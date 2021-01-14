Солдат без поля не воин: как современные полигоны усилят армию Узбекистана

Армия Узбекистана по праву считается самой сильной в Центральной Азии. Вооруженные силы республики встречают 29-летие образования в состоянии высокой боевой готовности, оснащенные новейшей военной техникой, укомплектованные компетентными специалистами. Войска осваивают науку побеждать на полигонах, соответствующих всем современным требованиям.

Президент Республики Узбекистан, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев в канун Дня защитника Родины посетил модернизированный горный военный полигон "Фориш" и показательные маневры сухопутных войск и военно-воздушных сил в Джизакской области. Визит не был ритуальным, ведь ранее глава государства поручил на основе новой концепции превратить "Фориш" в образцовую учебную базу, и затем модернизировать все военные полигоны республики (которых более десяти). Пришло время оценить итоги выполнения задач государственной важности Министерством обороны и другими, взаимодействующими ведомствами.

Шавкат Мирзиёев внимательно ознакомился с организацией и ходом боевой подготовки войск на горном полигоне. Осмотрел вооружение и военную технику, учебный корпус, библиотеку, казармы, спортзал. Убедился, что учебно-тренировочная зона приведена в соответствие с требованиями времени, созданы все условия для эффективной подготовки личного состава. Все-таки не случайно сборная Минобороны Узбекистана в минувшем августе установила новый мировой рекорд на огненно-штурмовой полосе, и не раз побеждала на этапах Армейских международных игр 2019–2020 годов.

На полигоне "Фориш" в беседе с военнослужащими Шавкат Мизиёев заявил: "Сегодняшняя наша армия – это не та, которая была пять лет назад. В результате работы, проделанной согласно нашей Оборонной доктрине, потенциал национальной армии значительно возрос. Помимо достигнутых успехов, перед нами стоит множество планов и задач. Необходимо и далее укреплять боеспособность наших войск. Для этого нужны знания, опыт, подготовка".

Ранее в президентском послании парламенту республики также подчеркивалась необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности, повышения мощи вооруженных сил и профессионального потенциала войск. Следовательно, модернизация полигонной базы и интенсификация боевой подготовки Узбекской армии будут продолжены. Для этого в республике имеются все необходимые условия, ресурсы и возможности.

Современные приоритеты

В рамках действующих государственных программ вооруженные силы меняют облик, строится множество новых военных объектов. Боевая подготовка остается приоритетом повышения боеспособности национальной армии, поэтому военные полигоны в Узбекистане растут как грибы после дождя. Так, в Юго-Западном особом военном округе 13 января сдан в эксплуатацию новейший полигон "Нуристон", еще одна "академия солдата" и база роста профессионализма офицерского состава. Кроме современной боевой инфраструктуры, полигонное хозяйство включает 15 учебных классов, лекционные залы и библиотеки, комфортное общежитие на 530 мест, столовую на 600 мест, кафетерий и медицинский центр. Пожалуй, это лучший подарок военнослужащим особого округа.

В Центральном военном округе в начале июля 2020 года открылся новый полигон "Сазаган", отвечающий всем современным требованиям и стандартам. Развитая учебно-материальная база (на площади более 5 тысяч гектаров) позволяет проводить тренировки военнослужащих всех специальностей и всех силовых структур республики. Новейшая полигонная инфраструктура, комфортные условия размещения позволяют достойно принимать зарубежных коллег в рамках мероприятий международного военно-технического сотрудничества.

Также летом 2020 года введен в эксплуатацию новый военный полигон близ города Термез. Объект полностью соответствует современным требованиям и стандартам. Для отработки боевых навыков на территории в 28 тыс. гектаров имеются специализированные тактические площадки, стрельбище, полосы препятствий, учебные корпуса, казармы, столовая, спортивный комплекс. На фоне усиливающейся военно-политической нестабильности в Центральноазиатском регионе в декабре 2020 года на полигоне под Термезом состоялись совместные тактико-специальные учения контртеррористической тематики армейского спецназа Узбекистана и России с привлечением около 200 военнослужащих и 20 единиц техники. В течение пяти дней в условиях резко меняющейся обстановки спецназ успешно выполнил широкий спектр сложнейших учебно-боевых задач. Заметим, город Термез является самым южным в республике, расположен на правом берегу реки Амударья, по которой проходит тревожная граница Узбекистана с Афганистаном.

Крупнейший и соответствующий мировым стандартам полигон "Каттакурган" введен в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Здесь созданы прекрасные условия для проведения учений с одновременным использованием всех видов боевой техники, имеется возможность свободно применять артиллерию и авиационное вооружение. В январе 2020-го "Каттакурган" стал площадкой для испытаний новейших оружия и боевой техники национальной армии. Полигон имеет в своем составе парк боевой техники и автомобилей, учебные классы, медицинский пункт, спальные помещения, столовую, спортивный и тренажерный залы и центр культуры.

Оптимистичная динамика

В первой десятке самых значимых и современных полигонов Вооруженных сил Республики Узбекистан горный полигон "Фориш" до недавнего времени занимал второе место. На этой площадке регулярно проводятся тактические и специальные учения национальной армии, в том числе совместные – с представителями вооруженных сил России, США, Франции, Великобритании, Индии, России, Турции, Пакистана и Китая. И даже этот список косвенно свидетельствует о развитой полигонной инфраструктуре, позволяющей на международном уровне "разыгрывать" различные варианты контртеррористических операций и любые другие "легенды" боевых действий.

Бухарский общевойсковой учебный полигон, который относится к Юго-Западному особому военному округу, считается третьим по значимости. Единственный полигон Северо-Западного военного округа "Нукус" и полигоны Восточного военного округа "Шурсуз" и "Гурумсарой" делят 4-е и 5-е места рейтинга. В списке лучших также находятся полигоны "Мубарек" и "Нуристан" в Кашкадарьинской области. Полигон "Чирчик" в Ташкентском военном округе служит для прохождения практики курсантов трех высших военных учебных заведений республики и для проведения военных парадов.

Что из этого следует? В непростой геополитической и экономической ситуации Узбекистан создал множество прекрасных военных полигонов и современную, мобильную, эффективную 50-тысячную армию. Оставаясь признанным региональным лидером в области оборонного строительства, в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower занимает достойное 52-е место, опережая Беларусь, Казахстан и Азербайджан. Росту во многом способствует успешное военно-техническое сотрудничество с Россией – продолжается реализация 12 контрактов, по которым Ташкент получает новые радиолокационные комплексы, истребители Су-30СМ, ударные вертолеты Ми-35М.

Если в 2019 году боевая эффективность частей и подразделений в ходе 230 тактико-специальных учений возросла на 12%, а боевая мощь ВС в целом – почти в два раза, то новые полигоны в 2020-м значительно прибавили могущества Узбекской армии. Сенат республики в декабре проанализировал доклад министра обороны Баходыра Курбанова о развитии вооруженных сил в 2020 году и отметил, что четыре военных полигона и учебно-тренировочный центр горной подготовки реконструированы в соответствии с современными международными требованиями. В начале декабря новый облик обрел полигон "Нукус", ранее на территории полигона "Чирчик" возведен учебно-полевой центр Минобороны по моделированию и симуляции. Динамичное развитие вооруженных сил продолжается вопреки мировой пандемии коронавируса и сопутствующим экономическим трудностям.