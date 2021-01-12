Россия уже победила: результат американского переворота

Не успели техногиганты Googe и Apple удалить из своих магазинов приложений, а техногигант Amazon — снести со своих серверов "альтернативную" соцсеть для консерваторов Parler, как прозвучали заявления, что "следующим станет Telegram". Причина — отсутствие у этой платформы (по крайней мере, пока) столь же жесткой идеологической цензуры, как у других крупных игроков. Кроме того, туда началось перетекание аудитории WhatsApp — поскольку последний начал требовать от своих пользователей согласиться на передачу их личных данных Facebook (а все уже знают, что за этим следует).

Кстати. С учетом того, что мейнстримные американские СМИ, отслеживающие происходящее, уже активно поминают русское происхождение главы Telegram Павла Дурова и "русских олигархов, выступивших инвесторами", есть основания полагать, что большие проблемы с американским государством и американским "Биг Техом" у "Телеги" действительно не за горами. Душить ее можно долго и эффективно — начиная от предъявления ультиматумов и выкидывания из крупнейших магазинов приложений и заканчивая требованиями передать правильным компаниям контроль над собой (то есть нечто вроде того, что провернула нынешняя жертва, Трамп, с китайской TikTok всего несколько месяцев назад).

Тем временем вброшена новость о том, что перед обрушением Parler некая юная хакерша с голубыми волосами взломала его и сохранила "99 процентов постов", которые содержат "явные доказательства вины" участников инцидента в вашингтонском Капитолии 6 января. Правдива новость или нет — она призвана эффективно отпугнуть пользователей от Parler даже после того, как он восстановит работу (если восстановит).

Сторонники Трампа (а вместе с ними, разумеется, и представители маргинальных правых взглядов) активно перетекают из обрушенного Parler в еще более мелкие альтернативы (например, сеть Gab заявила о более чем 600 000 новых пользователях за несколько часов минувшего понедельника).

Неожиданно за Трампа вступились явно не любящая его канцлер ФРГ Ангела Меркель ("Свобода слова есть фундаментальное право. Оно может быть нарушено, но в соответствии с законом и по решению официальных инстанций, а не решением менеджмента соцплатформ") и французский министр по связям с Европой Клеман Бон ("Такие вещи должны решаться гражданами, а не советами директоров. Должно быть общественное регулирование соцплатформ").

…Во всем происходящем для нас захватывающе интересны две вещи.

Во-первых, конечно, сама невероятная скорость, с которой американская свобода слова, многолетний фетиш и грааль мировых (в том числе российских) борцов-с-тоталитаризмом, превратилась в жесточайшую цифровую олигархию.

Тут стоит отметить, что на деле движение к нынешнему оскалу "Биг Теха" совершалось довольно плавно — просто широкой публике было неинтересно и, следовательно, неизвестно.

В действительности "деплатформить" — то есть стирать из реальности твиттерной, ютьюбной и фейсбучной — консерваторов и правых в США начали практически сразу после ужасной победы Трампа на выборах в древнем 2016-м. Начали гиганты с откровенных хулиганов вроде интеллектуального фрика Майло Яннопулоса (ультракатолического гея-гомофоба, именующего себя "поп-звездой ненависти"), забаненного всюду в 2017-м, и непрерывно кричащего Алекса Джонса, сторонника сразу кучи теорий заговора и талантливого радиоведущего, забаненного всюду в 2018-м. За ними посыпались другие.

Осенью 2020 года, в накале предвыборной борьбы, Twitter впервые позволил себе сначала снабжать твиты своего самого популярного пользователя Трампа пометками, означающими "Президент врет", а затем просто удалять их.

Затем была небольшая сенсация с запретом на распространение публикации старейшего американского издания New Yorker о компромате на сына Джо Байдена Хантера (судя по всем имеющимся фактам, человека с сильно пониженной социальной ответственностью).

Затем последовали репрессии в отношении пользователей и сообществ, не верящих в честные американские выборы (их банили целыми пачками).

И наконец — после четырехчасовой потасовки в Капитолии, стартовавшей в 14:00 и финишировавшей в 18:00 по местному времени — началось то, что творится сейчас и выглядит внезапной и массовой расправой с инакомыслием.

На самом деле перед нами просто переход давнего процесса в открытую и завершающую фазу. Точно так же философ Розанов, описывая крушение империи в 1917-м, ехидно изумлялся тому, что "Святая Русь слиняла в три дня". Американская свобода тоже выглядит так, будто она развалилась за несколько суток, — но в действительности мы наблюдаем окончательное решение давно назревшего вопроса, мучившего прогрессивные американские элиты четыре года:

— Как нам быть со свободой слова, если при сохранении равноправия мы проигрываем нашим врагам?

И они начали действовать — причем достаточно давно. Трамп и его команда, которые сейчас бегают кругами и кричат в пустоту, что не сдадутся и что-то сделают, явно запоздали. Кричать и действовать нужно было тогда, когда "Биг Тех" начал самостоятельно не только вводить у себя многочисленные табу (на травлю, на гомофобию, на расизм, на мизогинию, на жирофобию, на нетерпимость, на фейк-новости, на трансфобию и прочая), но и сам решать, что есть травля и что есть общественное осуждение; что есть фейк-ньюс и что есть выражение мнения; что есть нетерпимость и ненависть — и что есть "открытый рассказ о своем чувстве угнетения".

В итоге как-то так стихийно сложилось, что одни и те же формулировки и действия, если они исходят от трампистов и направлены на прогрессивных активистов, — это расизм, фейки, травля и фобия. А если они исходят от прогрессивных активистов и направлены на трампистов, то это мнения, выражение чувств и угнетения, общественное осуждение и смелое сопротивление.

Прогрессивные элиты и прогрессивный "Биг Тех", разумеется, совершенно не сумели переменить мнение граждан (слухи о тотальной власти медиасферы над умами сильно преувеличены, 75 000 000 проголосовавших за почти заткнутого Трампа тому свидетели). Но они сумели тихо заменить правила игры в подвластном им на 90 процентов публичном пространстве. И, как только стало возможно, начали без колебаний врубать админресурс, что частный, что государственный.

В итоге половина передовой державы заткнута, обозвана сторонницей "внутренних террористов", запугана, ссажена с самолета и выкинута из приличного общества во тьму внешнюю на мороз.

Просто представим себе, что советником президента США по гражданским правам становится автор статьи о "генетическом превосходстве белых над неграми в физическом, умственном и духовном плане по причине повышенного содержания у последних меланина".

Мы не можем себе такого представить — а зря, потому что советницей президента Байдена по гражданским правам будет Кристен Кларк, автор статьи о генетическом превосходстве негров над белыми "в физическом, умственном и духовном плане" по причине пониженного содержания у последних меланина.

Просто так — можно, а наоборот — нельзя.

…Ну и во-вторых — для нас тут интересно вот что.

Наша отечественная передовая медиасфера чувствует себя из-за американского информационного переворота крайне неуютно.

Поэтому она разделилась на осуждающих этот информационный переворот и делающих вид, что ничего не происходит.

Те, кто рассчитывают на дальнейшее поступление грантов, приглашений на конференции, гонораров и других форм подогрева из передового мира, изо всех сил делают лицо кирпичом и покерфейс и повторяют:

— Ничего не произошло. Все американские институты выдержали (это повторяется часто как мантра, поскольку означает "США по-прежнему рулят". — Прим. авт.). Частные американские медиаплатформы, банящие диссидентов, — в своем законном праве. Демократы, между прочим, тоже ими недовольны — и американская устоявшая демократия, безусловно, найдет способы справиться с этим вызовом.

(Тут надо отметить, что демократы действительно наезжают на Facebook, Twitter и так далее — но не за то, что те ущемляют свободу слова, а за то, что недостаточно модерируют фейки, ненависть, травлю — то есть врагов. Просто передовые представители российского медиакласса не хотят об этом говорить, мало ли что.)

Те же, кто осуждают информационный переворот в США, аргументируют это просто и логично: "Вы понимаете, что теперь у Путина и Кремля совершенно развязаны руки — он сможет давить на наши сети и поисковик, и оттуда будем выкинуты все мы, любители свободы? И власть будет спокойно пожимать на все наши вопли плечами и говорить: посмотрите на Америку, у нас всего лишь то же самое, все по закону".

…Конечно, любители свободы в итоге найдут ответ и на это. Они начнут говорить, что в новой Америке закон по справедливости, а в России закон не по ней. И поэтому полное затыкание американской элитой своих несогласных — это норм, а предстоящие меры России по защите своего информационного пространства от цензуры американских сетей — это тоталитаризм, новый 37-й и даже Хрустальная ночь (а почему нет, они уже доказали, что тормозов у них нет).

Но по-настоящему страшная правда для обеих частей российской медиасферы состоит совсем в другом.

Они упорно исходят из идеи, будто Америка со всей ее шатающейся и переворачивающейся реальностью является первичной и определяющей для России, для решений Кремля и всех дел его.

А на самом деле России наплевать. Россия уже победила в своей борьбе за суверенитет, и теперь — в отличие от тех же жалующихся Германии или Франции — мы страна, властная над своей информационной территорией. России не нужен мандат от конгресса США или даже самого Цукерберга на то, как ей действовать.

И Россия будет исходить из своих собственных интересов вне зависимости от того, кто там кого в Америке забанил.

Источник: РИА Новости