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Из эмиграции в тюрьму — кто готовит путь Навальному

© AP Photo / Evgeny Feldman
Колумнисты
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Западные "друзья" России в предвкушении — от возвращения Алексея Навального в Москву — ждут... А вот чего именно ждут — это самый интересный вопрос.

Потому что от ответа на него зависит то, как руководство страны будет реагировать на пассажира рейса "Победы" из Берлина, рассуждает колумнист РИА Новости Петр Акопов.

© AFP 2018 / DIMITAR DILKOFF
ФСИН собирается задержать Алексея Навального

Нет, вовсе не потому, что Россия не суверенная страна, а наши лидеры постоянно думают о том, что скажут на Западе, — в этом пытаются убедить точно такие же Навальные, только якобы патриотически настроенные.

Их "патриотизм" лишь ширма для атаки на Путина и власть в целом, а задача точно такая же, как и у "умеренного националиста и демократа" Навального: дискредитация и снос власти.

"Не могут тронуть Навального, потому что боятся Запада" — ничем не честнее утверждений, что, дескать, "Навальный — это проект Кремля", с помощью которого "не дают вырасти настоящей, опасной для Путина оппозиции".

Власть давно уже относится к Навальному как к проекту — но как к проекту чужому, причем не только для нее, но и для России в целом. И проекту однозначно враждебному, что бы там ни думал об этом сам Алексей и его искренние поклонники (а таких едва ли не большинство среди тех, кто восхищается Навальным).

Интерес у внешних сил к "проекту "Навальный" понятный: в игре с Россией всегда должен быть инструмент, с помощью которого можно было бы пытаться ослабить, расколоть ее изнутри. Победить Россию на поле боя невозможно, более того, любая интервенция заканчивается крушением государства-агрессора — только мы сами можем устроить себе проблемы.

Поэтому наши исторические противники всегда очень внимательно следят за теми, кто не просто бросает вызов российской власти, а обещает снести ее до основания, построить новую прекрасную Россию — с тем чтобы при удобном случае помочь им.

Эта помощь может быть самой разной — от финансовой и пропагандистской до политической и военной. Сам "борец за правое дело" при этом может быть полностью уверен в своей независимости и честности — и не придавать никакого значения той помощи, что ему оказывают "друзья" России. Или даже думать, что никому ничем не обязан, а если и обязан, то, придя к власти, легко откажется от любых обязательств.

© AFP 2018 / HANDOUT
Почему Навальный торопится вернуться в Россию

Ленин не был агентом германского Генштаба, да и немецкие деньги, выделяемые через Парвуса, большевики использовали на "благое дело", то есть подготовку революции, и уж точно он не чувствовал себе ничем обязанным немцам после октября 1917-го и готов был поддержать революцию уже и в самой Германии. Но ведь в итоге немецкий план на смуту в России и выход ее из войны (то есть поражение) сработал?

Да, вина в этом лежит не только на Ленине, но и на тех российских либералах, которые бездумно свергли в феврале царя. Но и с ними играли внешние силы — только уже английские и французские. Потом многие из "героев февраля" оказались в эмиграции — и там их праведный гнев против большевиков пытались использовать для антироссийской, по сути, деятельности.

Делать ставку на революционно (или реваншистки — как тот же Ходорковский) настроенных эмигрантов привычно для Запада — но далеко не все русские, оказавшись за границей, готовы работать против своей страны.
После высылки на Запад Солженицын выступал с обличающими коммунизм и СССР речами, призывая чуть ли не к блокаде и изоляции.

Но вскоре, увидев своими глазами, что современный ему Запад вовсе не белый и пушистый, то есть не христианский (а противопоставление безбожного СССР и христианского Запада было важным для Солженицына), писатель отказался от того, чтобы стать знаменем для борьбы с Советами. Потому что почувствовал, что целят в коммунизм, а попадут в Россию?

Нет, и уж тем более не думал тогда, что со временем выяснится, что "куда целили, туда и попали", но не хотел помогать противникам своей страны. Которые с радостью бы его использовали.

Навальный в этом смысле, конечно, не Ленин и не Солженицын — у него нет никаких колебаний и ограничений по поводу работы с внешними силами.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Зачем британская разведка делает из Навального Распутина

Более того, он все время подчеркивает важность европейского пути России — и это вовсе не спор западника со славянофилами. Намеки наших властей на работу с Навальным ЦРУ совершенно неудивительны: нет никаких сомнений в том, что англосаксонские спецслужбы уже больше десяти лет ведут "проект "Навальный".

Не имеет никакого значения, кураторы они Навальному или его ведут втемную, — понятно, что сам себя никаким даже агентом влияния он не считает — главное, для чего его используют. И сейчас, после странного отравления и накануне "триумфального возвращения" нужно понять, в каком качестве "проект "Навальный" будет задействован в России.

Принудив его остаться в эмиграции — сам Навальный, естественно, этого не хочет, — западные "друзья", по сути, поставили бы "проект" на паузу. Не закрыли бы, нет — на будущее все сгодится, тем более такой раскрученный бренд, — но подморозили бы до лучших времен.

Потому что раскручивать его в эмиграции до уровня "Тихановская" нет никакого смысла — в планы даже самых откровенных западных русофобов не входит ни разрыв отношений с Россией, ни переход к открытой конфронтации по всем фронтам.

Можно рассказывать читателям европейских газет байки о том, какая массовая поддержка есть у Навального, но выдавать его за "лидера России будущего" себе дороже.

А уж для влияния на ситуацию в России, несмотря на цифровой век, "вождь оппозиции в изгнании" совсем не годится: за границей уже сидят бессмысленные Ходорковский, Каспаров и десяток других менее известных претендентов.

Да, Навальный не потерял бы основную часть своих сторонников в России, но он нужен западным товарищам как "тот, которого преследует Путин", а как Путин будет преследовать его в Германии? Опять "Новичком" травить — ну в это уже даже немцы не поверят.

© Sputnik / Максим Блинов
Россия ответит на санкции Евросоюза из-за ситуации с Навальным

Поэтому предстоит возвращение — но в качестве кого? Может быть, в прежнем статусе? Навальный разоблачает, Путин его боится, впереди трудные времена для Кремля, давайте поговорим с русским царем о том, что нехорошо преследовать "настоящую оппозицию", а заодно получим скидку на газ.

И будем верить в то, что, когда в российских верхах начнется "трансфер власти" (ведь русские телеграм-аналитики все время пишут о нем!), откроется окно возможностей, возникнут турбулентности — вот тогда "проект "Навальный" выстрелит, если и не устроив "народную революцию" и не взяв власть, то хотя бы повлияв на ее будущую конфигурацию (и направление движения России — а это главное).

Такая картина мира вполне устроила бы западных "партнеров", но она уже почти невозможна для их "проекта". Отравление Навального подняло ставки среди поклонников "проекта" как на Западе, так и в России — теперь все ждут то ли нового покушения, то ли посадки...

И российская ФСИН вроде бы подыгрывает ожиданиям — оповещая о том, что "обязана предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального", находящегося в розыске с конца декабря из-за нарушений условий испытательного срока.

Так что теоретически Навальному может грозить переквалификация условного срока на реальный, но в реальности никто его сажать не будет. Даже ФСИН говорит о задержании "до решения суда о замене условного срока на реальный", но очень маловероятно, что Навального станут задерживать даже на несколько дней. Сделают исключение?

Нет — откажутся играть по чужим правилам, то есть устраивать шоу для западных "партнеров". Некоторые из которых ждут ареста Навального как манны небесной. Вот рекомендации из опубликованной в четверг редакционной статьи Financial Times:

"Если г-н Навальный вернется домой и будет заключен в тюрьму, Запад должен будет сигнализировать о жесткой позиции в отношении любого тюремного срока. Возможно, уже нельзя остановить строительство пресловутого газопровода "Северный поток — 2".

Однако крупные нефтяные компании со значительными инвестициями в России, включая "Бритиш петролеум" и французскую "Тоталь", должны серьезно задуматься о своем участии, тем более что они уже сталкиваются с давлением, требующим сдвига в сторону будущего с меньшей долей углерода.

Флаги Германии, России и ЕС
© AFP 2018 / BARBARA SAX
Германия предлагает России альтернативу Меркель и Навальному

Инвесторы, руководствующиеся нравственными принципами, должны смотреть не только на то, во что эти компании вкладывают свои средства, но и куда идут эти инвестиции.

Тем временем западные столицы должны ясно дать понять, что они ответят с помощью значительно более жестких санкций, чем жалкие меры против некоторых высокопоставленных россиян, которые были приняты после попытки убийства Алексея Навального".

Ничего удивительного: в зависимости от ситуации разные фракции наших западных "партнеров" будут пытаться по-своему использовать "проект "Навальный".
Одни — в первую очередь самостоятельно мыслящая часть германских элит — хотят избавить от этой проблемы российско-германские отношения и подстраховаться на случай поступления запроса о выдаче Навального.

Если бы он находился в Берлине еще какое-то время, Меркель пришлось бы взять на себя ответственность за отказ в выдаче Навального России (а такой запрос рано или поздно поступил бы) — выдать его немецкие власти никогда бы не решились, а невыдача стала бы еще одним поводом для напряжения в и так тяжелых отношениях двух стран.

Другие, чье мнение выражает та же Financial Times, напротив, хотят выжать максимум из "проекта "Навальный". Для "сакральной жертвы" на алтарь борьбы с Путиным время еще не пришло — хотя так и не понятно, чем была вся эта история с отравлением, — поэтому нужны "каторга и ссылка".

Причем внутриполитические последствия — например, выдвижение жены Навального сначала на выборах 2021-го, а потом и 2024 года — представляются сейчас незначительными и уж точно не главными. Главное — это то, что тюремное заключение и масштабная кампания в защиту "нового Манделы" даст повод для нагнетания нового витка антипутинской и антироссийской истерии.

Но ведь России не привыкать к подобному — так чего же нам оглядываться на Запад? Конечно, не привыкать, конечно, не нужно оглядываться, но нужно понимать, с чем имеешь дело. "Проект "Навальный" — это не просто чужой проект, он еще и многоцелевого использования.

© AFP 2018 / DIMITAR DILKOFF
В России не выявили отравления у Алексея Навального

Если его стратегическая цель отчетливо внутрироссийская, то промежуточные (они же, впрочем, при признании проекта в целом несработавшим могут стать и конечными) вполне могут ограничиваться сферой российско-западных отношений. То есть работы по их ухудшению на отдельных участках — или даже в целом.

И в столь турбулентный для Запада момент (практически во всех его ключевых державах обострились еще и внутриэлитные конфликты) Россия не может не интересоваться тем, в какие игры с ней играют с помощью "проекта "Навальный", — и будет обращаться с ним так, чтобы максимально обезвредить его потенциальный разрушительный эффект.

Не только для себя — но и для вменяемой части европейских "партнеров", понимающих, что на самом деле их хотят лишить не контактов и контрактов с Россией, а самостоятельного будущего. Которое Россия себе гарантирует — в том числе и обучаясь нейтрализовывать подобные "проекты".

Теги:
Запад, Россия, Алексей Навальный



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