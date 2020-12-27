Как кыргызские опера накрыли таджикский наркокартель — рассказ о спецоперации

Подробности спецоперации с самого начала держались в строжайшем секрете. Участвовавшие в ней знакомые оперативники до сих пор неохотно рассказывают о тех событиях. Только недавно появилась возможность немного приоткрыть завесу тайны. Оно и понятно — чтобы выйти на след преступной группировки, милиционерам длительное время пришлось вести двойную игру, выдавая себя за членов криминальных группировок. Таких существенных поражений наркоторговцы не прощают никогда. Значит, угроза расправы над правоохранителями до сих пор реальна, пишет автор Sputnik Кыргызстан.

Даже сейчас из соображений безопасности я не могу назвать имена оперативников столичного ГУВД, принимавших участие в этой операции. На условиях анонимности мне удалось встретиться и поговорить почти со всеми, кто тогда жил двойной жизнью.

Тринадцать лет назад борцам с организованной преступностью поступила любопытная информация. Наркодельцы из соседнего Таджикистана стали расширять криминальный бизнес. Не обратить внимания на нашу республику они просто не могли — начали активно искать оптовых покупателей в России и Казахстане, а в 2007 году в Афганистане был собран небывалый урожай опиумного мака, и вся эта "дурь" огромным потоком хлынула через Кыргызстан. Перекрытие крупного канала стало делом профессиональной чести сыщиков.

"Наши ребята должны были выступить от имени казахских криминальных "братков". О начале этой многоходовой комбинации знали всего несколько человек, мы даже среди коллег не стали особо распространяться, — рассказал мне полковник милиции Жениш Жоробеков, который тогда руководил столичным уголовным розыском и был непосредственным куратором операции. — На оперативном совещании, чтобы заранее исключить лишние вопросы, сообщили всем о причине отсутствия нескольких человек.

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По легенде эти сотрудники, согласно приказу руководства, были отправлены в длительную командировку в Иссык–Кульскую область. При подготовке всей операции бралась на заметку и отрабатывалась каждая мелочь. У этих оперов не должно было быть близких родственников в южном регионе. Случайная встреча была ни к чему. Всех в приказном порядке заставили не только сменить SIM-карты, но и купить новые мобильники, оставить дома фотографии детей и жен. Мы прекрасно понимали, что подобные меры безопасности совсем не лишние. Любой просчет — и можно не выйти из игры живым".

…В середине ноября 2007 года в Оше появилась группа "крутых братков" из Алматы — внушительный кортеж с вооруженными до зубов охранниками. Это, конечно, не осталось без внимания как представителей криминальных структур, так и правоохранительных органов. Согласно инструкциям, оперативники под прикрытием должны были все время работать автономно. Даже в случае обострения обстановки они не имели права раскрывать себя и входить в контакт с местными силовиками. Не исключалось, что на наркомафию могут работать действующие сотрудники правопорядка. Нельзя было сбрасывать со счетов любые проверки и провокации со стороны преступников. Только соблюдая все меры предосторожности, можно было избежать провала.

Как мне признались сыщики, общение с коллегами давалось значительно сложнее, чем с "братками". Операция по внедрению шла своим чередом. "Казахи" сняли на тихой улочке двухэтажный особняк, намеренно пустив слух, что приехали для покупки крупной партии героина.

Через несколько дней на них вышел человек и предложил поговорить по интересующему вопросу. На "стрелке" таджик сказал, что товар у него есть. За килограмм запросил 5 тысяч долларов, добавив, что, если сверху накинут еще по 3,5 "штуки", то в указанный срок можно будет получить товар в любой точке планеты и в удобном для покупателя месте.

"В общем, первая встреча прошла без сучка и задоринки, — вспоминает бывший начальник отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД Бишкека Закир Усманов. — Стороны пристально присматривались друг к другу. Доверять первому встречному было бы глупо. Продавцы пообещали подумать и принять решение. Все прекрасно понимали, что без предварительной проверки такие крупные сделки не совершаются. Оставив свои координаты, мы через несколько дней демонстративно стали собираться "домой". Понимали, что за нами будет хвост, поэтому перестраховались заранее. Разведка у торговцев была организована на хорошем уровне. Всю дорогу сразу несколько машин, по очереди сменяя друг друга, сопровождали нас до Бишкека, причем весьма профессионально. Но в столице на одном из оживленных перекрестков мы оторвались, наш внедорожник затерялся на улицах. Как потом выяснилось, проверяли ребят достаточно плотно. Были даже попытки выйти на действующих сотрудников правоохранительных органов и навести справки о приезжих. Все это сыщикам удалось пресечь на корню. Для правдоподобности легенды некоторым участвующим в операции сотрудникам пришлось выехать на несколько дней в Казахстан. Тотальную проверку наши ребята прошли на "отлично".

Как рассказал тогда один из стражей порядка, особенно трудно было не общаться со своими семьями. Живя на съемной квартире, правоохранители почти не выходили в город. Из всех развлечений — только телевизор, интернет был под строжайшим запретом.

Через некоторое время наркоторговцы вновь дали о себе знать. Начались долгие телефонные переговоры. Очередную встречу они опять назначили в южной столице. "Казахские" гости прибыли в Ош в установленный продавцами срок. Как позже признались милиционеры, они даже не предполагали, что главная проверка еще впереди.

Оперативники выдвинули свои условия: увидеть товар и взять образцы на пробу. Полной неожиданностью для милиционеров за сутки до сделки стало появление возле их гостиницы нескольких незнакомых внедорожников. Из салона вышли люди и прямиком направились к "казахам" в гостиничный номер. Они предложили самостоятельно оценить качество товара и с этой целью взялись сопроводить гостей в Таджикистан. Риск серьезный. Была вероятность, что, если наркоторговцам удалось раскрыть оперов, домой они уже не вернутся.

Но отказываться от этой поездки было нельзя. Пришлось играть по правилам хозяев товара. Незнакомцы усадили оперативников в свои машины, долго петляли по незнакомым дорогам, пока не оказались на сопредельной территории.

Вскоре стражи порядка убедились, что продавцы — серьезные люди. Товар был в большом количестве и отличного качества, что называется, на любой вкус. Аккуратно упакован в специальные мешочки, пропитанные веществом от собак-нюхачей. Проводить захват торговцев в этот момент было просто безумием. В нескольких комнатах, на улице, в машинах сидели их люди, и даже неопытным глазом было видно, что они вооружены. Такое логово наркомафии можно взять только штурмом с помощью спецназа...

Пришлось действовать по ситуации и потребовать у наркоторговцев привезти товар в Ош. Оправдание у сыщиков было железное: мол, в одном из анклавов их останавливали таджикские пограничники, поэтому везти такой груз без серьезной подстраховки весьма опасно. Все доводы противоположная сторона внимательно выслушала и согласилась.

Милиционеры отправились в южную столицу, в уже в знакомый особняк. Продавцы сообщили, что товар доставят завтра. И действительно, в назначенный час возле дома остановилось такси, из салона которого вышел знакомый человек. Он вошел в дом, огляделся. Убедившись, что хата надежная, позвонил по телефону, вышел и вернулся с большой сумкой. Сказал, что вместо обещанных 20 килограммов привез на пробу шесть. И здесь наши продавцы немного перестраховались. Оперативникам приходилось играть по их правилам.

"Подобные спецоперации без крупной сумы наличности невозможны. Крупные поставщики зелья тоже ведь люди неглупые. Прежде чем показать товар, они должны убедиться в наличии "зеленых". А где взять такую астрономическую для нас сумму? Показывать "куклу" — значит подвергнуть смертельному риску своих сотрудников, — говорит Жениш Жоробеков. — Я уверен, будь у нас для таких дел специальное финансирование, мы могли бы спокойно продолжить эту успешно начатую игру. Сыщикам ничего не оставалось делать, как брать курьера с поличным. Когда торговец понял, что серьезно влип, он попросил сделать один звонок: мол, через час опера получат 50 тысяч долларов и вместе с наличкой им привезут другого человека, который всю вину возьмет на себя".

Во время следственных мероприятий правоохранителям удалось ликвидировать всю цепочку транспортировки наркотиков. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 13 лет назад наркомафия потеряла не только шесть килограммов зелья. В ее хорошо отлаженном механизме произошел сбой — наркоторговцам пришлось искать другие каналы сбыта...