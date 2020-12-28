Для чего Казахстану американские самолеты-разведчики?

Укрепляя военно-техническое сотрудничество со странами Центральной Азии, США преследуют собственные (нередко корыстные) цели, и Казахстан не исключение.

Американские программы поставок вооружений и техники, прежде всего, соответствуют интересам внешней политики и национальной безопасности США. Региональная стабильность и безопасность стран-партнеров все же вторичны.

Госдепартамент уведомил конгресс США об одобрении продажи Казахстану двух самолетов King Air B300ER Scorpion с системами разведки, наблюдения и рекогносцировки на сумму 128,1 млн долларов. Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США заявило о предстоящей сделке и предоставило конгрессу необходимую сертификацию.

По информации Госдепартамента, в поставку войдут: два самолета King Air B300ER Scorpion, стационарная и мобильная наземные станции управления, вспомогательное оборудование — три комплекта датчиков Raytheon AST TITAN Communications Intelligence, три радиолокационные системы AESA с электронным сканированием Leonardo Osprey 30, техническая документация и сопутствующее программное обеспечение. Контракт предусматривает сервисную поддержку американской стороны. Генеральным подрядчиком выступает Sierra Nevada Corporation, которая специализируется на оборонных (разведывательных) технологиях и космических системах.

Первым делом — самолеты

Специализированное американское агентство по военно-техническому сотрудничеству прямо отмечает, что Казахстан со "Скорпионами" расширит возможности противодействия существующим и перспективным угрозам и без затруднений примет американские системы на вооружение во благо интересам внешней политики и национальной безопасности США. Интрига в том, что самолет King Air B300ER Scorpion разработан для выполнения "специальных задач на сложных театрах военных действий", является высокотехнологичным инструментом радиоэлектронной разведки и не вполне подходит на роль летающей "смотровой вышки" для пограничников. Для чего Казахстану такие "Скорпионы"?

Sierra Nevada Corporation считается одним из лидеров в области разработки автоматизированных систем командования и управления, цифровой электронной разведки и связи. И, по заявлению компании, предлагает решения "для самых сложных операционных задач".

Легко адаптируемая многофункциональная платформа SNC Scorpion и модульная конструкция самолета King Air B300ER позволяют оперативно (за шесть часов) менять конфигурацию "для выполнения особых задач". Это может насторожить сопредельные дружественные Казахстану страны, две из которых в США прямо называют противниками. И, разумеется, какой-либо пользы для ОДКБ от американских разведывательных технологий ожидать не стоит.

Для наблюдения за нарушителями границы или вооруженными экстремистами King Air B300ER выглядит избыточно могущественным, тем более что общей границы с воюющим Афганистаном Казахстан не имеет. С другой стороны, американских партнеров наверняка интересуют комплексы "Авангард" Ясненского соединении РВСН — в сопредельной с Казахстаном Оренбургской области, подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" Новосибирской дивизии РВСН, легендарные комплексы "Воевода" с МБР РС-20В Омского ракетного объединение РВСН. Эти объекты для "Скорпиона" над Казахстаном могут оказаться вполне прозрачными (на борту — многорежимный обзорный радар с высоким разрешением неизвестной дальности действия).

Полагаю, именно здесь могут быть скрытно реализованы "интересы внешней политики и национальной безопасности США". Для высокотехнологичного сбора данных в пользу Пентагона казахстанских партнеров необязательно посвящать во все тонкости сервиса и периодического обновления программного обеспечения King Air B300ER силами американских специалистов.

Здесь нет конспирологии. Норвежские военные несколько лет назад заметили, что приобретенные истребители-бомбардировщики F-35 "докладывают" в США о каждом полете и каждой задаче машины. Вполне возможно, самолет King Air B300ER Scorpion обладает сходными характеристиками внешнего "контроля", не говоря уже о возможностях широкополосной цифровой электронной разведки (ELINT).

Пограничный интерес

Ранее Госдепартамент США сообщил об очередном раунде ежегодного диалога о расширенном стратегическом партнерстве с Казахстаном (ESPD). Большое внимание уделено "позитивному развитию" сотрудничества Вашингтона и Нур-Султана по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом. Для примера упомянуто строительство близ Алматы учебного центра для пограничников для всего региона Центральной Азии. А еще за счет Агентства по сокращению военной угрозы Пентагона (DTRA) современный учебный центр сил безопасности появился осенью в Усть-Каменогорске.

"Учреждение мирового класса предоставляет силам безопасности Казахстана возможности получать критическую тренировку по обеспечению безопасности ядерных объектов и реагировать на инциденты на границе, обеспечивая продуктивное партнерство между DTRA и казахской национальной гвардией", — отмечали в посольстве США в Казахстане.

У Казахстана вполне спокойные границы. Стратегический интерес США к территории Казахстана формируется, прежде всего, близостью (досягаемостью) России и Китая, которые в Вашингтоне считаются главными геополитическими противниками. Напомню, на казахской территории расположены элементы Объединенной системы ПВО СНГ, арендуемый Россией космодром Байконур и полигоны Минобороны РФ.