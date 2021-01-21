Зачем американская "банда четырех" ищет русский след в "штурме Капитолия"

Власть в Америке перешла к "банде четырех", но со временем мы разобьем ее собачьи головы — так мог бы на прощание сказать покидавший Белый дом Дональд Трамп, если бы воспользовался китайским политическим языком 45-летней давности.

Но хотя в отношении самого Трампа уже успешно применяют и язык ненависти, и тоталитарные методы, а он сам намекает на китайские связи Байдена, термин "банда четырех" пока что не используется в американской политической борьбе, пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов.

А ведь он очень подходит для описания новой конфигурации власти — с той только разницей, что в оригинальной "банде" было трое мужчин и одна женщина (жена Мао Цзян Цин), а в американской версии все ровно наоборот.

Компанию 78-летнему президенту Байдену составляют не только 56-летняя Камала Харрис, но и 80-летняя Нэнси Пелоси и 73-летняя Хиллари Клинтон.

Первые трое даже формально занимают первые три строчки в американской иерархии власти, а бывшая первая леди имеет полное право на место в четверке как человек, у которого украли победу на прошлых президентских выборах.

Украл Трамп — при помощи или даже по поручению Владимира Путина. Да, такова официальная версия истории Компартии, то есть, извините, Демократической партии США.

Причем не только истории — даже после ухода Трампа из Белого дома демократы собираются продолжить поиски русского следа. То есть призрак Путина будут искать в Вашингтоне не менее тщательно, чем в предыдущие четыре года.

Это стало понятно после публикации во вторник разговора Хиллари Клинтон и Нэнси Пелоси, состоявшегося в рамках подкаста "Ты да я", который ведет бывшая первая леди. Дамы обсуждали Трампа и не могли не вспомнить про Путина. Но самое любопытное — это то, в связи с чем они его вспомнили.

Разговор зашел о "штурме Капитолия" — и Клинтон посетовала, что истинная глубина ненависти Трампа к демократии, возможно, так и не вскроется. Но выразила надежду на то, что однажды станет известно, кому президент "обязан" и "кто дергает за его ниточки":

"Мне бы хотелось послушать его телефонные записи и узнать, разговаривал ли он с Путиным в тот день, когда повстанцы штурмовали Капитолий".

Надо провести отдельное расследование бунта 6 января, так же как в свое время событий 11 сентября 2001 года, сказала Клинтон, поинтересовавшись у Пелоси ее мнением на этот счет.

Спикер горячо поддержала эту идею и напомнила, что уже говорила Трампу о том, что "с вами, господин президент, все дороги ведут к Путину":

"Я не знаю, что у Путина на него есть в политическом, финансовом или личном плане, но произошедшее на прошлой неделе — подарок для него, ведь Путин хочет подорвать демократию в нашей стране и во всем мире.

И эти люди, возможно, без их ведома, являются марионетками Путина. Они делали путинское дело, когда совершали это по подстрекательству к восстанию со стороны президента США".

То есть теперь Трампа не просто попытаются привлечь за попытку мятежа и захвата власти (об этом и так уже велись разговоры) — его попытаются привлечь за то, что он делал это по наущению или в координации с Путиным.

То, что Трамп не говорил с Путиным 6 января (в Кремле уже сообщили, что никакого разговора, естественно, не было), никого не волнует: есть заказ, значит, будут искать. Вот только зачем это нужно "банде четырех"?

Внутриполитические мотивы понятны: нужно уничтожить Трампа, которого четыре года обвиняли в связях с Путиным и Россией. Причем обвиняли не просто бездоказательно — сама идея поиска "русских связей" Трампа была частью самого настоящего заговора против сначала кандидата в президенты, а потом и избранного президента США.

Расследование этого заговора, в ходе которого фабриковались фальшивые свидетельства "русского следа", всячески инициировал Трамп — и даже после его ухода республиканцы в конгрессе не оставят попытки докопаться до истинных заказчиков "охоты на Трампа".

Понятно, что заговор против Трампа возник не в самих спецслужбах, нити не могут не вести в Белый дом, то есть в администрацию Обамы — Байдена и штаб Хиллари Клинтон. Чтобы не дать докопаться до истины, чтобы самим не предстать перед судом, нужно продолжать кричать "Трамп — марионетка Путина".

Именно этим сейчас и будет заниматься — с подачи Клинтон — взявшая власть "банда четырех". Причем расширение темы "русского вмешательства" с событий 2016 года на события января 2021-го позволяет сменить фокус.

Если в виртуальное "путинское вмешательство" в прошлые выборы верят далеко не все американцы, да и из тех, кто верит, далеко не все придают ему большое значение, то с кадрами с "штурмом Капитолия путинскими марионетками" можно начинать новое шоу.

То, что эффективность подобной пропаганды будет не просто сомнительной, а разрушительной для сохранения остатков единства американского общества (ведь понятно же, какую реакцию вызовут у избирателей, голосовавших за Трампа, рассказы о том, что "бывший президент устроил штурм Капитолия по заданию Путина"), Клинтон не волнует.

Она настроена на тотальную зачистку трампистов как таковых — например, уже призывала уйти в отставку тех сенаторов и конгрессменов, которые поддержали заявления Трампа о фальсификации выборов. То есть "банда четырех" сошла с ума и делает ставку на раскол общества?

Но в том-то и дело, что как минимум часть "банды" — Клинтон и Пелоси — верят, что результатом углубления классовой борьбы, то есть чисток и охоты на трампистов, станет не раскол общества, а укрепление власти демократов, то есть демократии.

Вряд ли Байден разделяет подобную, в буквальном смысле слова, безумную и самоубийственную веру — но тут уже вопрос в том, кто в "банде" главный.

Понятно, что и формально, и фактически главным является сам Байден — да и степень его личной разумности, несмотря на все возрастные проблемы, куда выше, чем у "бешеных бабок" Клинтон и Пелоси.

Но вот только в чьих руках будет инициатива, кто будет задавать тон в политике новой администрации? Конгресс и так уже за годы Трампа был превращен демократами в настоящий "штаб революции" — и сейчас вошедшая во вкус Пелоси, тем более в паре с Клинтон, может попытаться навязать уже и демократическому Белому дому свое либретто "революционной оперы".

В любом случае Байдену придется для начала утвердить свою власть в рамках "банды четырех", то есть сделать так, чтобы спятившие с ума старухи (а как еще назвать дам, верящих в то, что Путин руководил Трампом?) своими репрессиями не довели США до реальной смуты масштаба "культурной революции" (а хаос, вызванный ею в Китае, удалось обуздать только с помощью армии).

На фоне внутриполитических проблем для Байдена меркнет и второе измерение плана Клинтон — Пелоси — внешнеполитическое.

Оно, конечно, тоже присутствует, потому что раскрутка темы "штурм Капитолия — на совести Трампа и Путина" осложняет и так напряженные российско-американские отношения, ограничивает свободу действий Байдена на этом направлении, что тоже отвечает задумке Клинтон — Пелоси.

Понятно, что в Кремле уже привыкли к тому, что из Путина сделали пугало для американской внутренней политики и относятся к этому как к проявлениям болезни, как к неизбежному злу, причем злу, наносящему вред в первую очередь тому, кто уже не может обойтись без "поисков происков Путина".

То есть разговаривать с Байденом будут в любом случае — даже если версия о "путинском участии" в штурме Капитолия прозвучит уже и из уст нового президента. Однако разговор этот будет, скажем так, не очень равный — ведь сложно будет всерьез относиться к человеку, который не просто подозревает тебя в попытке устроить переворот в его стране, но и вслух говорит про тебя очевидные глупости.

И, что еще важнее, не способен отстаивать собственный политический курс — ведь понятно же, что Байдену абсолютно не нужен еще один пункт для споров с Москвой.

Поэтому проверкой как самостоятельности Байдена на посту президента, так и его подхода к американо-российским отношениям (которые нуждаются в самом примитивном, но уже практически отсутствующем: в установлении нормального диалога) станет не продление СНВ-3 — оно и так произойдет, а реакция на идею поискать "русский след" в "штурме Капитолия".

Почти наверняка Байден не поддержит идею Клинтон — Пелоси, ведь он хочет править самостоятельно, а не как ведомый член "банды четырех".