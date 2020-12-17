Зеленский столкнулся с новым Майданом: что будет

Пока неясны его перспективы в вопросах длительности и достижения декларируемых целей, а о том, кто его финансирует, имеются лишь предположения. Зато понятно, что поддержки со стороны Запада (ни информационной, ни дипломатической, ни финансовой) у этого Майдана не будет. В пользу этого говорит и отсутствие реакции западных политиков и дипломатов на "звыряче побыття" нынешних майдановцев полицией, которое было уж точно не менее масштабным, чем в ноябре 2013 года, и отстраненно сухой тон средств массовой информации, являющихся агентами западного влияния.
Отсюда можно сделать вывод: на полный успех новому Майдану рассчитывать не стоит, но каких-то уступок от слабой власти он наверняка добьется. Причем публичная их часть в интересах малого бизнеса может оказаться минимальной, а вот подковерная в интересах организаторов — более осязаемой.
Новый Майдан начался в тот же день, когда на новом путепроводе в Киеве, сданном в эксплуатацию менее года назад и стоившем более миллиарда гривен, упали сразу три фонарных опоры. Может быть, это какой-то знак для украинской власти. Но пока протестующие на фонарях никого вешать не предлагают. А выдвигают два основных требования к власти: отмена фискализации для малого бизнеса и отказ от локдауна. Хотя на фейсбук-страничке, которая ведется организаторами акции, присутствуют и более широкие требования: от создания при президенте некоего постоянно действующего консультативного органа, который должен будет защищать интересы малого бизнеса, до введения моратория на любые проверки, согласования любых изменений в законодательство и некой реформы налоговых и таможенных органов.
На Украине объективно существует проблема использования льгот, предусмотренных для малого бизнеса, в целях, во-первых, легализации контрабанды и "серого" импорта, причем зачастую и достаточно крупным бизнесом, а во-вторых, кем только не используется для минимизации налогов — от получателей западных грантов (практически все они оформлены в качестве плательщиков единого налога и, получая немалые суммы от Фонда Сороса и прочих подобных организаций, платят копейки в бюджет) до торговых сетей. Подобным образом продается большая часть нелегально ввезенной бытовой техники и электроники, одежды, обуви, дорогих продуктов питания и так далее. Так работает практически вся интернет-торговля в стране. Другое дело, что самый крупный бизнес и транснациональные корпорации зарабатывают гораздо больше на выводе из страны прибыли, полученной на основе сырьевой ренты, или на схемах наподобие "Роттердам+", "зеленый тариф" и прочих. И до определенных пор негласный общественный договор позволял разным видам бизнеса нелегально доить разных "коров".
Так или иначе, но в течение 2020 года в связи с пандемией сроки внедрения кассовых аппаратов для малого бизнеса слегка отодвинули, перенеся их на первые месяцы 2021 года. А совсем недавно Рада убрала из закона наиболее одиозные нормы: об огромных штрафах, о кешбэке (когда покупатель мог "стукануть" налоговикам на продавца за невыдачу чека и поиметь с этого выгоду). Сроки же всеобщего применения кассовых аппаратов перенесла на 2022 год. Но только для тех:
- у кого годовой оборот не превышает 47 тысяч долларов;
- кто не продает ювелирные изделия, электронику, медицинские препараты и оборудование — эти виды торговли были признаны рисковыми.
Были помилованы на год и изъяты из перечня рисковых видов интернет-торговля, продажа одежды и секонд-хенда, рестораны и отели, дистанционные услуги (то есть "соросята").
Но не тут-то было.
Если предположить, что за протестами стоят люди, контролирующие миллиардные потоки контрабанды и "серого" импорта (а это весьма вероятно), им явно не улыбается стать тем самым слоном, которого за год съедят по кусочку. И они вполне могли рискнуть продавить слабую власть на полную отмену фискализации. Благо денег у них для этого немало, опора на активную часть населения в лице малого бизнеса имеется, мотивированности у этой активной части хоть отбавляй.
Что-то от бузы могут выиграть даже реальные, а не номинальные представители малого бизнеса. Но их выигрыш в любом случае будет несравним с выигрышем ее реальных организаторов.
Источник: РИА Новости