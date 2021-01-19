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Медицинские работники во время вакцинации от коронавируса

Русские снова всех спасают

REUTERS / Amanda Perobelli
Колумнисты
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https://uz.sputniknews.ru/columnists/20210119/15820423/Russkie-snova-vsekh-spasayut.html

С вакцинами от коронавируса сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, глава ВОЗ заявляет, что их категорически не хватает. И действительно, налицо просто чудовищное неравенство.

На сегодня в распоряжении богатейших стран мира находится 39 миллионов доз вакцин, беднейшим странам мира досталось всего 25. Прописью — "двадцать пять".

© AFP 2018 / CLAUDIO REYES
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С другой стороны, та же ВОЗ на сегодня одобрила только одну вакцину — производства Pfizer/Biontech. Ни русские, ни китайские разработки одобрения не удостоились. Американско-немецкую Pfizer навязывают буквально всем. И это несмотря на то, что список смертей и осложнений, связанных с применением этой вакцины, разрастается с каждым днем.

В Германии число жертв составило десять человек. В Норвегии к 17 января умерло двадцать девять. Однако страшные цифры не смущают местных медиков. Стейнар Мадсен, медицинский директор Агентства по лекарственным препаратам Норвегии, заверил журналистов в том, что вакцинация будет идти прежними темпами.

В общем, ничего удивительного. Поставки вакцины от Pfizer/Biontech были проплачены задолго до того, как вакцина была изготовлена. Ее принятие лоббировалось на самом высоком правительственном уровне. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, лично настаивала на скорейшем одобрении вакцины в ЕС. И это несмотря на то, что у компании Pfizer опыта в разработке вакцин практически нет, зато за ней тянется хвост совершенно оглушительных скандалов.

Самый жуткий из них был связан с обвинениями Pfizer в нелегальных испытаниях на детях в Нигерии нового антибиотика в середине 90-х. Подопытные о тестировании ничего не знали. Около двухсот детей погибло. Суд с властями Нигерии тянулся многие годы. После были иски, поданные против Pfizer из-за других препаратов.

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Ruptly / twitter.com/samfazeli8 / twitter.com/sputnikvaccine / РФПИ
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Поэтому с вакциной от коронавируса корпорация решила подстраховаться. Невероятно, но Pfizer настояла на том, чтобы в договоре с Европейским агентством по лекарственным средствам не прописывалась ответственность компании за побочные эффекты ее вакцин.

Такая практика широко распространена в США, однако для европейских регуляторов это просто немыслимо. Обычно они жестко следят за соблюдением всех регламентов и тщательно проверяют производителей. Такую процедуру сейчас проходит отечественный производитель вакцины "Спутник V".

"Нам в связи с договоренностью Путина и Меркель о совместном производстве "Cпутник V" только что на протяжении двух часов задавали самые сложные вопросы, выясняли, есть ли у нас все условия для производства вакцин, этот контроль был на порядки глубже, сложнее того, который осуществлялся в отношении Pfizer, — рассказывает академик Александр Леонидович Гинцбург, руководитель Научного центра имени Гамалеи. — То, что делает европейский регулятор в отношении Pfizer, противоречит всей мировой практике. С производителя снимается всякая ответственность. Это просто какой-то междусобойчик на государственном уровне!"

Осложнения и смерти, вызванные вакциной Pfizer/Biontech, обусловлены тем, что в ее создании использовалась РНК-технология. До сих пор подобные вакцины применялись только в ветеринарии. На людях они не использовались никогда. Соответственно, не изучена и непредсказуема вся побочка от РНК-вакцин.

© Sputnik / Viktor Tolochko
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Суть метода в том, что в человеческий организм вводится небольшой отрезок РНК (рибонуклеиновой кислоты) коронавируса. Теоретически организм должен реагировать, вырабатывая антитела и получая иммунитет.

Однако, по словам академика Гинцбурга, главная проблема здесь в том, что РНК оказалась чрезвычайно лабильна. Она постоянно меняется — причем это может происходить и в процессе производства. В результате РНК в каждой партии могут отличаться друг от друга.

При попадании в человеческий организм такие деградированные РНК способны вызвать самые непредсказуемые последствия. "Вот в Израиле столкнулись с тем, что у вакцинированных пациентов наблюдался парез лицевого нерва, — рассказывает Гинцбург. — Но это же лишь то осложнение, которое видно невооруженным глазом, оно буквально налицо. Однако мы не имеем полного представления о том, какие еще осложнения могут происходить внутри организма. Это может быть паралич мускулатуры пищевода, например. Или паралич сердечного нерва. А ведь он отвечает за деятельность сердечной мышцы..."

По мнению Гинцбурга, не меньше 30-40% людей вакцина от Pfizer противопоказана. Это аллергики, пожилые люди. Но вакцинация продолжает идти ударными темпами — несмотря на то, что миллионы европейцев и американцев откровенно боятся ее и пытаются избежать.

Над их страхами часто смеются — как же могут цивилизованные люди верить в опасность прививок? Однако проблема действительно есть. Европейцев нешуточно пугает, например, то, что состав вакцины Pfizer во время клинических испытаний отличался от того, что пошло потом в коммерческое производство. Люди буквально не понимают, что им собираются колоть и что с ними после этого будет.

Параллельно полным ходом идет информационная война против русской вакцины — несмотря на то, что "Спутник V" разработан по классической, традиционной технологии, успешно применяющейся более полувека.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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То Twitter (как бы непреднамеренно) заблокирует аккаунт "Спутника V". То Вашингтон запретит покупать русскую вакцину украинцам, а Брюссель запретит это делать венграм. Возникают идеи о "паспортах здоровья" для привитых вакциной от Pfizer, чтобы тех, у кого такого паспорта нет, не пускать в Евросоюз. Идет беспрестанный черный пиар "Спутника". Microsoft внезапно вбрасывает фантастическую дезу про русских хакеров, которые якобы пытались украсть информацию о вакцинах у западных разработчиков.

Совершенно непонятно, зачем нужны были хакерам данные о незаконченных разработках, если в России к тому времени был уже свой "Спутник V". Более того, в прошлом году за помощью в Центр имени Гамалеи обратились британские коллеги, столкнувшиеся с проблемами в создании своей вакцины AstraZeneca. Русские ученые безвозмездно помогли партнерам наладить производство. Если бы не отечественные технологии, британцы так и не увидели бы своей вакцины. И их тоже поджидал бы сомнительный укол от Pfizer.

Однако сегодня об этом уже никто не вспоминает. Признать, что русские совершили очередной научный прорыв и теперь бескорыстно помогают всем желающим, — это просто смерти подобно. На Западе предпочли развязать войну вакцин — несмотря на то, что на этой войне массово гибнут их собственные граждане.

Sputnik
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Судя по всему, руководство Pfizer изначально было в курсе тех проблем, которые возникнут при применении их вакцины. Прямо в день завершения клинических испытаний, когда акции компании взлетели на 15%, гендиректор Pfizer Альберт Бурла избавился от своего пакета акций компании на 5,5 миллиона долларов. Исполнительный вице-президент Салли Сюзман продала свои акции на 2,2 миллиона. Прямо как знали.

Главный этап тестирования любой вакцины — массовые испытания на людях. Этот этап Pfizer благополучно пропустила. Но то, как применяется их вакцина сегодня, выглядит именно что масштабным тестированием — без предупреждения пациентов, без компенсации рисков, без малейшей заботы о жизни и здоровье людей. Похоже, что население "золотого миллиарда" используют как подопытных кроликов — причем за их же деньги. "Это близко напоминает опыты доктора Менгеле", — полагает Александр Гинцбург.

Источник: РИА Новости

Теги:
коронавирус, вакцина Pfizer, вакцина AstraZeneca, пандемия, Россия, вакцина "Спутник V", вакцинация, Вакцина



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