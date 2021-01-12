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Плакат с картиной Вашингтонский переход через Делавэр в руках сторонников президента США Дональда Трампа во время штурма здания Капитолия США в Вашингтоне

Россия уже победила: результат американского переворота

REUTERS / Leah Millis
Колумнисты
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https://uz.sputniknews.ru/columnists/20210112/15769471/Rossiya-uzhe-pobedila-rezultat-amerikanskogo-perevorota.html

Ситуация с зачисткой информационного пространства США развивается головокружительными темпами.

Не успели техногиганты Googe и Apple удалить из своих магазинов приложений, а техногигант Amazon — снести со своих серверов "альтернативную" соцсеть для консерваторов Parler, как прозвучали заявления, что "следующим станет Telegram". Причина — отсутствие у этой платформы (по крайней мере, пока) столь же жесткой идеологической цензуры, как у других крупных игроков. Кроме того, туда началось перетекание аудитории WhatsApp — поскольку последний начал требовать от своих пользователей согласиться на передачу их личных данных Facebook (а все уже знают, что за этим следует).

© AFP 2018 / JUSTIN SULLIVAN
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Кстати. С учетом того, что мейнстримные американские СМИ, отслеживающие происходящее, уже активно поминают русское происхождение главы Telegram Павла Дурова и "русских олигархов, выступивших инвесторами", есть основания полагать, что большие проблемы с американским государством и американским "Биг Техом" у "Телеги" действительно не за горами. Душить ее можно долго и эффективно — начиная от предъявления ультиматумов и выкидывания из крупнейших магазинов приложений и заканчивая требованиями передать правильным компаниям контроль над собой (то есть нечто вроде того, что провернула нынешняя жертва, Трамп, с китайской TikTok всего несколько месяцев назад).

Тем временем вброшена новость о том, что перед обрушением Parler некая юная хакерша с голубыми волосами взломала его и сохранила "99 процентов постов", которые содержат "явные доказательства вины" участников инцидента в вашингтонском Капитолии 6 января. Правдива новость или нет — она призвана эффективно отпугнуть пользователей от Parler даже после того, как он восстановит работу (если восстановит).

Сторонники Трампа (а вместе с ними, разумеется, и представители маргинальных правых взглядов) активно перетекают из обрушенного Parler в еще более мелкие альтернативы (например, сеть Gab заявила о более чем 600 000 новых пользователях за несколько часов минувшего понедельника).

© AFP 2018 / KENA BETANCUR
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Неожиданно за Трампа вступились явно не любящая его канцлер ФРГ Ангела Меркель ("Свобода слова есть фундаментальное право. Оно может быть нарушено, но в соответствии с законом и по решению официальных инстанций, а не решением менеджмента соцплатформ") и французский министр по связям с Европой Клеман Бон ("Такие вещи должны решаться гражданами, а не советами директоров. Должно быть общественное регулирование соцплатформ").

…Во всем происходящем для нас захватывающе интересны две вещи.

Во-первых, конечно, сама невероятная скорость, с которой американская свобода слова, многолетний фетиш и грааль мировых (в том числе российских) борцов-с-тоталитаризмом, превратилась в жесточайшую цифровую олигархию.

Тут стоит отметить, что на деле движение к нынешнему оскалу "Биг Теха" совершалось довольно плавно — просто широкой публике было неинтересно и, следовательно, неизвестно.

В действительности "деплатформить" — то есть стирать из реальности твиттерной, ютьюбной и фейсбучной — консерваторов и правых в США начали практически сразу после ужасной победы Трампа на выборах в древнем 2016-м. Начали гиганты с откровенных хулиганов вроде интеллектуального фрика Майло Яннопулоса (ультракатолического гея-гомофоба, именующего себя "поп-звездой ненависти"), забаненного всюду в 2017-м, и непрерывно кричащего Алекса Джонса, сторонника сразу кучи теорий заговора и талантливого радиоведущего, забаненного всюду в 2018-м. За ними посыпались другие.

© AFP 2018 / JIM WATSON
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Осенью 2020 года, в накале предвыборной борьбы, Twitter впервые позволил себе сначала снабжать твиты своего самого популярного пользователя Трампа пометками, означающими "Президент врет", а затем просто удалять их.

Затем была небольшая сенсация с запретом на распространение публикации старейшего американского издания New Yorker о компромате на сына Джо Байдена Хантера (судя по всем имеющимся фактам, человека с сильно пониженной социальной ответственностью).

Затем последовали репрессии в отношении пользователей и сообществ, не верящих в честные американские выборы (их банили целыми пачками).

И наконец — после четырехчасовой потасовки в Капитолии, стартовавшей в 14:00 и финишировавшей в 18:00 по местному времени — началось то, что творится сейчас и выглядит внезапной и массовой расправой с инакомыслием.

На самом деле перед нами просто переход давнего процесса в открытую и завершающую фазу. Точно так же философ Розанов, описывая крушение империи в 1917-м, ехидно изумлялся тому, что "Святая Русь слиняла в три дня". Американская свобода тоже выглядит так, будто она развалилась за несколько суток, — но в действительности мы наблюдаем окончательное решение давно назревшего вопроса, мучившего прогрессивные американские элиты четыре года:

© AFP 2018 / ALEX EDELMAN
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— Как нам быть со свободой слова, если при сохранении равноправия мы проигрываем нашим врагам?

И они начали действовать — причем достаточно давно. Трамп и его команда, которые сейчас бегают кругами и кричат в пустоту, что не сдадутся и что-то сделают, явно запоздали. Кричать и действовать нужно было тогда, когда "Биг Тех" начал самостоятельно не только вводить у себя многочисленные табу (на травлю, на гомофобию, на расизм, на мизогинию, на жирофобию, на нетерпимость, на фейк-новости, на трансфобию и прочая), но и сам решать, что есть травля и что есть общественное осуждение; что есть фейк-ньюс и что есть выражение мнения; что есть нетерпимость и ненависть — и что есть "открытый рассказ о своем чувстве угнетения".

В итоге как-то так стихийно сложилось, что одни и те же формулировки и действия, если они исходят от трампистов и направлены на прогрессивных активистов, — это расизм, фейки, травля и фобия. А если они исходят от прогрессивных активистов и направлены на трампистов, то это мнения, выражение чувств и угнетения, общественное осуждение и смелое сопротивление.

Прогрессивные элиты и прогрессивный "Биг Тех", разумеется, совершенно не сумели переменить мнение граждан (слухи о тотальной власти медиасферы над умами сильно преувеличены, 75 000 000 проголосовавших за почти заткнутого Трампа тому свидетели). Но они сумели тихо заменить правила игры в подвластном им на 90 процентов публичном пространстве. И, как только стало возможно, начали без колебаний врубать админресурс, что частный, что государственный.

© AFP 2018 / JIM WATSON
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В итоге половина передовой державы заткнута, обозвана сторонницей "внутренних террористов", запугана, ссажена с самолета и выкинута из приличного общества во тьму внешнюю на мороз.

Просто представим себе, что советником президента США по гражданским правам становится автор статьи о "генетическом превосходстве белых над неграми в физическом, умственном и духовном плане по причине повышенного содержания у последних меланина".

Мы не можем себе такого представить — а зря, потому что советницей президента Байдена по гражданским правам будет Кристен Кларк, автор статьи о генетическом превосходстве негров над белыми "в физическом, умственном и духовном плане" по причине пониженного содержания у последних меланина.

Просто так — можно, а наоборот — нельзя.

…Ну и во-вторых — для нас тут интересно вот что.

Наша отечественная передовая медиасфера чувствует себя из-за американского информационного переворота крайне неуютно.

Поэтому она разделилась на осуждающих этот информационный переворот и делающих вид, что ничего не происходит.

© Sputnik / Брайан Смит
А что если все народы сменят прошлое?
Те, кто рассчитывают на дальнейшее поступление грантов, приглашений на конференции, гонораров и других форм подогрева из передового мира, изо всех сил делают лицо кирпичом и покерфейс и повторяют:

— Ничего не произошло. Все американские институты выдержали (это повторяется часто как мантра, поскольку означает "США по-прежнему рулят". — Прим. авт.). Частные американские медиаплатформы, банящие диссидентов, — в своем законном праве. Демократы, между прочим, тоже ими недовольны — и американская устоявшая демократия, безусловно, найдет способы справиться с этим вызовом.

(Тут надо отметить, что демократы действительно наезжают на Facebook, Twitter и так далее — но не за то, что те ущемляют свободу слова, а за то, что недостаточно модерируют фейки, ненависть, травлю — то есть врагов. Просто передовые представители российского медиакласса не хотят об этом говорить, мало ли что.)

Те же, кто осуждают информационный переворот в США, аргументируют это просто и логично: "Вы понимаете, что теперь у Путина и Кремля совершенно развязаны руки — он сможет давить на наши сети и поисковик, и оттуда будем выкинуты все мы, любители свободы? И власть будет спокойно пожимать на все наши вопли плечами и говорить: посмотрите на Америку, у нас всего лишь то же самое, все по закону".

© REUTERS / Stephanie Keith
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…Конечно, любители свободы в итоге найдут ответ и на это. Они начнут говорить, что в новой Америке закон по справедливости, а в России закон не по ней. И поэтому полное затыкание американской элитой своих несогласных — это норм, а предстоящие меры России по защите своего информационного пространства от цензуры американских сетей — это тоталитаризм, новый 37-й и даже Хрустальная ночь (а почему нет, они уже доказали, что тормозов у них нет).

Но по-настоящему страшная правда для обеих частей российской медиасферы состоит совсем в другом.

Они упорно исходят из идеи, будто Америка со всей ее шатающейся и переворачивающейся реальностью является первичной и определяющей для России, для решений Кремля и всех дел его.

А на самом деле России наплевать. Россия уже победила в своей борьбе за суверенитет, и теперь — в отличие от тех же жалующихся Германии или Франции — мы страна, властная над своей информационной территорией. России не нужен мандат от конгресса США или даже самого Цукерберга на то, как ей действовать.

И Россия будет исходить из своих собственных интересов вне зависимости от того, кто там кого в Америке забанил.

Источник: РИА Новости

Теги:
соцсети, протесты, Интернет, политика, Президентские выборы в США, выборы президента, выборы, Россия, США



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