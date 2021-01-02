Главная задача России на 2021 год

Медики, учителя и ученые, спасатели и военнослужащие стали главными героями для страны в прошедшем, 2020 году, который оказался суровым испытанием для всего мира.

Социологи вскрыли очередной парадокс в умонастроениях российского общества.

Предновогодний опрос ВЦИОМ выявил, что наши сограждане не слишком оптимистично оценивают уровень общественной солидарности. Всего 40% опрошенных сочли, что в России сегодня наличествуют единство интересов и взаимопонимание между людьми, а выразили несогласие с этой мыслью целых 55%. Немногим лучше оказалась и оценка динамики данных показателей в ушедшем году. С тем, что люди стали более солидарны в 2020-м, согласились 42% респондентов, зато противоположной точки зрения придерживаются 49%.

Вот только пессимизм россиян в данном вопросе странным образом сочетается с высокими показателями их же волонтерской работы. Среди тех же самых опрошенных почти 60% считают, что сегодня люди больше участвуют в добровольческой деятельности, чем год назад. Более того: 71% признался, что они сами занимались той или иной общественно полезной работой — помогали другим вещами, делами, деньгами, продуктами, были донорами крови и так далее.

Скорее всего, разгадку загадочного противоречия стоит искать в особом отвлеченно-возвышенном отношении многих россиян к таким понятиям, как солидарность или справедливость. Это настолько значимые ценности для нашего общества, вокруг них накручено такое количество ожиданий, что при любой попытке сравнить окружающую действительность с фантазией первая всегда безнадежно проигрывает.

В результате реальные усилия реальных людей — в том числе свои собственные — многим кажутся недостаточно внушительными по сравнению с умозрительными представлениями о том, какой должна быть настоящая и идеальная солидарность.

Впрочем, есть еще одно понятие, к которому мир зачастую относится как к чему-то абстрактному, зато для России оно совершенно конкретное, целиком и полностью относящееся к действительности.

Речь о героизме.

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Медики, учителя и ученые, спасатели и военнослужащие стали главными героями для страны в прошедшем году, который оказался суровым испытанием для всего мира.

Согласно данным ВЦИОМ, 2020-й действительно был очень непростым для россиян. Если в предыдущее десятилетие количество позитивных отзывов о каждом прожитом годе колебалось в районе 55-60%, то в этом показатель не достиг и 35 пунктов. Зато доля негативных оценок возросла в 2,5 раза — с 40-45% до 66%.

Но самое интересное, что все тяготы и проблемы не подкосили радужных ожиданий людей в отношении года наступившего: как и раньше, около 70% опрошенных рассчитывают, что он будет для них и их семей благополучным.

А причина ведь в тех самых героях, людях, которые честно работают, прилагая все возможные усилия, исполняют свой долг, нередко с риском для жизни и здоровья — в "красных зонах" и на вызовах на дом к пациентам, в цехах и горячих точках, в ходе дистанционных уроков и научных экспериментов.

Благодаря им — врачам и полицейским, вирусологам и волонтерам, предпринимателям и курьерам, спасателям и чиновникам, учителям и миротворцам — страна весь прошедший год продолжала жить насколько возможно нормально, справляясь с брошенным пандемией вызовом. А теперь благодаря им же Россия оптимистично и с уверенностью смотрит в будущее.

Вот только местоимения "они" или "им" тут неуместны. Ведь, если сложить всех, кто приложил и продолжает прикладывать свою руку к преодолению возникающих проблем, получится, что речь идет о большей части наших сограждан, о российском обществе как таковом. Это не кто-то там "они", а мы сами делаем все от нас зависящее, многие — прилагая сверхусилия, чтобы жизнь страны была благополучной и безопасной, а ее будущее — светлым и счастливым.

И нам есть чем гордиться. Согласно тем же самым опросам, большая часть наших сограждан уверена, что Россия переживает обрушившийся на планету кризис лучше других, включая работу отечественной системы здравоохранения, в которой было сделано все возможное и невозможное, чтобы справиться с эпидемией.

Теперь перед Россией и ее народом стоит непростая задача: понять, что все вышеупомянутое и есть солидарность.

Источник: РИА Новости.