина, замужем за гендер-нонконформистской чернокожей квир-женщиной — заключила контракт с Warner Brothers. Тридцатишестилетняя чернокожая Опал Томети стала звездой СМИ и выступает с речами в ООН. Тридцатидевятилетняя чернокожая Алисия Гарза, замужем за трансгендером, получила должность советника по социальной справедливости в женской баскетбольной лиге США.

Они получили на троих какое-то немыслимое число премий, фото на обложках и упоминаний в числе "ста самых-самых". В их Фонд Всемирной сети "Черные жизни имеют значение" продолжают стекаться миллионные пожертвования от ведущих компаний мира. Злые языки называют это расовым рэкетом.

Тем временем активисты BLM в глубинке обижены и злы. Они сочиняют петиции и воззвания, требуют от Гарзы, Каллорс и Томети, чтобы они "прекратили говорить от лица движения BLM", требуют финансовых отчетов, прозрачности транзакций, напоминают про обещания грантов. Но понятно, что поезд давно ушел.

Революционеров на местах грубо использовали и выкинули вон. Они остались в своих разгромленных городах, в окружении разозленных соседей, с перспективой судебных исков, а то и чего похуже. Пару недель назад одного такого активиста пристрелили в Луисвилле. Возможно, это было заурядное ограбление, возможно — чья-то месть.

Массовые свары с криками "Где деньги, Лебовски?!" — это классический финал всех "цветных революций". Сколько мы такого уже видели? Сначала офисные хомячки, студенты, представители творческих профессий, словно сектанты, собираются вокруг правильно раскрученного лидера — несут ему свои сбережения, бегают по его команде на баррикады, дерутся с правоохранителями.

Потом, оказавшись не у дел — а то и за решеткой, — они видят, что лидер даже не думает их как-то спасать и поддерживать, а весело тратит донаты на поддержание шикарного лайф-стайла и беззастенчиво делает карьеру на их доверчивости. Типичная "МММ", только в политике.

Своих детей съедали революции "бархатные" и "жасминовые", "революции роз" и "лотосов", "оранжевые" и "финиковые". Но до детей никак не доходит. Может, пример расово правильных американцев чему-нибудь их научит?

Источник: РИА Новости.