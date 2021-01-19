Китайская феминистка создала империю клубнички

Мужчины к этим центрам отношения не имеют, они для относительно одиноких дам или просто очень предприимчивых. Итоги года: вывели из нищеты пять миллионов соотечественниц.
Еще есть проекты по развитию традиционной вышивки народа мяо и прочие швейные производства, и в каждом случае какую-то роль сыграли сельские представительницы той самой федерации. Иногда с человеком достаточно просто поговорить, поддержать какие-то его (то есть ее) идеи, и дальше дело идет само.
Федерацию создали за полгода до образования КНР, весной 1949 года, и она считалась вроде как коммунистической организацией. Хотя что тут коммунистического, когда помогаешь создать частное предприятие, — большой философский вопрос.
Еще более философский вопрос — какое отношение это имеет к феминизму, как мы это слово сегодня воспринимаем. Признаки дискриминации мужчин тут налицо, но и не более того. Вся эта китайская история интересна вот почему: ну хорошо, Китай смог стать одной из двух первых экономик мира в рекордные сроки, но это экономика, то есть деньги. А как насчет идей? И естественно, что этот самый мир — или часть такового — ждет от Китая еще и морального, идейного лидерства. То есть присматривается к китайским особенностям функционирования и развития общества на предмет добровольного их заимствования.
Тут разговор уже не о сельской нищете, а о сложной жизни процветающего городского обитателя. И речь всего-то о том, какой женщине живется лучше: до 30 или после. До — мужчины лучше ее воспринимают. После — у нее устоявшаяся карьера, опыт, семья, бизнес, но… Кстати, "Сестры" — это череда выступлений звезд шоу-бизнеса любого зрелого возраста, с общей идеей доказать, что обаяние таковых стало с годами только сильнее. Недовольны же обитательницы интернета предсказуемо тем, что снимали мужчины, которые ничего не понимают.
В общем, у каждой цивилизации в каждый данный момент свои тараканы. И не будем даже начинать разговор о том, как несколько лет назад шли споры в соседней Японии уже о мужчинах (никоим образом не гомосексуальных) — надо ли им пользоваться косметикой и часами сидеть в соответствующих салонах. Победили, разумеется, лоббисты индустрии красоты…
Строго говоря, этот рефлекс касается не только того, что мы называем феминизмом. Он проявляется где угодно. Черный расизм объявляет, что белые обречены на вечное покаяние и денежные выплаты потомкам рабов. Левацкий радикализм демократов или социал-демократов предполагает, что республиканцы и прочие консерваторы должны быть поставлены на колени, чтобы не встали. И так во всем: сразу надо обозначить своих и чужих, с чужими даже не вступать в споры, а немедленно изобретать способы их уничтожения, чтобы следующее поколение было уже единообразным и правильным. Причем всю эту драчливую гадость надо обязательно тащить по всему миру через всяческие фонды и прочие организации, да хоть в Китай.
Но вернемся к нашей клубнике (и вышивке народа мяо). Даже и в западной цивилизации есть сюжеты, когда женские проблемы видятся не только в плане уничтожения насильников из эпизодов двадцатилетней давности — в этих сюжетах, как ни странно, фигурируют все те же, что у сельских китаянок, вопросы бедности. Причем они как-то связаны с тем, что есть специфически мужские профессии, в которых у "непрекрасного пола" есть преимущества.
А именно: женщинам не нравится, когда им объясняют, какой это восторг — нестись к месту поломки техники в фургончике, испачкать руки в машинном масле, взобраться на телеграфный столб… Жизнь настоящего мужчины, в общем. А как только слова "инженер" и "техник" заменили на "системный координатор", приток леди, желающих занять инженерно-технические должности, возрос на 200 процентов.
Это уже, наверное, британские тараканы — когда ненавидеть мужчин с "их" языком, надо настолько, что даже не хочется оказаться равными им на бывшей мужской работе. Китайцам этого явно не понять.
Источник: РИА Новости