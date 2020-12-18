Украина в Гаагском трибунале намерена засудить саму себя

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это "историческим решением", добавив: "Международное правосудие не быстрое, но неотвратимое. Настанет день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом".
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко приписал заслугу себе, доказывая, что он лично убеждал судей МУС в необходимости развития данного дела. А нынешние прокуроры всего лишь продолжили его начинание: "Хорошо, что эта гигантская работа сохранила преемственность энергичного отстаивания украинских интересов при смене руководства и так называемых реформах Генпрокуратуры Украины. И вот сегодня случился прорыв. Кто стучит в двери, тому открывают. Процесс в Гааге над российскими преступниками стал ближе".
В общем, украинские политики всех мастей и партий с первых же минут после решения Гаагского трибунала уже определили и виновных, и будущий приговор против тех. Правда, начальная эйфория прошла, кто-то в Киеве отважился все-таки прочитать определение прокурора — и появились первые признаки паники. Оказалось, что "не все так однозначно".
Тот самый экс-генпрокурор Украины постарался заверить своего однофамильца, что опасения напрасны, так как во время посещений МУС в 2016 году ему "долго пришлось доказывать, что Украина сама даст правовую оценку отдельным правонарушениям наших военнослужащих на нашей территории". Сразу видно отсутствие юридического образования у бывшего генерального прокурора. Похоже, он действительно наивно полагает, что его личные переговоры уже определили решения еще даже не начавшегося суда. Но в Европе юридические органы работают не так, как в Киеве. И Украина уже не раз в этом убеждалась.
Ведь Украина и Россия изначально были на равных позициях в отношениях с Международным уголовным судом: обе страны первоначально подписали Римский статут, определяющий работу этого органа, а затем долго отказывались его ратифицировать. Однако затем пути наших государств разошлись. В 2016 году президент России издал распоряжение о непризнании Римского статута и, соответственно, об отказе признавать юрисдикцию МУС. Так что решения этого органа для Москвы действительно юридически ничтожны.
Наоборот, если внимательно вчитаться в заявление прокурора Фату Бенсуда о начале процесса по украинскому кейсу, то там четко видно, что речь идет о рассмотрении "преступлений, совершенных обеими сторонами конфликта". Причем МУС неоднократно заявлял, что в качестве основы разбирательства отдельных правонарушений он будет использовать доклады ООН. А в них подробно перечисляются многие злодеяния украинских военных и правоохранительных органов, включая обстрелы гражданских объектов, гибель мирного населения, пытки, казни, незаконные аресты и так далее. И самое главное: в данных докладах конфликт на Украине назван внутренним, а не международным.
Но как бы ни разворачивались взаимоотношения между МУС и Россией, Украине в любом случае придется признавать решения этого суда, которому сложно будет обойти стороной явные военные преступления, совершенные в Донбассе украинскими боевиками. К примеру, Le Figaro уже допускает, что среди эпизодов, которые будут рассматриваться в Гааге, будут и "внесудебные задержания людей украинскими добровольческими батальонами".
Не надо также забывать, что первоначальный-то иск в МУС Киев подавал не в связи с событиями в Крыму или Донбассе, а по поводу расстрелов людей на Майдане в 2014 году. И хотя на данный момент Бенсуда заявила, что не видит оснований для рассмотрения этих событий в рамках процесса, не исключено, что у самого суда может возникнуть иное мнение. Будет любопытно посмотреть на то, как на скамье подсудимых окажутся организаторы расстрелов. В самом-то Киеве это дело давно замяли. И только сейчас всего лишь одна из организаторов майданных погромов Татьяна Черновол получила официальное обвинение, которое украинские власти, скорее всего, тихонечко положат под сукно. Причины такого поведения Киева понятны: в ходе разбирательства выяснится, что убийства совершали не Янукович и уж точно не Россия, а сами организаторы Евромайдана.
Суд может пойти и дальше, рассмотрев массовое убийство мирных активистов в Одессе 2 мая 2014 года — уж в отчетах ООН это страшное событие упоминается отдельно и регулярно, как и указывается на отсутствие должного расследования данного преступления против человечности. Повторимся, в самом обращении Верховной рады четко говорится, что Международный суд призывают расследовать преступления, совершенные на всей территории Украины, а значит, и дело по "Одесской Хатыни" тоже может быть приобщено.
Таким образом, Украина празднует начало процесса в Международном уголовном суде, который сможет определить виновность лишь самой Украины и ее боевиков. Подсудность России исключена, и уж тем более любые решения относительно бойцов ДНР и ЛНР, пока что находящихся вне интернационального правового поля, будут оставаться лишь декларациями. А вот Киеву придется ответить — сам напросился. И вот тут-то мы снова услышим извечное "А нас за что?".
Источник: РИА Новости