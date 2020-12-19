"Умерший мозг" НАТО пытаются реанимировать за счет России и Китая

Можно ли оживить труп? И что потом делать с зомби — зациклить его на хорошо знакомом враге или же нацелить еще и на новых противников?

Именно это сейчас волнует атлантистов в их спорах о НАТО, рассуждает колумнист РИА Новости Петр Акопов.

Реакцией на прошлогоднее заявление Эманнуэля Макрона о смерти мозга НАТО стал опубликованный в начале этого месяца доклад "НАТО-2030: единство ради новой эры", в котором признается необходимость обновления стратегической концепции для Североатлантического альянса.

Аналитическая группа из "мудрецов" (в основном бывших министров иностранных дел и обороны крупных европейских стран) во главе с немцем Томасом де Мезьером и американцем Уэссом Митчеллом подготовила доклад, в котором содержится множество рекомендаций о том, каким должен стать альянс и что нужно записать в его стратегических документах.

Старая концепция не работает — она принималась еще десять лет назад, и в ней Россию называли партнером, а про Китай не было сказано ни слова.

А ведь именно Москва и Пекин представляют собой главные угрозы западной модели миропорядка.

Об этом давно уже говорят в США и Великобритании — и созданный англосаксами военный альянс, естественно, должен идти в ногу со временем.

Пора определяться, и после долгих споров (например, между французом Юбером Ведрином и полячкой Анной Фотыгой) "мудрецы" согласовали формулировки.

Россия — основная военная угроза для альянса как минимум на ближайшие десять лет, а Китай — это потенциальный соперник.

Как уточнил генсек альянса Йенс Столтенберг, Китай не является соперником НАТО, но "не разделяет систему ценностей Запада, давит на другие государства и все чаще принимает участие в соперничестве с нами".

Если с ролью России более-менее понятно (хотя французы и итальянцы в формуле "сдерживание и диалог" больший упор делают на диалог, а англичане и поляки — на сдерживание), то с Китаем все гораздо сложнее.

Да, Уэсс Митчелл может напоминать, что "альянсу придется адаптироваться к эпохе масштабного соперничества держав, в число которых входит не только Россия, но и Китай".

Однако Европа не готова проявлять атлантическую солидарность еще и на китайском фронте. Ей хватает и российского, на котором многие европейцы выступают за перемирие и перемены к лучшему.

Но есть ли у них силы для этого?

Тот же Юбер Ведрин, оценивая выводы авторов доклада, говорит, что "Россия не представляется страной, которая хочет устроить вторжение в Европу, и мы напоминаем о необходимости вернуться к дискуссии с ней".

Но при этом бывший министр иностранных дел Франции убежден, что "французские идеи находятся в изоляции в Североатлантическом альянсе", в том числе и по поводу стратегической автономии Европы:

"У европейцев сложилась своеобразная шизофрения, которую нужно оставить в прошлом. Понятие "суверенитет" может вызвать скепсис, но в нем нет ничего провокационного".

Если нет воли к самостоятельности, значит, Европа обречена рано или поздно встать на сторону США в их глобальном противостоянии с Китаем?

Нет, все же европейскую зависимость от США не стоит переоценивать — да, атлантисты могут играть и на внутриевропейских разногласиях по поводу России, и на экспансионистских аппетитах отдельных европейцев по поводу русского мира (Украина), и на объективных российско-европейских противоречиях в буферной зоне.

Но даже на российском направлении европейцы лавируют, сопротивляются и ищут обходные пути для выстраивания отношений с Москвой.

А уж убедить их, что им нужна конфронтация с Китаем, и вовсе невозможно — это стало бы для Европы самоубийством, причем и экономическим, и геополитическим.

Поэтому, хотя все понимают, что американо-китайское противостояние будет лишь нарастать, уже очевидно, что Вашингтон не способен принудить своих европейских союзников присоединиться к жесткому курсу в отношении Пекина.

В том числе и в рамках военного блока — как сказал де Мезьер, "мы не хотим, чтобы НАТО стала не просто трансатлантическим, а еще и тихоокеанским альянсом. Это уже перегиб".

Да, при этом немец признает: "НАТО должна понимать, что Китай теперь — мировая держава с глобальными лидерскими притязаниями, и территория НАТО может оказаться под угрозой, например, из-за межконтинентального оружия".

Но это все — пустые слова, которые Европу ни к чему не обязывают.

И это очень хорошо понимают стратегически мыслящие американские аналитики, предлагающие не заставлять Европу выстраиваться под антикитайские знамена, а по-другому использовать ее в американо-китайском противостоянии.

Очень показательна в этом смысле посвященная докладу группы "мудрецов" статья старшего научного сотрудника исследовательского центра "Приоритеты обороны" Гила Барндоллара "Новая цель НАТО: возрождение альянса на борьбу с Китаем?", опубликованная на этой неделе в The National Interest.

Там все говорится прямым текстом:

"Члены НАТО должны сопротивляться любым попыткам существенно переориентировать альянс на противодействие Китаю. Чтобы заглядываться на восток от Суэцкого канала, НАТО не хватит ни военных инструментов, ни воли общества, ни стратегической необходимости. <...> Отсутствие у европейцев воли противостоять Китаю. Лидеры вроде того же Столтенберга могут повторять, что Китай "не разделяет наших ценностей", но, кроме этой шаблонной риторики, ничто не предвещает, что европейские члены НАТО рады перспективе столкновения с Пекином. <...> Чем втягивать Европу в соперничество с Китаем, для которого у нее нет ни средств, ни мотивации, НАТО сослужит лучшую службу всем своим членам, включая США, сосредоточив внимание на угрозах европейской безопасности.

На первом месте среди этих вызовов остается Россия. <...> Вместо того чтобы становиться равнодушным помощником Америки в Азии, НАТО может поспособствовать сдерживанию Китая, сосредоточившись на России. Если Россия и Китай продолжат сближаться и станут полноценными союзниками, ресурсов соперничать с обоими у США вряд ли хватит".

Да, честная геополитика: Европа должна заниматься Россией, чтобы дать Америке заниматься Китаем.

Ради этого европейцы должны взять на себя больше ответственности и расходов — понятно, что под руководством США. Иначе Америке не справиться.

От Европы все равно никакого толку на тихоокеанском фронте не будет, а на два фронта Штатов не хватит. А если европейцы будут упрямиться, намекнуть им, что США вообще могут уйти из Европы, оставив один на один с Россией:

"Новая концептуальная структура армии США для масштабных боевых действий и многодоменных операций предполагает, что Америка не сможет легко пополнить войска на театре военных действий в вооруженном конфликте с равным или практически равным противником.

Остается два варианта: либо значительное увеличение американских сил в Европе, либо европейские члены НАТО взвалят на себя значительную часть бремени по сдерживанию российских войск. Первое крайне маловероятно, а вот второе значительно повысило бы способность Америки соперничать с Китаем. Один видный американский сенатор заявил во всеуслышание, что если придется выбирать, то США откажутся от своих обязательств по европейской безопасности в пользу соперничества в Азии.

Аналитическая группа права в том, что европейским членам НАТО необходимо подтвердить приверженность коллективной безопасности и восстановить потенциал жесткой силы. Однако выходить за пределы своего соседства альянсу не следует. НАТО лучше всего послужит своим союзникам и глобальной безопасности, сосредоточившись на Европе".

Эта концепция явно более продуманная, чем попытка втянуть европейцев в антикитайские игры. Но у нее есть два слабых места.

Европейцам все равно предлагается поучаствовать в сдерживании Китая — только на российском участке.

А учитывая "продолжающееся сближение России и Китая" и то, что они могут стать полноценными союзниками (о чем пишет тот же Барндоллар), антироссийская политика Европы будет расцениваться Пекином и как антикитайская — со всеми вытекающими последствиями.

То есть сохранить европейско-китайскую кооперацию не получится, а она нужна в первую очередь самой Европе, и так уже лишенной широкого взаимодействия с Россией.

И это вторая проблема концепции "двух фронтов": как подписать Европу на постоянное сдерживание России через НАТО, причем за ее же деньги?

Пока США не только командуют, но и платят, Европа вынуждена терпеть свое зависимое геополитическое положение и ограничивать отношения с Россией.

Но зачем она будет делать это же за свои деньги и по доброй воле? Загадка — ну так никто и не говорил, что работать с умершим мозгом будет легко.