Русские снова всех спасают

На сегодня в распоряжении богатейших стран мира находится 39 миллионов доз вакцин, беднейшим странам мира досталось всего 25. Прописью — "двадцать пять".
В Германии число жертв составило десять человек. В Норвегии к 17 января умерло двадцать девять. Однако страшные цифры не смущают местных медиков. Стейнар Мадсен, медицинский директор Агентства по лекарственным препаратам Норвегии, заверил журналистов в том, что вакцинация будет идти прежними темпами.
В общем, ничего удивительного. Поставки вакцины от Pfizer/Biontech были проплачены задолго до того, как вакцина была изготовлена. Ее принятие лоббировалось на самом высоком правительственном уровне. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, лично настаивала на скорейшем одобрении вакцины в ЕС. И это несмотря на то, что у компании Pfizer опыта в разработке вакцин практически нет, зато за ней тянется хвост совершенно оглушительных скандалов.
Самый жуткий из них был связан с обвинениями Pfizer в нелегальных испытаниях на детях в Нигерии нового антибиотика в середине 90-х. Подопытные о тестировании ничего не знали. Около двухсот детей погибло. Суд с властями Нигерии тянулся многие годы. После были иски, поданные против Pfizer из-за других препаратов.
Такая практика широко распространена в США, однако для европейских регуляторов это просто немыслимо. Обычно они жестко следят за соблюдением всех регламентов и тщательно проверяют производителей. Такую процедуру сейчас проходит отечественный производитель вакцины "Спутник V".
"Нам в связи с договоренностью Путина и Меркель о совместном производстве "Cпутник V" только что на протяжении двух часов задавали самые сложные вопросы, выясняли, есть ли у нас все условия для производства вакцин, этот контроль был на порядки глубже, сложнее того, который осуществлялся в отношении Pfizer, — рассказывает академик Александр Леонидович Гинцбург, руководитель Научного центра имени Гамалеи. — То, что делает европейский регулятор в отношении Pfizer, противоречит всей мировой практике. С производителя снимается всякая ответственность. Это просто какой-то междусобойчик на государственном уровне!"
Осложнения и смерти, вызванные вакциной Pfizer/Biontech, обусловлены тем, что в ее создании использовалась РНК-технология. До сих пор подобные вакцины применялись только в ветеринарии. На людях они не использовались никогда. Соответственно, не изучена и непредсказуема вся побочка от РНК-вакцин.
Однако, по словам академика Гинцбурга, главная проблема здесь в том, что РНК оказалась чрезвычайно лабильна. Она постоянно меняется — причем это может происходить и в процессе производства. В результате РНК в каждой партии могут отличаться друг от друга.
При попадании в человеческий организм такие деградированные РНК способны вызвать самые непредсказуемые последствия. "Вот в Израиле столкнулись с тем, что у вакцинированных пациентов наблюдался парез лицевого нерва, — рассказывает Гинцбург. — Но это же лишь то осложнение, которое видно невооруженным глазом, оно буквально налицо. Однако мы не имеем полного представления о том, какие еще осложнения могут происходить внутри организма. Это может быть паралич мускулатуры пищевода, например. Или паралич сердечного нерва. А ведь он отвечает за деятельность сердечной мышцы..."
По мнению Гинцбурга, не меньше 30-40% людей вакцина от Pfizer противопоказана. Это аллергики, пожилые люди. Но вакцинация продолжает идти ударными темпами — несмотря на то, что миллионы европейцев и американцев откровенно боятся ее и пытаются избежать.
Над их страхами часто смеются — как же могут цивилизованные люди верить в опасность прививок? Однако проблема действительно есть. Европейцев нешуточно пугает, например, то, что состав вакцины Pfizer во время клинических испытаний отличался от того, что пошло потом в коммерческое производство. Люди буквально не понимают, что им собираются колоть и что с ними после этого будет.
Параллельно полным ходом идет информационная война против русской вакцины — несмотря на то, что "Спутник V" разработан по классической, традиционной технологии, успешно применяющейся более полувека.
Совершенно непонятно, зачем нужны были хакерам данные о незаконченных разработках, если в России к тому времени был уже свой "Спутник V". Более того, в прошлом году за помощью в Центр имени Гамалеи обратились британские коллеги, столкнувшиеся с проблемами в создании своей вакцины AstraZeneca. Русские ученые безвозмездно помогли партнерам наладить производство. Если бы не отечественные технологии, британцы так и не увидели бы своей вакцины. И их тоже поджидал бы сомнительный укол от Pfizer.
Однако сегодня об этом уже никто не вспоминает. Признать, что русские совершили очередной научный прорыв и теперь бескорыстно помогают всем желающим, — это просто смерти подобно. На Западе предпочли развязать войну вакцин — несмотря на то, что на этой войне массово гибнут их собственные граждане.
Главный этап тестирования любой вакцины — массовые испытания на людях. Этот этап Pfizer благополучно пропустила. Но то, как применяется их вакцина сегодня, выглядит именно что масштабным тестированием — без предупреждения пациентов, без компенсации рисков, без малейшей заботы о жизни и здоровье людей. Похоже, что население "золотого миллиарда" используют как подопытных кроликов — причем за их же деньги. "Это близко напоминает опыты доктора Менгеле", — полагает Александр Гинцбург.
Источник: РИА Новости