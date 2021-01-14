Почему Навальный торопится вернуться в Россию

Алексей Навальный неожиданно торопится вернуться в Россию — нет, он и раньше обещал вернуться, но сейчас вдруг заявил, что прилетит из Берлина в Москву уже в это воскресенье.

"Встречайте", — призвал он, рассчитывая на многочисленные толпы восторженных поклонников. Которые должны, по идее, защитить своего кумира — то ли от немедленного ареста, то ли от "новой попытки убийства", пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов.

Ведь сторонники Навального уже соревнуются между собой в том, с чем бы сравнить его возвращение. Сахарова из Горького в 1986-м? Хомейни из Парижа в 1979-м?

А пессимисты наверняка вспомнят и возвращение Бенигно Акино из США на Филиппины в 1983-м — бывшего сенатора тогда застрелили прямо в аэропорту (уже после того, как власти арестовали его).

Все эти возвращения можно считать победными для возвращенцев — да, Сахаров не дожил до развала СССР, но внес свой вклад в его крах. Да, Акино погиб — но спустя три года филиппинский диктатор Маркос был свергнут, а вдова Акино стала президентом.

Ну а аятолла Хомейни и вовсе практически сразу взял власть (но он и прилетел уже после отъезда шаха) и правил страной до своей смерти десять лет спустя.

Но Путин не шах, не Горбачев и не Маркос — не говоря уже о том, что Навальный не академик и не великий аятолла. У него нет ничего подобного той поддержке в народе, которая была у Хомейни, зато есть желание устроить власти проблемы.

Ему кажется, что, прилетев из Берлина, он поставит властям цугцванг — когда любой ход лишь ухудшает положение. Как пишет один из его сторонников, попытки задержания и лишения свободы "поднимут авторитет Навального в обществе еще выше" и повысят риски власти на всех предстоящих выборах.

Ну а "если власти откажутся от силового сценария, это будет правильно понято как слабость. Хороших вариантов у властей России нет".

На самом деле хороших вариантов нет у Навального. Впрочем, их не осталось уже после того, как он обвинил Владимира Путина в своем отравлении.

Навальному не просто не поверило абсолютное большинство наших граждан, очень многие из прежде равнодушных стали относиться к нему как к человеку, работающему на врагов России.

История с отравлением более чем странная — и куда логичнее, что Навального, чтобы сделать из него сакральную жертву, могли пытаться убить как раз противники Путина.

Сам Навальный может сколько угодно верить в свою миссию "спасения России от Путина"(Россия не просила — но кого это волнует?), но для большинства он просто орудие в руках враждебных стране сил. Враждебных не просто Путину — а России как таковой.

Никакого превращения Навального в народного кумира, русского Хомейни, быть в принципе не может, то есть шансов на приход к власти в России даже в самом отдаленном будущем у него нет.

Поэтому для тех, кто делал ставку на проект "Навальный", он представляет теперь только одну ценность — именно как сакральная жертва, как "герой, которого все-таки убил Путин".

Российская власть это прекрасно понимает, причем уже очень давно, и поэтому ей совершенно не нужны новые, на сей раз успешные попытки убийства Навального. Возвращение его в Россию добавляет компетентным службам забот — учитывая омско-томские истории, нужно будет куда серьезнее оберегать Навального.

При этом никакой гарантии его безопасности наши спецслужбы дать не могут — как потому, что с Навальным играют их иностранные коллеги, так и потому, что от форс-мажора (например, покушения сумасшедшего или террориста-одиночки) никто не застрахован.

То есть российской власти действительно проще было бы, если бы Навальный остался в Германии.

Но не потому, что она боится его популярности и уж тем более успеха на выборах (даже если представить самый благоприятный для него сценарий, при котором осенью при поддержке Навального в Думу пройдет пара депутатов — это что, повод для беспокойства Путина?), а потому, что он из человека-провокации превратился в бомбу замедленного действия, детонатор которой находится за пределами нашего государства.

При этом никто не собирается не пускать Навального в страну, для этого нет никаких оснований — ни политических, ни юридических. Никто не собирается давать повод кричать "Путин боится Навального, вот и не пускает его в Россию!" (притом что Навальный и так говорит только об этом) — не боится, просто презирает.

Другое дело, что после возвращения Навального ему придется отвечать по уголовным делам — как старым, так и новым. Навальному придется не просто ходить по судам, но и готовиться к вполне реальным срокам.

Например, возможно, по делам о клевете на главу государства — все-таки публичные обвинения в попытке убийства не стоит оставлять безнаказанными.

Навальный в принципе готов ненадолго сесть в тюрьму — для него это "путь к власти", то есть путь Манделы (еще одна наглая, но популярная аналогия). Но российская власть до последнего времени не собиралась делать из него мученика — пусть и фальшивого, пусть и для небольшой части населения, но все же.

Сейчас придерживаться такой тактики будет сложнее — хотя бы потому, что те же самые "борцы с режимом", сторонники Навального, ежесекундно обличающие "чекистский режим", будут убеждать всех и каждого в том, что если Навального не посадили и после такого обвинения в адрес властей, то Путин слабак и "народ ему этого не простит".

Да, в информационной войне все средства хороши — тем более когда стоит задача расшатывать, а не укреплять. Однако и в этой ситуации Путин не будет играть по чужим правилам — и точно не поведется на разводки Навального.

Которому просто не оставалось ничего другого, кроме как ускорить возвращение в Россию. Почему? Потому что Трампа заблокировали в "Твиттере".

Да, связь тут прямая — если исходить из логики авторов проекта "Навальный".

Изначально было понятно, что оставлять его на Западе нельзя — он быстро бы полностью обесценился, превратился бы во второго Ходорковского.

Не с точки зрения шансов на победу на выборах в России — их и так не было. Но стал бы бесполезен и для попыток "шатать режим" — да и кого бы на Западе подавали как "главного противника Путина"? Возвращать было нужно, даже несмотря на все издержки и риски.

Посадят Навального в России или нет — в любом случае можно будет несколько месяцев качать тему "Накануне выборов в Госдуму лидера оппозиции посадили (преследуют, снимают с выборов)". Но для подобного сценария еще было время — можно было вернуться весной. Однако тут случился "штурм Капитолия" и блокировка Трампа в соцсетях и мессенджерах.

К чему этот "триумф демократии" приведет в России, по мнению как организаторов триумфа, так и мыслящего с ними на одной волне Навального?

Правильно — к тому, что Кремль теперь с легким сердцем заблокирует Алексея везде и всюду. Ну, не сразу и не сам, а руками тех же хозяев "Телеграма", "Ютьюба" и т. д. — они испугаются потерять русский рынок и пойдут на уступки тоталитарному Кремлю, тем более что после "казуса Трампа" они подмочили репутацию.

То есть Навального скоро отрежут от каналов вещания — так же как Трампа, хотя он на него совершенно не похож, да и цели у них противоположные.

Тут не с чем спорить — это цельная картина мира. Того самого мира, в котором строители цифровой диктатуры, сторонники политической и идеологической цензуры, охоты на ведьм и борьбы с "неправильными взглядами" называют себе демократами, либералами и честными людьми.

Слава богу, Россия к этому миру не принадлежит (и чем дальше, тем больше будут ценить это даже наши "западники") — в отличие от Алексея Навального, который останется его частью независимо от того, где будет обитать, в Берлине или Москве.

И кстати, сейчас все может закончиться, так и не начавшись: 17-го Навальный может просто не полететь в Москву.

По многочисленным просьбам трудящихся — то есть после предупреждений западных спецслужб о серьезных угрозах для его жизни, а то и личной просьбы Меркель или самого Джо Байдена.