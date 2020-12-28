Диссидент без эмиграции — что моряк без моря

Суть дела в том, что сенатор-республиканец Тед Круз, лютый ненавистник всего китайского, оказался тем решающим человеком, что добился устранения из некоего законопроекта строчки, давшей бы диссидентам из Гонконга специальный статус беженца на американской земле.
Речь о сложной и запутанной истории, в которой в один законопроект попала как помощь жертвам коронавируса, так и очередной пакет санкций США против китайских официальных лиц и многое прочее. Да, в Вашингтоне без санкций недели не проходит, их уже давно перестали замечать, и больше запретов достается Китаю, чем России. А совмещать в одном пакете несовместимое — это технология насильственных компромиссов в конгрессе, интересная разве что изучающим скрипящие американские политические механизмы. Вот сейчас "диссидентский" пункт пал жертвой очередного компромисса непонятно кого и с кем.
Для Роберта Делани это повод поговорить о гнусности республиканцев как породы. Они, например, склонны обвинять в недавнем взломе множества компьютеров федеральных ведомств исключительно китайцев — а каждому демократу ясно, что виноваты-то русские (хотя фактов, как водится, нет как у одних, так и у других). А в результате произошло нечто немыслимое — представьте, что Америка не пускала бы к себе беженцев с Кубы от Фиделя Кастро или из Вьетнама после проигранной войны. И вот, пишет Делани, в процессе этой внутренней геополитической грызни Круз употребил чистых и светлых диссидентов Джошуа Вонга или Натана Лау как подставку для произнесения речей об ужасах "коммунистического Китая", только чтобы вышвырнуть вон эту подставку после завершения представления.
Диссидент — явление типичное и относительно древнее. Прежде всего, конечно, это тот, у кого от невыносимых страданий своего народа "душа уязвлена стала". И в своей уязвленности такой человек измышляет для страдающего народа быстрое и часто кровавое очищение, да хоть бы и с помощью иноземных сил, с их санкциями, интервенциями и гуманитарными бомбардировками. И — да, вот такие, уязвленные, только и мечтают, чтобы пожертвовать собой в этой битве за придуманное ими прекрасное будущее и счастье народа. И даже жертвуют.
Но — то немногие экзальтированные личности. А кроме них есть еще великое множество личностей простых, которые хорошо знают: диссидентство — это не то чтобы гарантированно выгодный бизнес, но… Всем же понятно, что без морковки никак, что в сложной формуле биографии нормального борца с собственным режимом есть и такая штука: после долгих невыносимых мучений на родине его вытаскивают в демократический рай и там дают не то чтобы очень много денег — но безбедную жизнь в каком-то университете, с работой на пропагандистской радиостанции, вещающей на оставленных единомышленников. Это же классика!
То есть диссидент без светлой, пусть не всегда гарантированной перспективы покинуть родину и грызть обещанную морковку у ее, родины, истинных доброжелателей — это примерно как моряк без моря. Или, как пелось в ту самую советско-диссидентскую эпоху, "как Фидель без бороды, как Брижита без Барды".
Ну, понятно — вирус же. Но кто бы мог предположить, что в XXI веке возможны такие истории. А кто мог подумать, что экономические итоги года — цифры вот-вот появятся — покажут, что экономика США сократилась на несколько процентов, китайская выросла, видимо, на два процента, и это означает, что Китай окажется первой экономикой мира уже по всем системам подсчета, причем произойдет это быстрее ожидаемого.
Или что "предателем" окажется не только один американский сенатор, а целый Евросоюз, который сейчас доторговывает себе всеобъемлющее инвестиционное соглашение с Китаем. Что, по словам Делани, автора той же статьи, означает: Европа игнорирует годы усилий нынешней администрации "развести" ее с Китаем, потому что администрация игнорирует Европу так же, как гонконгских диссидентов, которых раньше использовала в своих целях.
И все это — из серии "не может быть". Так что кому интересно изумление людей, которые год размахивали американскими флагами на своих надоевших Гонконгу демонстрациях — и никаких морковок за это не получили. Не до них.
Источник: РИА Новости