Украина остановила добычу урана

В нынешнем году в условиях экономического кризиса руководство энергетической отрасли не давало "Энергоатому" работать на полную мощность, отдавая приоритет тепловым электростанциям и зеленой энергетике.

На этой неделе в режим простоя вошло единственное на Украине и самое крупное в Европе предприятие, занимающееся добычей и переработкой урановой руды, — Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК). До недавних пор он входил в десятку крупнейших предприятий подобного рода в мире с двухпроцентной долей в глобальной добыче.

Однако успешные реформы, которые с особым азартом осуществляются на Украине последние почти семь лет, привели к очередной перемоге над коммунистическим наследием.

В ВостГОКе говорят, что к остановке предприятия привели систематические задержки денежных поступлений со стороны другого государственного предприятия — НАЭК "Энергоатом". Из-за этого на ВостГОКе сегодня нет возможности снабдить урановое производство основными материалами, химическими реагентами, запчастями и обеспечить выполнение производственных задач.

В "Энергоатоме" претензии со стороны ВостГОКа не признают.

Правительственные чиновники решить что-либо не хотят или не могут, проводя бесконечные совещания.

Между тем проблемы отнюдь не ограничиваются ВостГОКом: финансовая ситуация в атомной отрасли Украины в целом стремительно деградирует, чему причиной — аппетиты местных олигархов и "западных партнеров".

ВостГОК был создан еще в 1951 году. Первую руду на нем добыли в 1956-м. А первый килограмм уранового оксидного концентрата был получен в 1959 году. В 1987-м, после запуска второй очереди сернокислотного завода, ВостГОК стал еще и крупнейшим производителем серной кислоты в СССР — производственные мощности достигли миллиона тонн.

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Сейчас у ВостГОКа имеются две работающие и одна строящаяся шахта, а также ураноперерабатывающий комплекс. Плюс комбинат остается крупнейшим на Украине производителем серной кислоты с лучшим качеством этого продукта, часть которого он потребляет в своей основной производственной деятельности. Предприятие также выпускает горно-шахтное оборудование, радиометры и т. д.

Производимого ВостГОКом уранового концентрата хватает для фабрикации 40% ядерного топлива для украинских АЭС. Весь добываемый ВостГОКом урановый концентрат экспортируется в Россию, где АО "ТВЭЛ" и делает из него ядерное топливо. Под ядерное топливо американской компании Westinghouse, которое также поставляется на украинские АЭС, уран Украина закупает на стороне.

"Энергоатом" — созданное в 1996 году государственное предприятие, являющееся оператором всех украинских АЭС с 15 энергоблоками. На "Энергоатом" традиционно приходилось около половины, а после 2014 года более половины вырабатываемой на Украине электроэнергии.

В нынешнем году в условиях экономического кризиса руководство энергетической отрасли не давало "Энергоатому" работать на полную мощность, отдавая приоритет тепловым электростанциям и зеленой энергетике (там сосредоточены интересы главного олигарха страны Рината Ахметова и отчасти западных "партнеров"). Доходило до того, что в июне работало лишь девять из 15 энергоблоков. Причем плановые ремонты проходили только на трех, еще три были просто выведены в резерв, чего ранее никогда не наблюдалось. По расчетам самого "Энергоатома", с начала года и по 8 декабря из-за искусственных балансовых ограничений АЭС недовыработали 8,5 миллиона киловатт-часов при фактической выработке 71,1 миллиона киловатт-часов. Разумеется, при этом была недополучена выручка, тогда как постоянные расходы сохранялись.

Кроме того, в прошлом году на Украине состоялся переход к новой, "рыночной" модели энергоотрасли. Но вот "Энергоатом" к этому празднику жизни оказался не допущен. Его обязали 90% вырабатываемой электроэнергии продавать по мизерному фиксированному тарифу около двух центов за киловатт-час, аргументируя это необходимостью обеспечить относительно дешевой электроэнергией население, то есть навесили социальную функцию. Позднее долю отпускаемого по фиксированной цене электричества уменьшили до 80%. А недавно и вовсе до 50% — однако обязали отпускать по одной копейке за киловатт-час. Но при этом предприятие "Гарантированный покупатель", которое выкупает у "Энергоатома" "социальную" электроэнергию, даже при таких расценках накопило перед ним 8,5 миллиарда гривен долгов. А с учетом долгов государства, накопленных еще при "старом" рынке, и долгов еще одного государственного предприятия — "Укрэнерго" — долг перед "Энергоатомом" превышает 24 миллиарда гривен. Виной тому как сама новая модель рынка, которая действует в интересах олигархов и частично западных "партнеров", так и коррупционная составляющая — даже ту часть электроэнергии, которую "Энергоатом" вроде бы поставляет на рынок, его вынуждают продавать нужным людям по нерыночной цене.

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Наконец, по политическим причинам "Энергоатом" сотрудничает с Westinghouse. Причем не только в части покупки более дорогого ядерного топлива, проведения недешевых экспериментов в интересах американской компании, но и в части внедрения программных комплексов управления и предупреждения, комплектующих для энергоблоков и прочих сомнительных предложений западных "партнеров", от которых "Энергоатом" не смеет отказаться.

Перечисленные слагаемые "успеха" и привели к тому, что по итогам девяти месяцев текущего года "Энергоатом" зафиксировал убыток в 5,3 миллиарда гривен. Плановые ремонты энергоблоков задерживают из-за отсутствия комплектующих, а зарплату работникам нередко выплачивают за счет берущихся в пожарном порядке банковских кредитов.

Собственно, плачевная финансовая ситуация в "Энергоатоме" не в последнюю очередь спровоцировала и остановку ВостГОКа.

Дело в том, что еще год назад ВостГОК почувствовал серьезное финансовое недомогание. И даже был вынужден уйти в простой. Но тогда проблему решили… за счет богатого "Энергоатома". Проблемы ВостГОКа крылись в "успешных реформах", в частности в реформе энергорынка. Это два главных украинских олигарха после реформы смогли покупать электроэнергию по цене ниже рыночной. Подавляющему же большинству предприятий пришлось платить существенно больше, включая и ВостГОК. К этой проблеме можно добавить еще и специфическую эффективность управления комбинатом.

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Год назад проблемы ВостГОКа временно решили путем подписания долгосрочного договора между ним и "Энергоатомом" на ежегодную поставку 1000 тонн уранового концентрата по базовой цене 2912 гривен за килограмм (без НДС). При этом оплату "Энергоатом" должен был осуществлять вперед. В нынешнем году "Энергоатом" заплатил ВостГОКу авансом более 2,6 миллиарда гривен. Однако ВостГОК поставил продукции лишь на 1,8 миллиарда. Плюс к тому сообщил, что весь оговоренный объем поставить не сможет, и попросил перенести поставку 90 тонн на следующий год. При этом цена уранового концентрата на мировом рынке сейчас составляет в украинской нацвалюте всего 2260 гривен за килограмм. И разница почти в 700 гривен за килограмм по сравнению с базовой ценой — для загнанного в убытки "Энергоатома" немалая величина. В итоге ВостГОК встал, а большая часть из его пяти тысяч работников осталась без работы.

Не исключено, что и сейчас украинские власти найдут какой-нибудь временный способ решения проблемы, действуя по принципу латания Тришкина кафтана. Например, есть идея присоединить ВостГОК к "Энергоатому". Однако это не решит коренных проблем украинской атомной отрасли, которую в течение 30 лет на Украине только доили, но практически не кормили. А с некоторых пор разрешили доить еще и западным "партнерам".

И это ставит под вопрос само ее существование в перспективе десяти-двадцати лет.

Источник: РИА Новости.