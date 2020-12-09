Испытания российских вертолетов: из Сирии на Кавказ

Вертолеты России достигают новых высот – технологических и географических – в условиях сирийских пустынь и кавказского высокогорья. Суровые испытания способствуют росту боевого потенциала перспективных винтокрылых машин.

Министерство обороны РФ утвердило программу испытаний вертолетов Ми-28НМ и Ми-26Т2В в высокогорных (зимних) условиях Приэльбрусья. Летательным аппаратам придется непросто в горах, где доминируют разнонаправленные потоки воздуха и резкие перепады высот. Однако технологическая цепочка отлажена, ранее в этом регионе испытывались российские вертолеты "Ансат" (легкий многоцелевой) и Ми-171А2 (глубокая модернизация Ми-8).

Ударный вертолет Ми-28НМ успешно прошел испытания в боевых условиях на территории Сирийской Арабской Республики, действовал в паре с «ветераном» Ми-24. Несколько машин проходят опытную эксплуатацию в Воздушно-космических силах РФ. Российские летчики до 2028 года получат 100 новых вертолетов Ми-28НМ.

Серийное производство тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В начнется в начале 2021 года, после завершения государственных испытаний. Разрабатывается унифицированная для Минобороны и МЧС арктическая модификация Ми-26. Первый опытный образец тяжелого вертолета, адаптированного для эксплуатации в прибрежной зоне арктических морей, появится в 2022 году. Этот великан в особых представлениях не нуждается. В ранней модификации Ми-26 установил семь мировых рекордов по грузоподъемности в горах – в ходе уникальной операции по эвакуации обломков армейского вертолета Ми-8АМТШ, который разбился во время испытаний у вершины Эльбруса (высота горы более 5600 м).

Вертолеты Ми-28НМ и Ми-26Т2В имеют значительный экспортный потенциал, и привлекают внимание специалистов, прежде всего, в странах, традиционно эксплуатирующих российскую авиатехнику (версии Ми-28Э). Новый Ми-28НМ позволяет унифицировать и модернизировать вертолетный парк, сохранив технологическую преемственность. Кроме России, где построено 350 единиц Ми-26 ранних гражданских и военных модификаций, винтокрылые гиганты "Роствертола" эксплуатируются в самых разных странах мира.

Ночной суперохотник

Ударный боевой вертолет нового поколения Ми-28НМ (ночной модернизированный) отличается от предшественника Ми-28Н не только более развитой способностью поражать цели в любых погодных условиях, днем и ночью. "Летающий танк" снащен уникальной надвтулочной радиолокационной станцией кругового обзора, мощными двигателями российского производства, системой управления, и современными средствами противодействия ракетам ПВО противника (лазерная станция подавления создает для них фантомные цели). По информации главного конструктора Виталия Щербины, с новой ракетой вертолет Ми-28НМ способен уничтожать наземные цели, не входя в зону действия ПВО противника. Уже прошли испытания вертолетной ракеты "Хризантема-В", которая считается самой мощной противотанковой ракетой в России, и может пробивать 1,2 м бронестали. В тени секретности остается пока многоцелевая ракета класса "воздух-воздух"/"воздух-поверхность" с головкой самонаведения. В спектре поражения находятся также низкоскоростные воздушные объекты (беспилотники). Скоростной ударный вертолет способен передавать целеуказания другим летательным аппаратам, действовать в составе фронтовой авиации, в спецоперациях, и для поддержки разведывательных групп на удалении от линии фронта (в тылу противника).

Американское издание Forbes весьма обеспокоено скоростью (300 км/час) и радиусом боевого применения (450 км) нового Ми-28НМ, грузоподъемностью (2300 кг), а главное – возможностью размещения на борту гиперзвуковых крылатых ракет типа "Циркон". И это еще не все. Модернизация коснулась всей боевой информационной системы. Второй комплект управления значительно повышает живучесть машины в случае ранения одного из членов экипажа. Впрочем, кабина Ми-28НМ надежно защищена от бронебойных пуль (снарядов) калибра до 20 миллиметров. Лопасти несущего винта выполнены из композитных материалов, и позволяют завершить полет даже при попадании в винт снарядов калибра до 30 мм.

Новый двигатель "ночного охотника" (ВК-2500) приспособлен для эксплуатации в широком диапазоне температур (в любой точке планеты), отличается модернизированной системой автоматического управления и противопожарной защитой, которые повышают безопасность полетов, упрощают обслуживание и улучшают технические характеристики. Значительно возросли мощность и ресурс до первого капитального ремонта (с 2000 до 3000 час/циклов). Такое оружие подчеркивает лидерство России в области оборонных технологий, и охлаждает горячие головы западных "партнеров".

Зримое превосходство

Российский тяжелый широкофюзеляжный военно-транспортный вертолет Ми-26 – самый большой и мощный на планете. Новейшая модификация Ми-26Т2В отличается возможностью круглосуточного применения, современной авионикой, грузоподъемностью до 25 тонн (при максимальной взлетной массе до 56 тонн). Дальность полета 800 км со скоростью до 270 км/час, на высотах до 4600 метров. Аналогов не существует, и появятся они нескоро.

Вертолет предназначен для переброски десантников с оружием и снаряжением (82 человека), перевозки грузов внутри фюзеляжа и на внешней подвеске. Заметим, двигатели Ми-26 имеют пылезащитные устройства со степенью очистки воздуха до 70%, что принципиально важно для стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки (возможна эксплуатация в условиях сильной запыленности).

Новый Ми-26Т2В оснащен бортовым комплексом обороны "Витебск", цифровым пилотажным комплексом. Радиоэлектронное оборудование позволяет в автоматическом режиме лететь по маршруту, выходить в заданную точку и садиться там, возвращаться на основной или запасной аэродромы. Габариты кабины и грузоподъемность Ми-26 обеспечивают возможность транспортировки боевой техники и грузов мотострелковой дивизии. В грузовом отсеке размером 12 м на 8,25 м легко помещаются крупногабаритные автомобили. Минобороны РФ намерено закупить не менее 10 таких машин.

Вертолет Ми-26 – универсальный инструмент для решения широкого спектра военных и гражданских задач. В списке наиболее интересных модификаций: Ми-26MS - медицинский вертолет с соответствующим оборудованием, Ми-26ТЗ - заправщик с дополнительными топливными баками для одновременной заправки четырех самолетов, Ми-26ПП – постановщик помех (радиоэлектронная борьба), Ми-26НЕФ-М - противолодочный вертолет с гидроакустической станцией на внешней подвеске, Ми-27 - воздушный пункт управления войсками.

Ранее уникальные возможности Ми-26 на практике оценили американцы. В ходе афганской кампании США, осенью 2009 года, под огнем талибов произвел вынужденную посадку вертолет Chinook CH-47. И в дальнейшем американские летчики не смогли эвакуировать его при помощи такой же машины. Ми-26 транспортной компании РФ легко поднял CH-47 (12 тонн) на внешней подвеске, и "отнес" на базу, на расстояние 110 км. Разумеется, это не международный рекорд, которых у российского винтокрылого гиганта целых 14, включая подъем 25 тонн груза на высоту 4100 метров. Технологической конкуренции в окружающем пространстве и в перспективе не наблюдается.