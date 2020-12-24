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Британия — не Европа, заявил английский ученый. Как насчет России?

© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS
Колумнисты
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Великобритания не только не является частью Европы сегодня — она никогда Европой и не была, говорит лондонский историк Роберт Тумбс.

На эту тему он написал очередную книгу (выходит в январе), а пока что опубликовал статью в The Daily Telegraph, пишет колумнист РИА Новости Дмитрий Косырев. 

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
© Sputnik / Алекс Макнотон
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И когда опубликовал — чуть не день в день, когда европейцы, а за ними и некоторые прочие начали перекрывать авиасообщение с англичанами после появления информации о какой-то особо шустрой разновидности коронавируса, поселившейся на Британских островах. Так уж совпало…

Британцы эти меры, понятно, враждебно считают европейской местью за Брексит — развод с ЕС. Но где корни этой враждебности?

На взгляд Тумбса, Европа — это идея, мечта людей, у которых всегда были пограничные проблемы друг с другом и бесконечные войны из-за таковых, в том числе на памяти нынешних поколений.

Он перечисляет: Франция, Германия, Италия, Польша, Венгрия — в генетическом коде каждого из этих и прочих народов таится неясность насчет того, кому должны принадлежать их окраинные земли.

Мы добавим: даже сама идея их существования как единого государства совсем недавно, в XIX веке, вызывала у некоторых из перечисленных большие сомнения. То же относится к прочим жителям "континента".

А британцы не живут на континенте, у них с границами все очень ясно, спасибо морским волнам. И такая нация не одна, есть еще, к примеру, Япония (тоже острова), где люди не очень-то задумываются, Азия ли они.

Ну а прочая Азия четко знает, что японцы — никакие не азиаты, они просто инопланетяне, никому в прочей Азии не понятные.

На эту тему существует прекрасная книга — "Сакура и дуб" Всеволода Овчинникова, поработавшего в обеих островных нациях и обнаружившего у них массу общего просто оттого, что веками обе развивались в отдалении от прочих.

Кому-то могут быть интересны краткие (в статье) и подробные (в книге) отсылы автора к британской истории. И получается, что эта замечательная нация веками терпела одни неприятности от "настоящих" европейцев.

© Sputnik / Dzhastin Griffits-Uillyams
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Ее завоевывали саксонцы и норманны, она вступала в очень временные союзы, а потом враждовала с кем угодно из европейцев, но всегда проявляла рефлекс неподчинения общеевропейским идеям.

Католицизму (создала свою Церковь Англии), Наполеону и Гитлеру. И вот сейчас — после долгих мучений — отторгла и Евросоюз.

Тут есть масса фактов о том, как это антиевропейство проявляется в повседневной британской жизни. Например, то, что британцев вне Европы ("в англосфере") живет в 2,5 раза больше, чем в ЕС, или что внутри страны мигранты из Содружества более многочисленны, чем бывшие европейцы. Да даже и в структуре внешней торговли стран ЕС с каждым годом занимает все меньше места.

Но это уже тонкости, интересные лишь специалистам. Нам важнее другое: а Россия — Европа? Была ли таковой (и когда) и будет ли? Почему в образованно-процветающей верхушке нашего общества постоянно идет на эту тему спор?

Отчего с каждым годом в стране все больше людей, которые готовы признать нас и чем-то отдельным, как Великобритания, и Евразией, и просто Азией? (Кстати, премьер-министр Бенджамен Дизраэли на пике величия империи сказал, что его страна — скорее Азия, чем Европа. А что, все правильно: она тогда владела Индией, Малайей и еще многим прочим).

Но главный из вечных русских вопросов — по каким причинам наши "европейцы" сбиваются во все более узкий круг, невиданно раздражая страну в целом и теряя минимальные шансы быть куда-то избранными?

Не то чтобы одна статья или одна книга настоящего, неевропейского британца даст ответ на все эти проклятые русские вопросы (он об их существовании даже не подозревает).

© Sputnik / Dzhastin Griffits-Uillyams
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Но жемчужины тут есть. Например, Тумбс цитирует некоего "европейского политика", которого даже не называет. Цитата такая: "Мы сделали Европу, теперь нам надо сделать европейцев".

Вообще-то, первым сказал это не очень хорошо у нас известный итальянец Массимо д’Азельо, но какая разница. Сказал ведь великолепно. То есть сначала некие люди создали идею, которая им кажется гениальной. Но затем-то они взялись за живых людей, причем за всех. Из людей надо делать что-то другое, то есть, по сути, заставлять их думать и вести себя не так, как они это хотят делать, а как предписано, потому что "для них же будет лучше".

А где-то мы нечто подобное уже наблюдали. Да вот хоть нацистская Германия — то ведь был массовый эксперимент по насильственному перевоспитанию немцев, по созданию из них какой-то новой идеальной нации.

А потом их начали перевоспитывать заново — уже оккупационные власти, — и процесс этот не совсем еще умер: идея, что "стыдно быть немцем", присутствует в подсознании. Вот это — настоящая Европа.

И, знаете ли, начинаешь еще больше уважать британцев за то, что по крайней мере ключевая часть нации на перевоспитание не согласна. Да, кстати, и свой народ, то есть Россию, за это же уважаешь еще больше.

Европа, по Тумбсу, состоит из множества наций, которые исторически не вполне уверены в том, что они могут существовать в нынешних границах и в нынешнем составе.

А раз так, говорит он, "вы можете драться за все эти штуки, а можете перешагнуть через них" — так решили отцы нынешней "единой Европы", среди которых было подозрительно много людей с "пограничных территорий". И они придумали себе "квазирелигию", чтобы заменить прежние национализмы "эрзац-европейством", то есть начали уничтожать национальные особенности, если уж такова цена вечного мира.

Эти "эрзац-европейцы" попросту считают, что у них нет другого выхода, кроме как оставаться членами ЕС, даже если внутри их стран все меньше людей любит бюрократию из Брюсселя.

Участники акции против Brexit в Лондоне.
© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Но ведь и в самой Великобритании есть много сторонников "европейского пути" — в процентах куда больше, чем российских "европейцев". Как быть с этим фактом?

А очень просто, отвечает Роберт Тумбс. Даже для самых ярых британских сторонников единения с ЕС Европа — это что-то такое "там", а не "здесь". То есть британские обожатели Евросоюза очень похожи на наших в том, что это люди, которым хочется, очень хочется попасть "туда" — в землю их мечты.

Теги:
Россия, Европа, Великобритания



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