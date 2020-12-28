Посольство США в России пало жертвой борьбы с Трампом

Статья в The Washington Post снесла флер загадочности, витавший над решением США прекратить деятельность сразу двух своих консульств в России — во Владивостоке (закрыто полностью) и в Екатеринбурге (работа приостановлена).

Десять дней назад, когда об этом стало известно, американское посольство отделалось кратким комментарием об оптимизации своей работы, что породило многочисленные версии и слухи о том, что на самом деле скрывается за сухими формулировками, пишет колумнист РИА Новости Ирина Алкснис.

Как выяснили журналисты, речь идет о банальной неспособности Государственного департамента поддерживать функционирование соответствующих учреждений из-за острого дефицита сотрудников, в том числе технических.

Нехватка персонала, в свою очередь, стала следствием "визового тупика" в отношениях двух стран, когда каждая дипломатическая виза, по словам вашингтонских чиновников, требует "затяжных переговоров" с Москвой.

Издание делится душераздирающими подробностями об условиях, в которых "высокопоставленным дипломатам приходится выполнять самые разные задачи — от чистки снега у здания посольства до смешивания дезинфицирующих растворов для бригад уборщиков, которые вынуждены вести борьбу с коронавирусом".

Комментируя публикацию, российское посольство в Штатах напомнило, что американская сторона сама развязала "визовую войну", так что она и несет полную ответственность за происходящее.

При этом в миссии подтвердили, что Москва действует по принципу взаимности — США получают ровно столько дипломатических виз, сколько их выдают представителям России.

Ключевой и одновременно самый забавный аспект происходящего заключается в том, что в его основе — внутриполитические процессы в США.

Демократы, четыре года отправлявшие в топку борьбы с ненавистным Трампом все, что под руку попадалось, внезапно обнаружили, что оказались на пепелище, разгребать которое придется уже им.

Ведь первый залп в дипломатической войне был сделан Бараком Обамой, который перед самым выездом из Белого дома, в декабре 2016 года, инициировал скандал с высылкой 35 сотрудников российской дипмиссии и закрытием доступа к двум нашим посольским дачам.

Поводом тогда стали обвинения в адрес России в хакерских атаках и вмешательстве в только что прошедшие президентские выборы.

Тем самым вступавшему в должность Трампу, которого подозревали в стремлении наладить отношения с Москвой, сразу связали руки в "русском" вопросе, ну и заодно подкрепили для внутренней аудитории накал истерики на тему "Кремль взломал выборы и избрал американцам своего ставленника".

Данный шаг и впрямь оказался чрезвычайно эффективным.

Все президентство Дональда Трампа дипломатические отношения двух стран развивались по заложенному предыдущей администрацией сценарию — от плохого к худшему: с высылками десятков дипломатов, закрытием консульств и торгпредств.

Важнейшим шагом стало выравнивание Москвой численности персонала посольств, в результате чего Россию покинули 755 американцев, и переход на жестко паритетные принципы взаимодействия.

Отдельные сигналы, что из-за всего этого работа посольства США заметно осложнилась, поступали давно.

Показателен факт, что последний громкий скандал в отношениях двух стран на данной почве был почти три года назад, в марте 2018-го, когда взаимно были высланы по 60 дипломатов. С тех пор Штаты больше не инициировали столь радикальных демаршей.

Видимо, в руководстве Госдепа до кого-то наконец дошло, что подобные меры очень болезненны для американской дипломатии и радикально снижают эффективность ее работы.

Но и позитивных сдвигов не происходило — как раз потому, что администрация Трампа не могла себе позволить даже намека на действия, которые ее внутренние противники расценили бы как уступки России. А любое облегчение жизни российским дипломатам (пусть даже в обмен на аналогичные послабления для американцев) было бы интерпретировано именно так.

В результате ситуация пришла к нынешнему нерадостному для Штатов итогу.

За океаном хватает профессионалов, осознающих тяжесть ситуации. Посольство и консульства США традиционно являются важным инструментом продвижения американских интересов, институтом ее мягкой силы для взаимодействия с гражданским обществом страны пребывания (про разведывательные и тому подобные функции можно тем более не упоминать).

Бывшие послы США в России — Джеймс Коллинз и Майкл Макфол — прямо заявили, что принятые решения о закрытии консульств противоречат американским интересам. А Макфол выразил надежду на изменение ситуации при Байдене.

Правда, подобное развитие событий видится маловероятным.

По словам источников в Госдепе, Москве сообщено, что Штаты не закроют — во всяком случае, "пока" — все еще работающие российские консульства в Хьюстоне и Нью-Йорке.

Американцы всерьез надеются, что благодаря этому шагу "русские задумаются" и изменят свое поведение, что "позволит найти более прочное основание для налаживания двусторонних отношений". То есть они по сей день уверены в эффективности методов силового давления, угроз и висящей перед носом морковки при взаимодействии с Москвой.

"Вашингтонское болото" так ничего и не поняло за последние годы. Оно по-прежнему живет внешнеполитическими представлениями двадцатилетней давности.

Впрочем, для России это не так уж и плохо. В конце концов именно благодаря этим иллюзиям Штаты добровольно и собственными руками демонтируют важный инструмент своего влияния, каковым более двух десятилетий было американское посольство у нас в стране.