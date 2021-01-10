Как навсегда убрать Трампа? Три пути к американскому обрыву

Мятеж, в ходе которого внутренние террористы по наущению уходящего президента Трампа пытались захватить Капитолий, — так подают произошедшее 6 января американская пресса и истеблишмент.

Кому были выгодны эти события? Естественно, всем врагам Америки и демократии: диктаторам и автократам во главе с Россией и Путиным, рассуждает колумнист РИА Новости Петр Акопов.

Наиболее откровенно это сформулировала Нэнси Пелоси, переизбранная на днях спикером палаты представителей США, — третий человек во властной иерархии Америки и единственный, кто сохранит в ней свое место и через десять дней, когда вступит в должность новый президент Байден:

"Этот президент (Трамп. — Прим. ред.) — инструмент Путина. Целью Путина было приуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп. Президент Трамп сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину".

То есть с чем Дональд пришел, как путинский ставленник, с тем он и уходит. Так говорит американская элита — и она хочет, чтобы народ ей верил. Верил в то, что президентство Трампа стало возможно благодаря "русскому вмешательству", а его уход на фоне "мятежа против демократии" сыграл на руку русским.

Если бы это были просто бредни пропагандистов, на них можно было бы не обращать внимание, но это официальная позиция даже не руководства правящей партии, а истеблишмента как такового.

Истеблишмента не просто напуганного, не просто поверившего в свои же собственные выдумки (вся история с "русским вмешательством" от начала и до конца была спецоперацией против Трампа), но и абсолютно оторванного от реальности.

Американской реальности — той, которая сложилась задолго до 6 января 2021 года и даже до 8 ноября 2016-го, когда Трамп был избран президентом. Куда эта элита способна привести Америку? Какие варианты ближайшего будущего просматриваются уже сейчас?

"Штурм Капитолия", конечно, не был никаким штурмом или частью заговора — хотя понятно, что им попытаются воспользоваться, как в свое время поджогом рейхстага, как раз те, кто только что выиграл выборы. Вот только смогут ли? Проблема в том, что Байден — не Гитлер, то есть нет никакой уверенности в том, что он честно выиграл выборы.

Более того, есть серьезнейшие сомнения в этом, но нет никаких сомнений в том, что практически половина населения США не будет считать его легитимным президентом. Большинство сторонников республиканцев не верят в его победу — и это будет главным фактором всего его президентства.

Кто в этом виноват? Конечно же, Дональд Трамп, который не признает свое поражение, раздувает страсти и ставит под сомнение демократические принципы, говорят американские медиа.

Но позвольте, а кто четыре года назад устроил истерику после победы Трампа, кто делал все для того, чтобы заблокировать работу его администрации, кто сравнивал его с Гитлером и с первых дней призывал устроить ему импичмент?

Кто четыре года рассказывал американскому народу, что им правит опасный псих? Кто называл его марионеткой Путина и искал несуществующие "русские связи" и "русский след" в его победе?

То есть кто сделал все возможное для делегитимации как результатов президентских выборов, так и должности президента США?

Американский истеблишмент и американская пресса, "вашингтонское болото" и "глубинное государство" — они сами, своими руками уничтожали доверие как к выборам, так и к главе государства. Неужели они не понимали последствий?

Не понимали, что если долго рассказывать людям о том, что ими правит "ставленник Путина", то те, кто так не считает или просто принимает новые правила игры, потом точно так же назовут нового президента "китайской марионеткой"?

Байден нелегитимен в глазах огромной части американского общества именно потому, что элиты пытались любой ценой уничтожить Трампа — и в итоге подорвали и так падавшее доверие к политической системе (и к медиа, доверие к которым упало до невиданно низкого уровня).

Но элиты не просто так сошли с ума: их самоубийственные действия стали лишь следствием их общей неадекватности, неспособности ответить на углублявшийся внутриполитический и идеологический кризис.

Победа Трампа стала следствием этого кризиса — экстравагантный популярный одиночка бросил вызов разваливавшейся системе и выиграл (сначала оттеснив на праймериз республиканский истеблишмент, а потом и победив на выборах).

Выиграл на голом энтузиазме его сторонников, выиграл, опираясь на действительно массовую народную поддержку, выиграл благодаря тотальному разочарованию простых американцев в профессиональных политиках, живущих на "вашингтонском болоте".

И если бы у обитателей "болота" была бы еще хоть какая-то связь с реальностью, беспокойство за страну или хотя бы инстинкт самосохранения, то они бы использовали четыре года президентства Трампа для анализа своих ошибок и попыток исправить ситуацию.

Хотя бы попытались вырастить на своих кочках того, кому поверили бы многочисленные меньшинства, составляющие основу электората демократической партии, — чтобы им не стыдно было за него голосовать. Но ничего этого не было сделано: никто из реальных "правителей Америки" не признал собственной вины за кризис и не согласился ничего менять.

Решили считать Трампа сбоем программы — и выдвинули против него "сонного Джо" Байдена, заблокировав несистемного сенатора Сандерса. Сделали ставку на тотальный контроль за СМИ, черный пиар против Трампа и примитивные "избирательные технологии", то есть манипуляцию с голосами в колеблющихся штатах.

Цена такой "победы" Байдена в любом случае была бы огромной — даже если бы Трамп не сопротивлялся, а покорно признал поражение, его сторонники окончательно разуверились бы в "американской демократии", то есть раскол общества (а потенциально еще и федеративного государства) стал бы еще более глубоким.

Но Трамп не сдался, а пытался оспорить результаты и в любом случае обещал вернуться в 2024-м. И тогда случился "штурм Капитолия", из которого победители попытаются выжать максимум.

На импичмент Дональду (закрывавший бы ему путь к следующим выборам) у них сил, конечно, не хватит, но все равно сейчас наступает очень важная развилка, касающая не просто будущего Трампа, но всей политической системы США.

Есть три основных сценария, по которым может развиваться ситуация.

Первый: под нажимом истеблишмента Республиканская партия отворачивается от Трампа, сдает и предает его. Его пытаются посадить в тюрьму (или просто убить — покушение психа-одиночки) или хотя бы полностью маргинализировать, отрезать от любых СМИ и лишить влияния на Республиканскую партию. Этот сценарий — самый желанный для демократов и надпартийного истеблишмента. Трамп устранен из политической жизни, и 2024 год пройдет спокойно.

У этого сценария очень много слабых мест, начиная с того, что республиканским элитам абсолютно невыгодно сдавать Трампа. Шум от "атаки на Капитолий" со временем спадет, но даже сейчас, на его пике, большинство республиканцев не отвернулись от Трампа.

Покинув Белый дом, он останется самым популярным политиком в стране — не среди республиканцев, а вообще (достаточно посмотреть недавний опрос о том, кем восхищаются американцы, в котором Трамп опередил даже Обаму, удерживавшего лидерство 12 лет подряд).

Отказавшись от Трампа, республиканцы обрекают себя не просто на падение популярности, но и на раскол партии — причем такой, в котором большая часть их сторонников уйдет вслед за бывшим президентом в новую, созданную им партию.

И это второй сценарий — Трамп повторяет путь Теодора Рузвельта. Один из самых сильных президентов в американской истории попытался вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва, но ему не дали (несмотря на огромную популярность) выдвинуться от родной Республиканской партии, и он создал новую. И проиграл, финишировав вторым, хотя и не позволил переизбраться предавшему его президенту Тафту.

Именно поэтому такой сценарий также представляется маловероятным: он выгоден только демократам. Новая партия Трампа может стать очень популярной, и он получит на выборах 2024 года больше голосов, чем кандидат от республиканцев, — но, как и Рузвельт, проиграет демократу.

Демографические (и иммиграционные) тенденции и так в пользу "партии меньшинств" — а уж с таким подарком, как раскол среди республиканцев, демократы смогут избрать президентом даже глухонемого инвалида. И практически похоронить на федеральном уровне Республиканскую партию, лишив ее шансов на Белый дом на всех последующих выборах.

Поэтому наиболее реалистичным представляется третий сценарий: Трамп устанавливает полный контроль над Республиканской партией и выдвигается от нее на выборах 2024 года. В крайнем случае он выдвигает своего человека (может быть, даже родственника) — и активно участвует в его кампании.

Это абсолютно неприемлемый для демократов и неприятный для республиканских элит сценарий — но кто сказал, что перестройка в США должна идти без ускорения?

При этом далеко не факт, что Трампу удастся вернуться в Белый дом в 2024-м, но его битва с Камалой Харрис (пока что безусловным фаворитом на выдвижение от демократов) будет настоящим Армагеддоном. Но, к счастью, только для США, а не для всего мира.