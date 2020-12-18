Путин привел Россию от "ручного управления" к системной работе

По сложившейся традиции общение российского президента с российским же обществом — в лице журналистов или просто граждан — до сих пор решало две больших задачи.
Кстати, на этот раз выразителем последней стал известный музыкант, миллионер и новоявленный политик Сергей Шнуров, поинтересовавшийся у президента, как "простому русскому человеку" описать "эту жизнь, не используя ненормативную лексику".
Второй важнейшей задачей мероприятий, подобных большой пресс-конференции и прямой линии, всегда оказывался переход президента к ручным методам управления страной. Владимир Путин вовлекался в ликвидацию свалок в Подмосковье, недопущение закрытия фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных селах, неисполнения трудового законодательства на отдельных предприятиях Дальнего Востока и манкирования конкретными чиновниками своими обязанностями в любом уголке страны.
С одной стороны, это, конечно, помогало добиться справедливости многим людям и еще большему числу давало надежду, что и у них получится. С другой, нельзя было не видеть ущербности подобного подхода, когда для решения относительно небольшой частной задачи требовалось вмешательство высшего должностного лица государства.
Но именно тут произошли существенные изменения, что и показала сегодняшняя пресс-конференция.
Разумеется, к президенту по-прежнему обращались за помощью в решении местных проблем, вроде необходимости у рязанских больных COVID-19 приобретать лекарства за собственный счет или отсутствия положенных выплат у медиков в ряде регионов. Но в общей массе таких "частных" вопросов было заметно меньше, чем обычно.
Да и обсуждение более масштабных тем в этом году сильно изменилось.
Раньше именно возможность достучаться до Путина нередко оказывалась едва ли не единственным способом пробить глухую стену чиновничьего игнорирования острых, давно назревших и даже перезревших проблем. Как это случилось, например, с "мусорной" темой, ставшей важной частью политической и информационной повестки страны только после вопроса жителей подмосковной Балашихи на прямой линии в 2017 году.
Это был далеко не единственный подобный пример — и каждый раз после разговора Путина с гражданами у ответственных лиц как будто глаза открывались, они резко осознавали существующую проблему и принимались бурно ее решать.
Ярчайшим примером тут стала развивающаяся прямо сейчас история с диким и необоснованным ростом цен на некоторые продукты. Владимир Путин отметил, что ответственные структуры, конечно, поздновато спохватились, но при этом он мог с уверенностью сказать, что ситуация улучшится в ближайшем будущем, поскольку инструменты вмешательства в подобные ситуации у государства есть и процесс урегулирования уже находится в разгаре.
Вот только реальность доказывает, что там, где скептики видели единичные позитивные примеры и личный пиар Владимира Путина, тот на самом деле строил систему, не нуждающуюся в этом.
Из механизма непосредственного решения национальным лидером бесчисленных проблем граждан страны его большая пресс-конференция и прямая линия успешно превратились в один из многочисленных инструментов контроля и обратной связи с обществом — без сомнения, привлекающий наибольшее внимание и очень полезный, но далеко не самый значимый.
Теперь любой мелкий чиновник в самом глухом медвежьем углу знает, что если он не будет выполнять свои обязанности или нахамит посетителю, по его душу вполне могут явиться федеральные СМИ, которые ославят его на всю страну, а то и правоохранительные органы. Некоторых это, разумеется, не останавливает, но таких оригиналов становится все меньше с каждым годом.
Россияне по привычке продолжают жаловаться на отечественную бюрократию и госаппарат, но нельзя не заметить огромные перемены к лучшему, произошедшие с теми за прошедшие годы. И это именно системные перемены.
Впрочем, все желающие пребывать в фирменной отечественной тоске из-за несовершенства окружающего мира могут и дальше обличать "ручное управление" Владимира Путина.
Источник: РИА Новости