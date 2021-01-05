Технологическая революция: когда взлетит российский МиГ-41

Начало серийного производства истребителей Су-57 летом 2020 года позволяет направить все целевые средства и научно-технические ресурсы российского ОПК на ускоренную реализацию проекта шестого поколения — МиГ-41, в основу которого заложена концепция уникального истребителя-перехватчика МиГ-31. Основа, достойная самого пристального внимания.
На фоне выдающихся характеристик истребителя-перехватчика МиГ-31 четвертого поколения появление в небе МиГ-41 шестого поколения может показаться фантастическим, нереальным, и все же самолет существует не только в чертежах.
Могущество 6-го поколения
Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата МиГ-41 разрабатывается на замену высотному перехватчику МиГ-31. Есть уверенность: корпорация "МиГ" поднимет в воздух истребитель-перехватчик шестого поколения в ближайшие годы. Отдельные признаки указывают на огромный качественный скачок.
Объем и характеристики вооружения остаются нераскрытыми, но можно предположить, что новейший МиГ-41 наверняка унаследует от МиГ-31БМ авиационный комплекс "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, для которой "прозрачны" все существующие и перспективные системы ПВО-ПРО вероятного противника на дальности до 2000 км. Ранее экс-главком ВКС России Виктор Бондарев сообщил журналистам, что МиГ-41 будет нести ракеты дальнего действия Р-37 "воздух-воздух", "а также совершенно новые ракеты". Истребитель-перехватчик будет иметь выдающиеся летные качества, а его вооружение заметно добавит прочности противоракетной обороне России.
Специализированное издание Military Watch в своих оценках и прогнозах пошло дальше: гиперзвуковой самолет МиГ-41 будет сочетать в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, значительно усовершенствует их за счет технологий следующего поколения и сможет угрожать космическим аппаратам противника.
Аналитическое издание The National Interest посвятило МиГ-41 целую серию публикаций, в одной из них отмечается, что российский таинственный стелс-истребитель шестого поколения может "изменить правила игры", и с этим трудно не согласиться.
Конструктивные особенности
Если судить по проектным характеристикам и изображениям перспективных самолетов, истребитель МиГ-41 создается по принципу летающего крыла. Это обеспечит высокую маневренность, малозаметность и крейсерскую сверхзвуковую скорость — свыше 4500 км/час. Здесь необходимо помнить, что перехватчик четвертого поколения МиГ-31 выдерживает длительные динамические и температурные нагрузки за счет конструкции прочного корпуса, состоящего на 50% из стали, на 33% из алюминиевых сплавов и на 16% из титана.
Конструкторам предстоит решить сложнейшие технологические задачи. В частности, "привить" дальнему истребителю-перехватчику искусственный интеллект. Все-таки роботизированные системы управления быстрее реагируют на угрозы и цели, без проблем преодолевают запредельные перегрузки, выполняя маневры на скоростях, близких к гиперзвуковым (физиологические возможности человека ограничены).
Реализация проекта многофункционального истребителя МиГ-41 — не простая замена МиГ-31, а технологическая революция, формирование базовых параметров истребительной авиации шестого поколения. И здесь Россия впереди планеты всей.